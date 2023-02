Sportsboard

PREP BASKETBALL

If any discrepancies in records are found, please report them to icmurrell@pbcommercial.com.

BOYS STANDINGS

5A-SOUTH CONFERENCE

Team......................... Conf. Over.

Pine Bluff................... 12-0 18-6

Hot Springs........................ 9-2 15-7

Lake Hamilton.................... 9-3 19-4

Sheridan............................. 6-5 15-8

White Hall................... 6-6 15-12

Benton............................... 4-7 12-11

HS Lakeside....................... 4-7 9-11

El Dorado........................... 2-11 5-19

Texarkana........................... 0-11 3-13

CONFERENCE 4A-8

Team......................... Conf. Over.

Watson Chapel............. 10-0 20-6

Mills Univ. Studies............. 8-2 12-10

Stuttgart............................. 7-3 13-5

Warren............................... 5-4 7-7

Monticello.......................... 5-5 7-15

Star City............................. 2-7 9-13

Crossett............................. 1-8 5-19

Hamburg............................ 1-10 4-14

CONFERENCE 3A-8

Team......................... Conf. Over.

Dumas............................... 13-0 21-7

Drew Central...................... 9-4 17-9

McGehee............................ 9-4 10-10

LV Lakeside........................ 7-6 13-18

Smackover......................... 6-7 17-9

Dollarway................... 3-10 9-13

DeWitt................................ 3-10 9-17

Cam. Harmony Grove........ 2-11 8-16

GIRLS STANDINGS

5A-SOUTH CONFERENCE

Team......................... Conf. Over.

Benton............................... 11-0 18-3

Sheridan............................. 9-2 12-7

El Dorado........................... 9-4 14-11

HS Lakeside....................... 7-4 11-8

Lake Hamilton.................... 7-5 10-14

White Hall................... 4-8 9-13

Texarkana........................... 3-8 8-13

Hot Springs........................ 2-9 5-16

Pine Bluff................... 0-12 0-18

CONFERENCE 4A-8

Team......................... Conf. Over.

Star City............................. 10-0 23-2

Watson Chapel............. 9-1 14-10

Hamburg............................ 7-4 19-7

Stuttgart............................. 6-4 10-11

Mills Univ. Studies............. 4-6 8-17

Monticello.......................... 2-8 2-17

Crossett............................. 1-7 3-17

Warren............................... 0-9 0-16

CONFERENCE 3A-8

Team......................... Conf. Over.

McGehee............................ 13-0 18-4

Dumas............................... 9-4 18-6

Drew Central...................... 9-4 18-8

LV Lakeside........................ 8-5 12-10

DeWitt................................ 6-7 11-14

Cam. Harmony Grove........ 5-8 9-16

Smackover......................... 2-11 2-15

Dollarway................... 0-13 2-16

COLLEGE BASKETBALL

SOUTHWESTERN ATHLETIC CONFERENCE STANDINGS

Men.......................... Conf. Over.

Alcorn State....................... 9-2 12-11

Southern............................ 8-3 12-12

Grambling State................. 8-3 15-8

Jackson State..................... 6-5 7-17

UAPB......................... 6-5 10-14

Alabama A&M.................... 5-6 9-15

Prairie View A&M............... 5-6 9-15

Bethune-Cookman............. 5-6 9-15

Alabama State.................... 5-6 7-17

Texas Southern.................. 4-7 8-16

Florida A&M....................... 3-8 5-17

Miss. Valley State.............. 2-9 3-22

Women....................... Conf. Over.

Jackson State..................... 10-1 13-8

Alabama A&M.................... 8-3 10-11

Bethune-Cookman............. 8-3 9-12

Prairie View A&M............... 7-4 10-12

Alabama State.................... 6-4 9-12

Southern............................ 6-4 9-12

UAPB......................... 6-5 8-13

Alcorn State....................... 5-6 9-13

Grambling State................. 5-6 6-16

Florida A&M....................... 3-8 5-17

Texas Southern.................. 1-10 1-21

Miss. Valley State.............. 0-11 2-20

SCHEDULE

THURSDAY, FEB. 9

MEN’S COLLEGE BASKETBALL

UAM at East Central (Ada, Okla.), 7:30 p.m.

PREP BASKETBALL

(All games girls/boys)

Crossett at Watson Chapel, 5:30 p.m.; Dollarway at Dumas, 6 p.m.

WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL

UAM at East Central (Ada, Okla.), 5:30 p.m.

FRIDAY, FEB. 10

COLLEGE BASEBALL

St. Cloud (Minn.) State at UAM, 2 p.m.

COLLEGE SOFTBALL

Alvy Early Memorial Classic at Bentonville: UAM vs. Southwest Baptist, 11 a.m.; UAM vs. Truman State (Mo.), 1:30 p.m.

Williams Baptist at UAPB (doubleheader), 1 p.m.

PREP BASKETBALL

(All games girls/boys)

Texarkana at White Hall, 6 p.m.; Pine Bluff at Benton, 6 p.m.; Watson Chapel at Star City, 6 p.m.

SATURDAY, FEB. 11

COLLEGE BASEBALL

St. Cloud (Minn.) State at UAM, 2 p.m.

COLLEGE SOFTBALL

Alvy Early Memorial Classic at Bentonville: UAM vs. Central Missouri, 11 a.m.; UAM vs. Lincoln U. of Missouri, 1:30 p.m.

MEN’S COLLEGE BASKETBALL

Alabama State at UAPB, 3 p.m. UAM at SE Oklahoma State (Durant), 3 p.m.

WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL

Alabama State at UAPB, 12:30 p.m.; UAM at SE Oklahoma State (Durant), 1 p.m.

SUNDAY, FEB. 12

COLLEGE BASEBALL

St. Cloud (Minn.) State at UAM, noon

COLLEGE SOFTBALL

Alvy Early Memorial Classic at Bentonville: UAM vs. Ill.-Springfield, 11 a.m.

UAPB at Ouachita Baptist (doubleheader), 1 p.m.

MONDAY, FEB. 13

MEN’S COLLEGE BASKETBALL

Alabama A&M at UAPB, 7:30 p.m.; UAM at Southern Arkansas, 7:30 p.m.

WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL

Alabama A&M at UAPB, 5:30 p.m.; UAM at Southern Arkansas, 5:30 p.m.