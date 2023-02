ASU men’s basketball capsule

Arkansas State men vs. Troy

WHEN 7:30 p.m.

WHERE First National Bank Arena, Jonesboro

RECORDS Arkansas State 10-17, 2-12 Sun Belt Conference; Troy 16-11, 8-6

SERIES Troy leads 15-11

TV None

RADIO KFIN-FM, 107.9, in Jonesboro

INTERNET ESPN-Plus

PROBABLE STARTING LINEUPS

Arkansas State

POS. NAME, HT, YR;PPG;RPG

G Caleb Fields, 6-0, Jr.;11.1;3.3

G Terrance Ford Jr., 6-1, Sr.;9.8;2.4

F Omar El-Sheikh, 6-8, Sr.;11.0;9.4

F Markise Davis, 6-8, Sr.;9.0;4.1

F Izaiyah Nelson, 6-10, Fr.;4.7;5.1

COACH Mike Balado (79-97 in sixth season at Arkansas State and overall)

Troy

POS. NAME, HT, YR;PPG;RPG

G Christyon Eugene, 6-3, Jr.;11.5;3.1

G Aamer Muhammad, 6-1, Jr.;10.6;1.9

G Kieffer Punter, 6-5, Sr.;8.8;3.6

F Zay Williams, 6-9, Sr.;12.1;6.7

F Christian Turner, 6-7, So.;5.6;3.3

COACH Scott Cross (56-62 in fourth season at Troy, 279-223 in 15th season overall)

TEAM COMPARISON

ASU;;Troy

64.8;Points for;72.5

67.3;Points against;65.5

+1.3;Rebound margin;+0.5

-0.2;Turnover margin;+2.5

42.6;FG pct.;44.4

34.1;3-pt. pct.;32.0

66.7;FT pct.;69.8

CHALK TALK Troy edged ASU 66-54 when the two teams met Jan. 7 at Trojan Arena. ... Troy ranks third in scoring defense among Sun Belt teams, allowing 65.5 points per game. ... ASU's Caleb Fields ranks fourth in the conference in assists, averaging 4.7 per game. ... The Red Wolves rank 340th nationally in two-point percentage, hitting at a 44.6% clip.

-- Mitchell Gladstone