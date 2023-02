SEC Indoor Track and Field Championship results

Results

Friday's results at the SEC Indoor Track and Field Championships in Fayetteville. Scoring for 8 places is 10-8-6-5-4-3-2-1.

MEN'S TEAM SCORES

1. Alabama 28, Ole Miss 28; 3. Arkansas 27; 4. Tennessee 20; 5. Auburn 18, Kentucky 18; 7. Texas A&M 13; 8. Mississippi State 12; 9. Florida 11; 10. Georgia 10; 11. LSU 7; 12. South Carolina 3; 13. Missouri 0.

MEN'S FINALS

LONG JUMP 1. Cameron Crump, Mississippi State 27-6 1/2; 2. Wayne Pinnock, Arkansas, 27-3 1/4; 3. Carey McLeod, Arkansas, 26-10 1/2; 4. Malcolm Clemons, Florida, 26-1 1/2; 5. Caleb Foster, Florida, 26-1 1/2; 6. Kyle Garland, Georgia, 26-1; 7. PJ Austin, Florida, 25-9 1/2; 8. Ryan Brown, Arkansas, 25-5 1/4.

DISTANCE MEDLEY RELAY 1. Tennessee 9:32.75; 2. Ole Miss, 9:33.18; 3. Arkansas, 9:33.97; 4. Auburn 9:41.93; 5. Kentucky, 9:42.50; 6. Alabama, 9:42.69; 6. Mississippi State, 9:47.67; 7. Texas A&M 9:48.16; 8. Missouri 9:48.98.

5,000 1. Victor Kiprop, Alabama, 14:08.19; 2. Yaseen Abdalla, Tennessee, 14:10.19; 3. Patrick Kiprop, Arkansas, 14:13.07; 4. Ryan Kinans, Auburn, 14:15.24; 5. Cole Bullock, Ole Miss, 14:15.58; 6. Rogerio Amaral, South Carolina, 14:19.11; 7. Nate Kawalec, Tennessee, 14:20.43; 8. Eric Casarez, Texas A&M 14:22.17.

POLE VAULT 1. Keaton Daniel, Kentucky, 17-8 1/2; 2. Noah Mumme, Ole Miss, 17-4 1/2; tie 3. Jack Mann, Texas A&M, 17-4 1/2; tie 3 Zach Davis, Texas A&M, 17-4 1/2; 5. Nikolai Van Huyssteen, Georgia, 17-4 1/2; 6. Dalton Shepler, Kentucky, 17-4 1/2; 7. Beau Domingue, LSU, 17-4 1/2; 8. Louis Martinez, Alabama, 17-4 1/2.

WEIGHT THROW 1. Bobby Colantonio, Alabama, 77-9 1/2; 2. Tarik Robinson-O'Hagan, Ole Miss, 77-6; 3. Kyle Brown, Auburn 77-113/3; 4. Johnathan Witte, LSU, 70-5; 5. Ruben Banks, Alabama ,69-10 1/4; 6. Alencar Pereira, Georgia, 69-8 1/4; 7. Kyle Moison, Auburn, 68-3 1/4; 8. Logan Coles, Kentucky, 66-5 3/4.

WOMEN'S TEAM SCORES

1. Arkansas 45; 2. Florida 32; 3. Kentucky 28.33; 4. Ole Miss 27; 5. Tennessee 27.33; 6. Alabama 23; 7. Vanderbilt 13; 8. Auburn 10.33; 9. Georgia 7, Mississippi State 7; Tie 11. LSU 5, Mississippi State 5, Texas A&M 5; 14. South Carolina 3.

WOMEN'S FINAL

POLE VAULT 1. Amanda Fassold, Arkansas 14-3 1/2; 2. Slobhan Szerencsits, Kentucky, 14-1 3/4; 3. Kaitlyn Banas, Arkansas, 13-9 3/4; 4. Bailee McCorkle, Arkansas, 13-5 3/4; 5. Maddy Kish, Mississippi State, 13-5 1/4; 6. Heather Abadie, Texas A&M, 13-5 3/4; 7. Marin Chamberlin, Arkansas, 13-5 3/4; tie 8. Ellison Colarossi, Tennessee, 12-11 3/4; tie 8. Alyssa Quinones-Mixon, Auburn, 12-11 3/4; tie 8. Peyton Phillips, Kentucky, 12-11 3/4.

5,000 1. Mercy Chelangat, Alabama, 15:44.48; 2. Kayla Gholar, Tennessee, 16:06.79; 3. Sydney Thorvaldson, Arkansas, 16:06.75; 4. Heidi Nielson, Arkansas, 16:16.56; 5. Niki Narayani, Vanderbilt, 16:17.82; 6. Rachel Sutliff, Tennessee, 16:20.07; 7. Skylar Boogerd, Ole Miss, 16:22.39; 8. Ryann Helmers, Ole Miss, 16:27.08.

DISTANCE MEDLEY RELAY 1. Alabama, 11:04.99; 2. Florida, 11:06.01; 3. Arkansas 11:10.45; 4. Ole Miss, 11:11.39; 5. Kentucky, 11:13.18; 6. South Carolina, 11:22.59; 7. Missouri, 11:20.70; 8. LSU 11:23.73.

PENTATHLON 1. Annika Williams, Kentucky, 4,346; 2. Beatrice Juskeviciute 4,271; 3. Sterling Lester, Florida, 4,163; 4. Madison Langley-Walker, Arkansas, 4,111; 5. Ella Rush, Georgia, 4,081; 6. Asia Poe, Mississippi State, 4,042; 7. Joniar Thomas, Texas A&M, 3,900; 8. Jada Sims, Vanderbilt, 3,840.

LONG JUMP 1. Jasmine Moore, Florida, 22-8; 2. Claire Bryant, Florida, 21-6 3/4; 3. Anthaya Charlton, Kentucky 21-5 1/4; 4. Charisma Taylor, Tennessee, 20-10 1/2; 5. Morgan Smalls, LSU, 20-8; 6. Titiana Marsha, Georgia, 20-0 1/2; 7. Mikele Vickers, Tennessee, 20-0 1/4; 8. Isabella Sokolova, Missouri, 19-9.

WEIGHT THROW 1. Jalani Davis, Ole Miss, 80-9 3/4; 2. Jasmine Mitchell, Ole Miss, 75-11 1/2; 3. Madi Malone, Auburn, 74-6 1/2; 4. Chandler Hayden, Tennessee, 72-10; 5. Maura Huwalkt, Auburn, 71-9 1/2; 6. Chelsea Igberaese, Alabama, 69-6 1/4; 7. Sydney Oberdiek, Missouri, 68-8; 8. Tedreauna Britt, Ole Miss, 67-0 1/2.