Thursday’s professional golf scores

PGA TOUR

AT&T Pebble Beach Pro-Am

Pebble Beach, Calif.

a-Monterey Peninsula Shore Course (Host Course): Par 71, 6,934 yards

b-Pebble Beach Golf Links: Par 72, 6,972 yards

c-Spyglass Hill Golf Course: Par 72, 7,041 yards

Purse: $9 million

First of four runds

63 (-8)

Hank Lebioda;31a-32a

64 (-7)

Harry Hall;31a-33a

Kurt Kitayama;32a-32a

65 (-7)

Chad Ramey;30b-35b

65 (-6)

Aaron Baddeley;33a-32a

Eric Cole;31a-34a

Martin Trainer;34a-31a

66 (-5)

Harry Higgs;32a-34a

Ben Martin;33a-33a

67 (-5)

Keith Mitchell;34c-33c

Scott Stallings;34b-33b

Kyle Westmoreland;34b-33b

67 (-4)

Greg Chalmers;31a-36a

Robert Garrigus;34a-33a

Lucas Glover;33a-34a

Ryan Moore;34a-33a

Augusto Nunez;33a-34a

68 (-4)

Joseph Bramlett;33c-35c

Luke Donald;33b-35b

Nick Hardy;35b-33b

Sam Stevens;34b-34b

Richy Werenski;36b-32b

Kevin Yu;36b-32b

68 (-3)

Nicolas Echavarria;33a-35a

Brian Gay;34a-34a

Brent Grant;31a-37a

J.B. Holmes;34a-34a

Beau Hossler;34a-34a

Michael Kim;34a-34a

Andrew Novak;33a-35a

Adam Schenk;33a-35a

Nick Taylor;33a-35a

69 (-3)

David Lingmerth;38c-31c

Ben Crane;35b-34b

MJ Daffue;36c-33c

Will Gordon;30b-39b

Garrick Higgo;34c-35c

Russell Knox;36b-33b

Satoshi Kodaira;34b-35b

Denny McCarthy;35b-34b

Matthew NeSmith;33b-36b

Sean O'Hair;34b-35b

Justin Rose;33b-36b

Greyson Sigg;32b-37b

Brandon Wu;35c-34c

Carson Young;33b-36b

69 (-2)

Austin Cook;36a-33a

Byeong Hun An;33a-36a

Dylan Wu;32a-37a

70 (-2)

Dean Burmester;36c-34c

Tano Goya;35b-35b

Paul Haley;35b-35b

Scott Harrington;35b-35b

Charley Hoffman;36c-34c

Viktor Hovland;34c-36c

Sung Kang;34b-36b

David Lipsky;37b-33b

Geoff Ogilvy;36b-34b

Brendon Todd;35c-35c

Nick Watney;35b-35b

70 (-1)

Fabian Gomez;36a-34a

Brandon Matthews;34a-36a

Andrew Putnam;34a-36a

71 (-1)

Taylor Moore;34b-37b

Tyson Alexander;37c-34c

Ryan Armour;33b-38b

Zac Blair;37c-34c

Thomas Detry;35c-36c

Matt Fitzpatrick;37c-34c

Cody Gribble;36c-35c

Tom Hoge;34b-37b

Peter Malnati;36c-35c

Maverick McNealy;38c-33c

Vincent Norrman;36c-35c

Taylor Pendrith;34c-37c

Davis Riley;35b-36b

Jordan Spieth;37c-34c

Danny Willett;33c-38c

71 (E)

Doug Ghim;34a-37a

Max McGreevy;33a-38a

Paul O'Hara;37a-34a

Webb Simpson;36a-35a

Austin Smotherman;35a-36a

Ben Taylor;36a-35a

72 (E)

Jonas Blixt;33b-39b

Wesley Bryan;35b-37b

Kevin Chappell;37c-35c

Jason Dufner;38b-34b

Michael Gligic;32b-40b

Kelly Kraft;38b-34b

Matt Kuchar;37c-35c

Grayson Murray;35b-37b

Seung-Yul Noh;36b-36b

Seamus Power;36c-36c

Marcel Siem;34c-38c

Jimmy Walker;34b-38b

Trevor Werbylo;32b-40b

Carl Yuan;38c-34c

Also

72 (+1)

Andrew Landry;36a-36a--72 +1

PD WORLD TOUR

Ras Al Khaimah Championship

At Al Hamra Golf Club

Ras al Khaimah, United Arab Emirates

Purse: $2 million

Par 72, 7,400 yards

First of four rounds

64 (-8)

Ryo Hisatsune, Japan 29-35

66 (-6)

Matthew Baldwin, England;31-35

Rasmus Hojgaard, Denmark;34-32

Edoardo Molinari, Italy;32-34

67 (-5)

Oliver Bekker, South Africa;32-35

Alexander Bjork, Sweden;35-32

Ryan Fox, New Zealand;33-34

Kazuki Higa, Japan;33-34

Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark;34-33

Callum Shinkwin, England;33-34

68 (-4)

Wil Besseling, Netherlands;34-34

Louis De Jager, South Africa;32-36

Daniel Gavins, England;33-35

Nathan Kimsey, England;34-34

Pablo Larrazabal, Spain;35-33

Adrian Meronk, Poland;36-32

Johannes Veerman, United States;33-35

69 (-3)

Adri Arnaus, Spain;34-35

Wu Ashun, China;36-33

Jorge Campillo, Spain;34-35

Victor Dubuisson, France;34-35

Bryce Easton, South Africa;35-34

Padraig Harrington, Ireland;34-35

David Law, Scotland;33-36

Zander Lombard, South Africa;35-34

Lukas Nemecz, Austria;33-36

Yannik Paul, Germany;33-36

Martin Simonsen, Denmark;36-33

Marc Warren, Scotland;32-37

70 (-2)

Nick Bachem, Germany;37-33

Daniel Brown, England;36-34

John Catlin, United States;36-34

Ewen Ferguson, Scotland;35-35

Ross Fisher, England;37-33

Grant Forrest, Scotland;36-34

Julien Guerrier, France;37-33

Chase Hanna, United States;36-34

Marcus Helligkilde, Denmark;36-34

Daniel Hillier, New Zealand;36-34

Rikuya Hoshino, Japan;35-35

Sam Hutsby, England;34-36

Mike Lorenzo-Vera, France;34-36

Tom McKibbin, Northern Ireland;34-36

Niklas Norgaard Moller, Denmark;35-35

James Morrison, England;34-36

Adrien Saddier, France;34-36

Marcel Schneider, Germany;33-37

Freddy Schott, Germany;34-36

Jack Senior, England;32-38

Hugo Mazen Trommetter, Morocco;37-33

Jeunghun Wang, South Korea;35-35

Andrew Wilson, England;35-35

71 (-1)

Dan Bradbury, England;35-36

Rafa Cabrera Bello, Spain;34-37

Todd Clements, England;33-38

George Coetzee, South Africa;32-39

Calum Hill, Scotland;36-35

Nicolai Hojgaard, Denmark;33-38

Daan Huizing, Netherlands;35-36

Scott Jamieson, Scotland;36-35

Kristian Krogh Johannessen, Norway;35-36

Matthew Jordan, England;34-37

Guido Migliozzi, Italy;32-39

Shaun Norris, South Africa;37-34

Matthieu Pavon, France;37-34

Garrick Porteous, England;34-37

Ricardo Santos, Portugal;37-34

Joel Stalter, France;38-33

Connor Syme, Scotland;36-35

Nicolai Von Dellingshausen, Germany;37-34

Justin Walters, South Africa;35-36

Dale Whitnell, England;34-37

72 (E)

John Axelsen, Denmark;34-38

Thomas Bjorn, Denmark;35-37

Asaf Cohen, Israel;37-35

Nicolas Colsaerts, Belgium;37-35

Angel Hidalgo, Spain;35-37

Gary Hurley, Ireland;35-37

Jeong-Weon Ko, France;36-36

Romain Langasque, France;36-36

Joost Luiten, Netherlands;38-34

Thorbjorn Olesen, Denmark;37-35

Adrian Otaegui, Spain;37-35

John Parry, England;35-37

Richie Ramsay, Scotland;34-38

David Ravetto, France;37-35

JC Ritchie, South Africa;39-33

Matthew Southgate, England;35-37

Sami Valimaki, Finland;37-35

KORN FERRY

Panama Championship

At Panama GC

Panama City

Purse: $1 million

Par 70, 7,534 yards

First of four rounds

NOTE The first round was suspended because of darkness with 15 golfers remaining on the course. The round will be completed today. Split scores were unavailbale.

Ryan Gerard;64

Christopher Petefish;66

Bandon McIver;66

Jimmy Stanger;66

Brandon Harkins;67

Rico Hoey;67

Chris Baker;68

Jared Wolfe;68

Tom Whitney;68

Joey Gardner;68

Jeremy Paul;68

Cristobal Del Solar;68

Alejandro Tosti;68

Thomas Rosemueller;68

Roberto Diaz;68

Cody Blick;68

T.J. Vogel;69

Norman Xiong;69

Kevin Dougherty;69

Cooper Musselman;69

Grant Hirschman;69

Billy Tom Sargent;69

Jackson Suber;69

Marin Flores;69

Rick Lamb;69

Kevin Velo;69

Tag Ridings;70

Ben Kohles;70

Curtis Luck;70

Xinjun Zhang;70

Shad Tuten;70

Dawson Armstrong;70

Ashton Van Horne;70

Nelson Ledesma;70

Rafael Campos;70

Joshua Creel;70

Peter Knade;70

Daniel Summerhays;70

Jared Sawada;70

Alistair Docherty;70

Tim Widing;70

Chris Naegel;70

Steven Fisk;70

David Kocher;70

Mitchell Meissner;70

Matt McCarty;70

John VanDerLaan;70

Andrew Kozan;70

Michael Gellerman;70

Joe Highscmith;60

Abel Gallegos;70

Also

Zack Fischer;78