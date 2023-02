LIVE MUSIC IN ARKANSAS: Shane Thornton to play JJ’s Grill in Conway

■ ■ ■ TODAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ The Hall, 721 W. Ninth St.; (501) 406-1364; littlerockhall.com

8 p.m.: Muscadine Bloodline ($20-$40)

◼️ JJ's Grill, 12111 W. Markham St.; (501) 414-0848; jjsgrill.com

8:30-11:30 p.m.: Derek Herndon

◼️ Sullivan's Steakhouse, 17707 Chenal Parkway; (501) 817-3971; sullivanssteakhouse.com

6-9 p.m.: Ken Wiley Trio

◼️ White Water Tavern, 2500 W. Seventh St.; (501) 375-8400; whitewatertavern.com

6 p.m.: Blues and jazz jam session

8 p.m.: Summer Dean, Garrett T. Capps ($15)

◼️ Willy D's, 322 President Clinton Ave.; (501) 244-9550; willydspianobar.com

8 p.m.: Matteo Ellis, Matt Sammons, Pamela Hopkins

NORTH LITTLE ROCK

◼️ The Joint, Argenta Acoustic Music Series, 301 Main St; (501) 425-1528; argentaacoustic.com

7:30 p.m.: Trevor Gordon Hall ($30)

MAUMELLE

◼️ Tavern Round the Bend, 26611 Arkansas 365; (501) 800-1123

7:30-10:30 p.m.: Open mike with Ashley Morris

BENTON

◼️ Valhalla, 226 W. South St.; (501) 316-4082; valhallabenton.com

6-9 p.m.: Bailey Rhea

CABOT

◼️ Fire & Stone, 2431 W. Main St.; (501) 843-3337

7-10 p.m.: Shaw Revolver

CAMDEN

◼️ Native Dog Brewing, 125 Madison Ave. SE; (870) 231-3451; nativedogbrewing.com

7 p.m.: Amber Violet

CONWAY

◼️ JJ's Grill, 1010 Main St.; (501) 336-0100; jjsgrill.com

7 p.m.: Shane Thornton

EUREKA SPRINGS

◼️ Gravel Bar at Wanderoo Lodge, 216 W. Van Buren; (479) 363-6755; wanderoolodge.com

6 p.m.: Shilah Molina, Honky Tonk Flame

FAYETTEVILLE

◼️ George's Majestic Lounge, 519 W. Dickson St.; (479) 527-6618; georgesmajesticlounge.com

7:30 p.m.: Colter Wall with Vincent Neil Emerson ($40-$95)

HOT SPRINGS

◼️ Jose's Mexican Grill & Cantina, 5361 Central Ave.; (501) 525-9797

5:30-8:30 p.m.: Jacob Flores

HOT SPRINGS VILLAGE

◼️ Woodlands Auditorium, 1101 Desoto Blvd.; (501) 922-4231

7 p.m.: John Berry ($35)

■ ■ ■ FRIDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ The Hall

8 p.m.: Dial Up-90's Party Band ($15-$45)

◼️ JJ's Grill

8:30-11:30 p.m.: Chris Baker Band

◼️ Midtown Billiards, 1316 Main St.; (501) 372-9990

2-4 a.m.: GMG Band

◼️ Rev Room, 300 President Clinton Ave.; (501) 398-1323; revroom.com

8 p.m.: Southern Accents -- A Tom Petty and The Heartbreakers Tribute ($20 advance, $25 day of show)

◼️ Simmons Bank Arena, 1 Simmons Bank Arena Drive; (501) 340-5660; simmonsbankarena.com

8 p.m.: Dwight Yoakam, JD Clayton ($59.75-$99.75)

◼️ Stickyz Rock 'n' Roll Chicken Shack, 107 River Market Ave.; (501) 372-7707; stickyz.com

8:45 p.m.: Dancefestopia -- Yellow Brick Road Tour ($15 advance, $20 day of show)

◼️ Sullivan's Steakhouse

6-9 p.m.: The Eric Ware Duo

◼️ Vino's, 923 W. Seventh St.; (501) 375-8466; vinosbrewpub.com

7-11 p.m.: The Sleights

◼️ White Water Tavern

8 p.m.: HouseTreeHouse, PETT, Katsu ($10)

◼️ Willy D's

8 p.m.: Matteo Ellis, David Rasico, Brad Perkins

NORTH LITTLE ROCK

◼️ Four Quarter Bar, 415 Main St.; (501) 313-4704; fourquarterbar.com

11 p.m.: The Damn Quails (Dwight Yoakam after-party)

CONWAY

◼️ JJ's Grill

7 p.m.: EGO Trip

◼️ Kings Live Music, 1020 Front St.; (501) 205-8512; kingslivemusic.com

8 p.m.: Mister Lucky

◼️ Taylor's Made Cafe, 283 Highway 365; (501) 470-3322

7:30-10 p.m.: Amber Violet

EL DORADO

◼️ First Financial Music Hall, 101 E. Locust St.; (870) 444-3007; eldomad.com

7 p.m.: Mardi Gras Rumble, Nathan & The Zydeco Cha-Chas, The Rumble featuring Chief Joseph Boudreaux Jr. ($35 advance, $45 day of show)

EUREKA SPRINGS

◼️ Gravel Bar at Wanderoo Lodge

8 p.m.: Sebastien Bordeaux

FAYETTEVILLE

◼️ George's Majestic Lounge

6 p.m.: Ultra Suede ($8)

FORT SMITH

◼️ The Majestic, 817 Garrison Ave.; (479) 551-2424; majesticfortsmith.com

8 p.m.: Pecos & The Rooftops, Huser Brothers Band ($20-$25)

HARRISON

◼️ Lyric Theater, 115 W. Rush Ave.; (870) 391-3504; thelyricharrison.org

7 p.m.: Mark Schofield ($22-$30)

HOT SPRINGS

◼️ Arlington Resort Hotel & Spa, 239 Central Ave.; (501) 623-7771; arlingtonhotel.com

7:30-11:30 p.m.: Parker Francis Band

◼️ The Big Chill, 910 Higdon Ferry Road; (501) 624-5185; chillhotsprings.com

8:30 p.m.: Josh Stewart Band

◼️ The Blitzed Pig Bar and Grill, 4330 Central Ave., Suite A; (501) 525-1616

7:30-11:30 p.m.: Hillestad

◼️ Elks Lodge #380, 132 Abbott Place; (501) 525-1020

6-8 p.m.: Jazz Night with Sharon Turrentine, Clyde Pound, C.E. Askew, David Higgenbotham, Matt Schatz

◼️ J&S Italian Villa Restaurant & Bar, 4332 Central Ave.; (501) 525-1121; jandsitalian.com

6-9 p.m.: Jacob Flores

◼️ Pop's Lounge at Oaklawn Racing Casino Resort, 2705 Central Ave.; (501) 363-4784; oaklawn.com

4-8 p.m.: Cliff & Susan

9 p.m-1 a.m.: Identity Crisis

HOT SPRINGS VILLAGE

◼️ The Beehive, 220 Minorca Road; (501) 777-8176; beehivehsv.com

7-9 p.m.: Travis Bowman

MAGNOLIA

◼️ Mulekick, 2158 N. Jackson; (870) 562-2600; mulekickmag.com

7-10 p.m.: Bare Naked Jaybirds

MORRILTON

◼️ Cedar Lounge Bar & Grill, 1221 ½ E. Broadway St. (U.S. 64); (501) 354-8937

8 p.m.-12 a.m.: Maximum Overdrive

■ ■ ■ SATURDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Dugan's Pub, 401 E. Third St.; (501) 244-0542; duganspublr.com

9 p.m.: Karla Case Band

◼️ The Hall

8 p.m.: Niko Moon: Ain't No Better Place Tour ($20-$35)

◼️ JJ's Grill

8:30 p.m.: Prophunter

◼️ Midtown Billiards

2-4 a.m.: GMG Band

◼️ River Bottom Winery, 13810 Combee Lane (Roland); (501) 519-5666; bobrookfarms.com

3-5 p.m.: Buh Jones

◼️ SoMardi Gras 2023, 24th & Main St.; (501) 375-0121

12-5 p.m.: Second Line Band

◼️ Sullivan's Steakhouse

6-9 p.m.: The Clyde Pound Trio

◼️ White Water Tavern

8 p.m.: Cory Branan ($20)

◼️ Willy D's

8 p.m.: Matteo Ellis, David Rasico, Pamela Hopkins

CADDO VALLEY

◼️ Betty's Big Country Dance Hall, 102 Crystal Palace Drive; (870) 403-0373; bettysbigcountrydance.com

8 p.m.-12 a.m.: Mike Mayberry & The Slow Hands

CONWAY

◼️ JJ's Grill

7 p.m.: John Calvin Brewer

◼️ Kings Live Music

8 p.m.: Charlotte Taylor and Gypsy Rain

EUREKA SPRINGS

◼️ Gravel Bar at Wanderoo Lodge

8 p.m.: Avery Waltz

FORT SMITH

◼️ The Majestic

8 p.m.: Pony Bradshaw, Grayson Jenkins ($12-$15)

HOT SPRINGS

◼️ Arlington Resort Hotel & Spa

5:30-8 p.m.: Jacob Flores (Fountain Room)

7:30-11:30 p.m.: Parker Francis Band (lobby)

◼️ The Big Chill

9-11:55 p.m.: The Fraze!

◼️ The Blitzed Pig Bar and Grill

8 p.m.: Jack Fancy Band

◼️ Central Cabaret & Nightclub, 1010 Central Ave.; (501) 627-4075

8 p.m.: Sleepy Genius, J Kiddy, Auditori, Knox ($15)

◼️ Pop's Lounge at Oaklawn

4-8 p.m.: Cliff & Susan

9 p.m-1 a.m.: Identity Crisis

◼️ Splash Wine Bar, 325 Ouachita Ave.; (501) 701-4544; splashwinebar.com

9:30 p.m.: Jacob Flores

HOT SPRINGS VILLAGE

◼️ The Beehive

7-10 p.m.: Chris Baker Band

◼️ Sacred Heart of Jesus Catholic Church, 295 Balearic Road; (501) 922-2062

7 p.m.: Marcus Sugg, with Jerry Sanders

MORRILTON

◼️ Cedar Lounge Bar and Grill

8 p.m.-12 a.m.: Flashback

◼️ Hopkins Icehouse, 301 E. Third St.; (870) 774-3333

8-11 p.m.: PHED

■ ■ ■ SUNDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Hibernia Irish Tavern, 9700 N. Rodney Parham Road; (501) 246-4340; hiberniairishtavern.com

2:30 p.m.: Traditional Irish session

◼️ Rev Room

7:30 p.m.: Roger Clyne & Peacemakers

◼️ River Bottom Winery

3-5 p.m.: Steve Crump Band

◼️ Stickyz Rock 'n' Roll Chicken Shack

8 p.m.: Dogs in A Pile ($10 Advance, $12 day of show)

◼️ White Water Tavern

5 p.m.: The Rocktown Sparks ($7)

MAUMELLE

◼️ Tavern Round the Bend

8:30 p.m.: Ashley Morris

FAYETTEVILLE

◼️ George's Majestic Lounge

8 p.m.: Dawson Hollow with Ashtyn Barbaree ($12)

HOT SPRINGS

◼️ Arlington Resort Hotel & Spa

11 a.m.-1 p.m.: Jacob Flores

◼️ Quetzal Authentic Mexican Cuisine, 1105 Albert Pike Road; (5o1) 881-4049; quetzalauthentic.com

5:30-8:30 p.m.: Jacob Flores

■ ■ ■ MONDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ JJ's Grill

8:30-11:30 p.m.: Travis Mobley

CONWAY

◼️ JJ's Grill

7 p.m.: Bree Ogden

EUREKA SPRINGS

◼️ Gravel Bar at Wanderoo Lodge

7 p.m.: Sprungbilly

■ ■ ■ TUESDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Hibernia Irish Tavern

7 p.m.: Open mic with James Kersey

◼️ JJ's Grill

8:30-11:30 p.m.: Nick Flora

◼️ Vino's

7-11 p.m.: Thin, The Wind in the Trees

◼️ Willy D's

8 p.m.: Matteo Ellis, Matt Sammons

CONWAY

◼️ JJ's Grill

7 p.m.: Stephen Stone

EUREKA SPRINGS

◼️ Gravel Bar at Wanderoo Lodge

5-8 p.m. Los Roscoes

HOT SPRINGS

◼️ Central Cabaret & Nightclub

7 p.m.: Jazz Night with Gary Meggs, Les Pack, The Clyde Pound Trio

◼️ El Padrino's Mexican Grill & Cantina, 1607 Albert Pike Road; (501) 623-2406

6-9 p.m.: Jacob Flores

■ ■ ■ WEDNESDAY ■ ■ ■

FAYETTEVILLE

◼️ Morano's

6-9 p.m.: Brick Fields

PINE BLUFF

◼️ RJ's Grill & Bar, 128 S. Main St.; (870) 850-7887; rjs-grills.com

8-11 p.m.: Wednesday Night Blues Jam

To be included in Live Music listings, please submit your venue's information before midnight on Sunday to: arlivemusicscene@gmail.com