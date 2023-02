Saturday’s professional golf scores

PGA TOUR

Phoenix Open

At Stadium Course

Scottsdale, Ariz.

Purse: $20 million

Par 71, 7,261 yards

Third of four rounds

200 (-13)

Scottie Scheffler;68-64-68

202 (-11)

Jon Rahm;68-66-68--202

Nick Taylor;66-69-67--202

203 (-10)

Adam Hadwin;66-66-71

Jordan Spieth;71-63-69

204 (-9)

Jason Day;65-71-68--204

Rickie Fowler;71-66-67

Tyrrell Hatton;70-67-67

Sungjae Im;70-67-67

Xander Schauffele;67-67-70

206 (-7)

Taylor Moore;69-70-67

CHAMPIONS TOUR

Trophy Hassan II

At Royal Golf Dar Es Salam - Red Course

Rabat, Morocco

Purse: $2 million

Par 73, 7,638 yards

Third and final round

210 (-9) $320,000

Stephen Ames;67-70-73

215 (-4) $176,000

Mark Hensby;73-67-75

216 (-3) $109,650

Richard Green;72-74-70

Robert Karlsson;73-69-74

Brett Quigley;70-72-74

Paul Stankowski;75-70-71

217 (-2) $68,000

Miguel Angel Jimenez;76-72-69

Colin Montgomerie;71-74-72

218 (-1) $56,000

Retief Goosen;74-72-72

219 (E) $46,000

Paul Broadhurst;70-70-79

Alex Cejka;75-72-72

Harrison Frazar;74-73-72

Jim Furyk;75-71-73

220 (+1) $37,100

Ken Duke;73-74-73

225 (+6) $15,450

Glen Day;71-77-77

DP WORLD TOUR

Singapore Classic

At Laguna National Golf Resort Club

Singapore

Purse: $2 million

Par 72, 7,420 yards

Third of four rounds

202 (-14)

Alejandro Del Rey Gonzalez, Spain;71-65-66

Jeunghun Wang, South Korea;67-69-66

203 (-13)

Richard Mansell, England;68-70-65

204 (-12)

Nathan Kimsey, England;66-69-69

Tom McKibbin, Northern Ireland;64-69-71

Marcel Schneider, Germany;67-67-70

Sami Valimaki, Finland;65-70-69

205 (-11)

Matthieu Pavon, France;65-70-70

Andy Sullivan, England;69-65-71

Paul Waring, England;66-69-70

KORN FERRY TOUR

Astara Golf Championship

At Country Club de Bogota, Lagos Course

Purse: $1 million

Par 71, 7,237 yards

Third of four rounds

202 (-11)

Kris Ventura;67-66-69

203 (-10)

Rhein Gibson;68-69-66

Ryan Gerard;67-68-68

Thomas Rosenmueller;64-71-68

Kevin Dougherty;63-68-72

204 (-9)

Brett Drewitt;69-69-66

Curtis Thompson;68-69-67

Ryan McCormick;66-70-68

David Kocher;62-72-70

205 (-8)

Yuto Katsuragawa;71-68-66

Brandon Harkins;70-68-67

Jacob Bergeron;69-67-69

Jake Knapp;65-70-70

Brady Calkins;65-70-70

206 (-7)

Noah Goodwin;66-74-66

Mac Meissner;70-69-67

Rico Hoey;73-65-68

Cristobal Del Solar;71-67-68

Abel Gallegos;64-74-68

Nelson Ledesma;66-70-70

Ben Kohles;70-66-70

Steven Fisk;69-67-70

Jacob Bridgeman;66-69-71

Jonas Blixt;64-71-71

John Augenstein;64-68-71