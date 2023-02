SEC Indoor Track and Field Championships results

Results Saturday at the SEC Indoor Track and Field Championships in Fayetteville.

Scoring for 8 places is 10-8-6-5-4-3-2-1.

MEN'S TEAM SCORES

1. Arkansas 100.25; 2. Florida 73; 3. Alabama 63; 4. Georgia 59; 5. Tennessee 54- 6. Ole Miss 50.25; 7. Kentucky 48; 8. LSU 47; 9. Auburn 43.25; 10. Texas A&M 42; 11. South Carolina 33; 12. Mississippi State 31; 13. Missouri 11.25

MEN'S FINALS

HEPTATHLON 1. Ayden Owens-Delerme, Arkansas, 6,237; 2. Johannes Erm, Georgia, 5,935; 3. Peyton Bair, Mississippi State, 5,773; 4. Marcus Weaver, Arkansas, 5,760; 5. Michael May, Auburn, 5,672; 6. Daniel Spejcher, Arkansas, 5,602; 7. Landon Helms, Texas A&M, 5,492; 8. Jacob Sobota, Kentucky 5,478.

TRIPLE JUMP 1. Jaydon Hibbert, Arkansas, 56-11/4; 2. Apalos Edwards, LSU, 55-3; 3. Christian Edwards, Alabama, 54-91/2; 4. Luke Brown, 54-91/4; 5. Sean Dixon-Bodie, Florida, 53-91/4; 6. Carey McLeod, Arkansas, 53-81/4; 7. Ryan Brown, Arkansas, 52-51/2; 8. Malcolm Clemons, Florida, 52-51/2.

SHOT PUT 1. John Meyer, LSU, 66-10; 2. Jordan West, Arkansas, 66-7; 3. Roje Stona, Arkansas, 65-6; 4. Josh Sobota, Kentucky, 64-4; 5. Tarik Robinson-O'Hagan, Ole Miss, 62-101/2; 6. Bryce Foster, Texas A&M, 61-7; 7. Ralford Mullings, Arkansas, 61-7; 8. Dylan Targgart, South Carolina, 61-13-4.

400 METERS 1. Elija Godwin, Georgia, 44.75; 2. Jacory Patterson, Florida, 45.05; 3. Chris Bailey, Arkansas, 45.13; 4. Ryan Willie, Florida, 45-15; 5. Chris Robinson, Alabama, 45.55; 6. JeVaughn Powell, Florida, 45.73; 7. Emmanuel Bamidele, Florida, 46.36.

60-METER HURDLES 1. Filip Demsar, South Carolina, 7.71; 2. Rasheem Brown, Tennessee, 7.72; 3. Connor Schulman, Texas A&M, 7.73; 4. Jesse Henderson, Tennessee, 7.74; 5. Phillip Lemonious, Arkansas, 7.77; 6. Kyle Garland, Georgia, 7.77; 7. Caleb Foster, Florida, 7.85.

60 METERS 1. Favour Ashe, Auburn, 6.52; 2. Jordan Anthony, Kentucky, 6.57; 3. Godson Oghenebrume, LSU, 6;64; 4. Azeem Fahmi, Auburn, 6.70; 5. PJ Austin, Florida, 6.72; 6. Brandon Hicklin, LSU, 6.73; 7. Keshaun Black, Georgia, 6.73; 8. Lance Lang, Arkansas, 6.82.

MILE Anass Essayi, South Carolina, 4:01.20; 2. Davis Love, LSU, 4:02.67; 3. Dylan Allen, Kentucky, 4:05.26; 4. Canaan Anderson, Tennessee, 4:05.35; 5. Gavin Hoffpauir, Texas A&M, 4:05.53; 6. Angus Beer, Missouri, 4:05.67; 7. Dalton Hengst, Ole Miss, 4:05.75; 8. Shane Bracken, Ole Miss, 4:05.76.

HIGH JUMP 1. Ushan Perera, Texas A&M, 7-41/4; 2. Roberto Vilches, Missouri, 7-3; 3. Tony Jones, Mississippi State, 7-3; 4. Kason O'Riley, Arkansas, 7-13/4; 5. Corvell Todd, Florida, 7-01/2; 6. Dontavious Hill, Auburn, 6-103/4; 7. Kobe Franklin, South Carolina, 6-103/4; tie. 8 Tomas Ferrari, Arkansas, 6-83/4, Arvesta Troupe, Ole Miss, 6-83/4, Quinton Brown, Missouri 6-83/4.

200 METERS 1. Jacory Patterson, Florida, 20.29; 2. Matthew Boling, Georgia, 20.44; 3. Tarsis Orogot, Alabama, 20.45; 4. Robert Gregory, Florida, 20.52; 5. Lance Lang, Arkansas, 20.62; 6. Brandon Miller, Kentucky, 20.68; 7. Kennedy Lightner, Kentucky, 20.73; 8. Tyler Davis, Florida, 20.94.

800 METERS 1. Will Sumner, Georgia, 1:48.28; 2. Sam Austin, Florida, 1:48.67; 3. Baylor Franklin, Ole Miss, 1:49.04; 4. Ryan Maseman, Florida, 1:49.75; 5. Alex Selles, LSU, 1:50.07; 6. Parker McBride, LSU, 1:51.53; 7. Tyrese Reid, Mississippi State, 1:51.77; 8. Tiarnan Crorken, Ole Mis, 2:30.48.

3,000 METERS 1. Dylan Jacobs, Tennessee, 7:52.49; 2. Anthony Camerieri, Ole Miss, 7:52.98; 3. Anass Essayi, South Carolina, 7:53.73; 4. Victor Kiprop, Alabama, 7:55.79; 5. Ben Shearer, Arkansas, 7;58.47; 6. Ryan Kinnane, Auburn, 8:01.92; 7. Hillary Cheruiyot, Alabama, 8:03.49; 8. Rogerio Amaral, South Carolina, 8:04.04.

1,600-METER RELAY 1. Alabama, 3:01.78; 2. Georgia, 3:03.32; 3. Tennessee, 3:05.51; 4. Mississippi State, 3:05.86; 5. Texas A&M, 3:06.06.

WOMEN'S TEAM SCORES

1. Arkansas 130.5; 2. Florida 84; 3. Tennessee 56.33; tie 4. Alabama 54, Ole Miss 54; 6. Georgia 53; 7. Kentucky 51.33; 8. LSU 47; 9. Vanderbilt 32; 10. Texas A&M 26.5; 11. South Carolina 26; 12. Auburn 17.33; 13. Missouri 14; 14. Mississippi State 10.

WOMEN'S FINALS

MILE 1. Lauren Gregory, Arkansas, 4:31.96; 2. Silan Ayyiiz, South Carolina, 4:32.14; 3. Flomena Asekol, Alabama, 4:35.60; 4. Jami Reed, Alabama, 4:40.09; 5. Loral Winn, Ole Miss, 4:40.90; 6. Lorena Rangel Batres, 4:41.96; 7. Phoebe McCowan, Kentucky, 4:45.82; 8. Gene Coetzee, Auburn, 4:46.26.

3,000 METERS 1. Lauren Gregory, Arkansas, 9:09.90; 2. Hilda Olemomoi, Alabama, 9:12.09; 3. Tori Herman, Kentucky, 9:12.21; 4. Silan Ayyildiz, South Carolina, 9:17.06; 5. Sydney Thorvaldson, Arkansas, 9:17.94; 6. Kristel Van Den Berg, 9:22.65; 7. Gracie Hyde, Arkansas, 9:24.68; 8. Niki Narayani, Vanderbilt, 9:25.36.

1,600-METER RELAY 1. Arkansas 3:27.57; 2. South Carolina, 3:32.35; 3. Vanderbilt, 3:33.23; 4. Alabama, 3:36.40; 5. Florida, 3:38.85.

60-METER HURDLES 1. Masai Russell, Kentucky, 7.77; 2. Ackera Nugent, Arkansas, 7.81; 3. Charisma Taylor, Tennessee, 8.03; 4. Leah Phillips, LSU, 8.05; 5. Yoveinny Mota, Arkansas, 8.13; 6. Rosealee Cooper, Mississippi State, 8.17; 7. Jayla Hollis, Florida, 8.20; 8. Yasmin Brooks, Kentucky, 8.24.

800 METERS 1. Michaela Rose, LSU, 2:01.09; 2. Britton Wilson, Arkansas, 2:02.13; 3. Taiya Shelby, Vanderbilt, 2:04.43; 4. Cindy Bourdier, LSU, 2:05.24; 5. DeAnna Martin, Kentucky, 2:05.83; 6. Gabrielle Wilkinson, Florida, 2:06.11; 7. Imogen Barrett, Florida, 2:06.44.

60 METERS 1. Jacious Sears, Tennessee, 7.11; 2. Kaila Jackson, Georgia, 7.17; 3. Ackera Nugent, Arkansas, 7.20; 4. Autumn, Wilson, Georgia, 7.22; 5. McKenzie Long, Ole Miss, 7.23; 6. Favour Ofili, LSU, 7.24; 7. Joel Lloyd, Tennessee, 7.34; 8. Jasmine Montgomery, Florida, 7.37.

200 METERS 1. Favour Ofili, LSU, 22.52; 2. McKenzie Long, Ole Miss, 22.67; 3. Jacious Sears, Tennessee, 22.96; 4. Kaila Jackson, Georgia, 22.97; 5. Autumn Wilson, Georgia, 22.97; 6. Kynnedy Flannel, Florida, 23.11; 7. Talitha Diggs, Florida, 23.31; 8. Jayla Hollis, Florida, 23.59.

400 METERS 1. Talitha Diggs, Florida, 50.15; 2. Amber Anning, Arkansas, 50.68; 3. Tierra Robinson-Jones, Texas A&M, 51.27; 4. Rosey Effiong, Arkansas, 51.64; 5. Joanne Reid, Arkansas, 51.76; 6. Nickisha Pryce, Arkansas, 51.83; 7. Jermaisha Arnold, Texas A&M, 52.05; 8. Paris Peoples, Arkansas, 52.28.

HIGH JUMP 1. Lamara Distin, Texas A&M, 6-43/4; 2. Elena Kulichenko, Georgia, 6-31/2; 3. Morgan Smalls, LSU, 5-103/4; 4. Claudina Diza, Missouri, 5-103/4; 5. Claire Bryant, Florida, 5-103/4; tie 6. Sydney Billington Arkansas, 5-103/4, Allyson Andress, Texas A&M, 5-103/4; 8. Bara Sajdokoa, Texas A&M, 5-93/4

TRIPLE JUMP 1. Jasmine Moore, Florida, 46-23/4; 2. Charisma Taylor, Tennessee, 45-41/4; 3. Mikeisha Welcome, Georgia, 45-1; 4. Titiana Marsh, Georgia, 44-71/2; 5. Arianna Fisher, Missouri, 44-2; 6. Essence Thomas, Auburn, 42-7; 7. Amy Warren, Auburn, 42-61/2; 8. Suzan Ogunleye, Tennessee, 42-2.

SHOT PUT 1. Alida Van Daalen, Florida, 61-23/4; 2. Jalani Davis, Ole Miss, 60-53/4; 3. Veronica Fraley, Vanderbilt, 56-71/4; 4. Ana Da Silva, Georgia, 56-71/4; 5. Chelsa Igbraese, Alabama, 55-81/2; 6. Cheriesse Murray, Alabama, 55-71/2; 7. Kathleen Young, South Carolina, 55-3; 8. Maura Humalt, Auburn, 54-111/4.