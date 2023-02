Girls standings

High school basketball standings

Girls

6A-CENTRAL

TEAM;CONF.;ALL

Conway;10-1;24-5

North Little Rock;8-2;23-4

Little Rock Central;7-3;16-10

Cabot;6-4;20-5

Bryant;4-7;15-10

Jonesboro;2-8;9-16

Little Rock Southwest;0-12;8-16

6A-WEST

TEAM;CONF.;ALL

Fort Smith Northside;12-2;22-4

Bentonville;12-3;23-6

Springdale Har-Ber;11-3;17-8

Rogers Heritage;7-7;18-9

Fayetteville;7-7;14-13

Springdale;5-9;14-13

Rogers;6-8;11-16

Bentonville West;3-12;10-18

Fort Smith Southside;1-13;6-21

5A-CENTRAL

TEAM;CONF.;ALL

Vilonia;13-1;23-4

Little Rock Parkview;12-2;20-6

Sylvan Hills;10-4;15-6

Little Rock Christian;10-4;19-8

Mount St. Mary;7-7;12-14

Maumelle;5-9;10-18

Jacksonville;3-10;3-17

Beebe;2-12;3-20

eStem;0-14;0-28

5A-EAST

TEAM;CONF.;ALL

West Memphis;12-0;24-3

Paragould;9-3;19-7

Nettleton;7-5;19-6

Marion;7-5;10-14

Greene Co. Tech;5-7;18-10

Searcy;4-7;13-12

Valley View;2-9;8-14

Batesville;1-11;8-18

5A-SOUTH

TEAM;CONF.;ALL

Benton;14-0;21-3

Sheridan;11-3;14-8

El Dorado;12-4;17-11

Hot Springs Lakeside;8-6;12-10

Lake Hamilton;7-7;10-16

Texarkana;5-8;10-12

White Hall;4-11;9-16

Hot Springs;3-10;6-17

Pine Bluff;0-14;0-20

5A-WEST

TEAM;CONF.;ALL

Greenwood;12-0;25-2

Siloam Springs;10-2;17-9

Russellville;8-4;21-7

Mountain Home;6-6;15-13

Van Buren;6-6;14-13

Harrison;3-9;9-16

Alma;2-10;6-19

Greenbrier;1-11;5-21

4A-1*

TEAM;CONF.;ALL

Farmington;14-0;28-1

Gentry;11-3;21-8

Prairie Grove;9-5;17-7

Gravette;9-5;15-10

Pea Ridge;4-10;14-15

Huntsville;4-10;5-17

Shiloh Christian;2-12;6-18

Berryville;3-11;5-15

4A-3*

TEAM;CONF.;ALL

Southside Batesville;16-0;23-3

Brookland;13-3;21-8

Highland;12-4;20-7

Jonesboro Westside;9-7;13-10

Forrest City;8-8;13-11

Wynne;7-9;12-18

Blytheville;4-12;5-17

Pocahontas;3-13;5-19

Trumann;0-16;1-19

4A-4*

TEAM;CONF.;ALL

Morrilton;14-0;24-3

Pottsville;10-4;16-8

Dardanelle;10-4;13-9

Mena;9-5;14-10

Ozark;7-7;12-13

Fountain Lake;3-11;10-15

Clarksville;3-11;4-19

Waldron;0-14;2-25

4A-5

TEAM;CONF.;ALL

Clinton;12-0;22-6

Heber Springs;9-3;22-4

Bauxite;8-4;20-8

Pulaski Academy;7-5;8-13

Lonoke;4-8;11-15

Little Rock Hall;2-10;4-14

Joe T. Robinson;0-12;0-19

4A-7

TEAM;CONF.;ALL

Nashville;14-0;24-3

Magnolia;10-4;16-7

Arkadelphia;10-4;17-8

De Queen;9-5;12-6

Camden Fairview;7-7;16-11

Hope;4-10;4-11

Ashdown;1-13;3-20

Malvern;1-13;1-22

4A-8

TEAM;CONF.;ALL

Star City;14-0;28-2

Watson Chapel;12-2;17-11

Hamburg;8-6;20-9

Stuttgart;7-7;11-14

Mills;7-7;11-18

Monticello;5-9;5-18

Crossett;3-11;5-21

Warren;0-14;0-21

*Standings before holding a conference tournament

