Thursday’s professional golf scores

PGA Tour

Phoenix Open

At TPC Scottsdale - Stadium Course

Scottsdale, Ariz.

Purse: $20 million

Par 71, 7,261 yards

Partial first round

NOTE The round was suspended because of darkness with 69 golfers, including Taylor Moore (Arkansas Razorbacks), remaining on the course. The round will be completed today.

66 (-5)

Nick Taylor;36-30

Adam Hadwin;33-33

67 (-4)

Xander Schauffelle;33-34

68 (-3)

Charley Hoffman;34-34

69 (-2)

Sam Ryder;34-35

70 (-1)

Aaron Rai;35-35

Troy Merritt;33-37

Sungjae Im;36-34

Tony Finau;33-37

Matt Fitzpatrick;37-33

Sam Burns;34-36

Tyrrell Hatton;32-38

Corey Conners;35-35

James Hahn;34-36

71 (E)

Adam Long;36-35

Jhonattan Vegas;36-35

Keith Mitchell;36-35

Jordan Speith;36-35

Robert Streb;33-38

Lucas Herbert;37-34

Lucas Glover;34-37

Richy Werenski;34-37

Kevin Tay;35-36

Also

72 (+1)

Andrew Landey;35-37

Leaderboard

;SCORE;THRU

Nick Taylor;-5;18

Adam Hadwin;-5;18

Xander Schauffelle;-4;18

Jim Herman;-4;13

Jason Day;-4;10

Charley Hoffman;-3;18

Scott Stallings;-3;15

Taylor Moore;-3;14

Jon Rahm;-3;13

Max Homa;-3;12

Keegan Bradley;-3;12

Wyndham Clark;-3;9

Chesson Hadley;-3;8

DP WORLD TOUR

Singapore Classic

At Laguna National Golf Resort Club

Singapore

Purse: $2 million

Par 72, 7,420 yards

First of four rounds

64 (-8)

Tom McKibbin, Northern Ireland;30-34

65 (-7)

Simon Forsstrom, Sweden;33-32

Joakim Lagergren, Sweden;33-32

Matthieu Pavon, France;32-33

Sami Valimaki, Finland;31-34

66 (-6)

Wenyi Ding, China;32-34

Nathan Kimsey, England;33-33

Paul Waring, England;33-33

67 (-5)

Marcus Armitage, England;31-36

John Axelsen, Denmark;30-37

Zander Lombard, South Africa;33-34

David Ravetto, France;32-35

Antoine Rozner, France;32-35

Marcel Schneider, Germany;32-35

Jordan L. Smith, England;34-33

Jeunghun Wang, South Korea;33-34

68 (-4)

Alexander Bjork, Sweden;31-37

Julien Brun, France;33-35

Pedro Figueiredo, Portugal;32-36

Grant Forrest, Scotland;31-37

Sam Hutsby, England;35-33

Scott Jamieson, Scotland;33-35

Alexander Knappe, Germany;33-35

Gudmundur Kristjansson, Iceland;33-35

Hurly Long, Germany;33-35

Richard Mansell, England;35-33

Dale Whitnell, England;36-32

Jeff Winther, Denmark;32-36

69 (-3)

Kiradech Aphibarnrat, Thailand;35-34

Wil Besseling, Netherlands;32-37

Gary Hurley, Ireland;32-37

Kristian Krogh Johannessen, Norway;33-36

Kalle Samooja, Finland;34-35

Andy Sullivan, England;34-35

Julian Suri, United States;33-36

70 (-2)

Daniel Brown, England;37-33

Jorge Campillo, Spain;35-35

Nicolas Colsaerts, Belgium;35-35

Ewen Ferguson, Scotland;34-36

Julien Guerrier, France;35-35

Chase Hanna, United States;33-37

Masahiro Kawamura, Japan;31-39

James Morrison, England;32-38

Adrian Otaegui, Spain;35-35

Dimi Papadatos, Australia;32-38

Matthew Southgate, England;33-37

Gary Stal, France;34-36

Justin Walters, South Africa;34-36

Fabrizio Zanotti, Paraguay;34-36

71 (-1)

Wu Ashun, China;35-36

Thomas Bjorn, Denmark;37-34

George Coetzee, South Africa;31-40

Alejandro Del Rey Gonzalez, Spain;35-36

Louis Dobbelaar, Australia;34-37

Jamie Donaldson, Wales;34-37

Bryce Easton, South Africa;38-33

Ross Fisher, England;33-38

Deon Germishuys, South Africa;36-35

Gavin Green, Malaysia;34-37

Daniel Hillier, New Zealand;33-38

Matthew Jordan, England;33-38

Taichi Kho, Hong Kong;36-35

Maximilian Kieffer, Germany;35-36

Romain Langasque, France;34-37

Niklas Norgaard Moller, Denmark;36-35

Tapio Pulkkanen, Finland;36-35

Anthony Quayle, Australia;33-38

Richie Ramsay, Scotland;35-36

Ockie Strydom, South Africa;33-38

Connor Syme, Scotland;37-34

Daniel Van Tonder, South Africa;35-36

Champions Tour

Trophy Hassan II

At Royal Golf Dar Es Salam - Red Course

Rabat, Morocco

Purse: $2 million

Par 73, 7,638 yards

First of four rounds

67 (-6)

Stephen Ames;33-34

70 (-3)

Paul Broadhurst;33-37

Paul Lawrie;35-35

Brett Quigley;36-34

Jeff Sluman;35-35

71 (-2)

Glen Day;36-35

Colin Montgomerie;35-36

Corey Pavin;37-34

72 (-1)

Richard Green;35-37

Thongchai Jaidee;36-36

Brandt Jobe;34-38

Bernhard Langer;34-38

Billy Mayfair;35-37

Wes Short;33-39

Duffy Waldorf;35-37

73 (E)

Ken Duke;34-39

Ken Tanigawa 28-37

Billy Andrade;36-37

Mark Hensby;36-37

Robert Karlsson;36-37

James Kingston;37-36

Scott McCarron;34-39

Kevin Sutherland;35-38

KORN FERRY TOUR

Astara Golf Championship

At Country Club de Bogota

Lagos Course

Purse: $1 million

Par 71, 7,237 yards

First of four rounds

NOTE Split scores unavailable.

(-8)

David Kocher;62

(-7)

Kevin Dougherty;63

(-6)

Dawson Armstrong;64

Abel Gallegos;64

Jonas Blixt;64

Thomas Rosenmueller;64

John Augenstein;64

Alex Weiss;64

(-5)

A.J. Crouch;65

David Skinns;65

Joey Garber;66

Brady Calkins;65

Jake Knapp;65

Martin Contini;65

Billy Tom Sargent;65

Also

(-3)

Tag Ridings;67

(E)

Zack Fischer;70