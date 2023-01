Divorces granted to various people in Benton, Washington counties during last half of November

The following divorces granted were recorded Dec. 15-28 in the Benton and Washington counties clerks' offices.

BENTON COUNTY

21-1347. Melanie Secrist v. Brendon Secrist

21-1568. Amanda Harrison v. Kory Harrison

22-225. Clifford Schwabe v. Malaika Schwabe

22-474. Kyle Masterson v. Elizabeth McGarrah

22-568. Candleara Martinez Trejo v. Sergio Martinez

22-589. Leigh Lartigue Ryer v. Joel Ryer

22-744. Jason Hufford v. Amanda Hufford

22-774. William Scroggin v. Cathy Scroggin

22-918. Melissa Warden v. Tim Warden

22-953. Ashley Brown v. Corey Brown

22-1260. Elizabeth Pinteric v. Jon Pinteric

22-1277. Sarah Couch v. Corey Couch

22-1349. Brandy Phipps v. Steven Phipps

22-1353. Brianna White v. Joshua White

22-1357. Julio Diaz v. Mayra Diaz

22-1382. Bennie Cash v. Maya Rogers

22-1372. Tamara Pajas v. Christopher Pajas

22-1403. Nancy Garcia v. Jose Marinez Martinez

22-1478. Erica McClung v. Brad McClung

22-1487. Kaleb Belcher v. Chandler Buckingham

22-1496. Sandra Watson v. Everett Watson

22-1554. David Lopez v. Patricia Lopez

22-1561. Nikki Digiovanni v. Jordan Malcom

22-1570. Alexandra Hogg v. Bryan Hogg

22-1623. Ingrid Castro v. Jonathan Acevedo

22-1629. Randi Edmisten v. Annette Edmisten

22-1637. Julia Rodriguez v. Carlos Rodriguez

22-1646. Mario Samayoa v. Dorothy Lopez

22-1656. Kristin Snyder v. Harrison Snyder

22-1658. Natasha Holmes v. Jonathan Holmes

22-1698. Damona Christian v. Von Christian

22-1715. Bridget Pitcock v. Sean Murphy

22-1723. Dakota Kell v. Brent Marshall

22-1758. Chelsea Evans v. Gareth Evans

22-1795. Kevin Ramey v. Lindsay Ramey

22-1819. Lindsey Hart v. William Hart

22-1825. Marissa Snider v. Greg Snider

22-1835. Dusty Voshell v. Shyla Voshell

22-1843. Lindsi Stidham v. Randy Stidham

22-1844. Stephanie Nielsen v. Mark Nielsen

WASHINGTON COUNTY

21-1239. Quaneshia Goodley v. Antonio Cotton

21-1768. Gabriel Batres v. Ashlie Batres

22-459. Danielle Marler v. Nathaneul Marler

22-320. Jodie Karow v. Jeffrey Karow

22-670. Blake Flores v. Brittany Flores

22-827. Krystal Cook v. Brett Tucker

22-955. Deshawna Clark v. Homer Clark

22-975. Josua Corbitt v. Crystal Corbitt

22-1081. Robert Richardson v. Cheryl Richardson

22-1243. Amy Moore v. John Moore

22-1493. Kerik Powell v. Alicia Powell

22-1510. Robyn Morgan v. Spencer Morgan

22-1578. Elliot Diefenbach v. Ana Sandoval

22-1597. Roberto Hernandez v. Zulma Figueroa Hernandez

22-1618. Thomas Rash v. Tonay Rash

22-1619. Michael Hallam v. Jennifer Hallam

22-1675. Nancy Bookout v. Christopher Bookout

22-1698. Nicole McEntire v. Eric McEntire

22-1700. Shannon Meyer v. Mitchell Meyer

22-1707. Cassidy Self v. Trevor Self

22-1869. Wesley Smith v. Tracy Smith