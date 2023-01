LIVE MUSIC IN ARKANSAS: Country couple The Waymores to play Argenta bar

■ ■ ■ TODAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Christ Episcopal Church, 509 Scott St.; (501) 375-2342

7 p.m.: Top of the Rock Chorus

◼️ Cannibal and Craft, 307 President Clinton Ave.; (501) 414-8870; cannibalandcraftlr.com

8:30 p.m.: The J5 Band

◼️ JJ's Grill, 12111 W. Markham St.; (501) 414-0848; jjsgrill.com

8:30-11:30 p.m.: Egotrip

◼️ Sullivan's Steakhouse, 17707 Chenal Parkway; (501) 817-3971; sullivanssteakhouse.com

6-9 p.m.: Ken Wiley Trio

◼️ White Water Tavern, 2500 W. Seventh St.; (501) 375-8400; whitewatertavern.com

4 p.m.: Gil Franklin & Tommy Branch Jr. (no cover)

8 p.m.: Thisness, Emily Fenton, Queen Anne's Revenge ($10 suggested donation)

◼️ Willy D's, 322 President Clinton Ave.; (501) 244-9550; willydspianobar.com

8 p.m.: Emily Seivert, Gavin Rohrer, Pamela Hopkins

MAUMELLE

◼️ Tavern Round the Bend, 26611 Arkansas 365; (501) 800-1123

7:30-10:30 p.m.: Ashley Morris hosts open mic

BENTON

◼️ Valhalla, 226 W. South St.; (501) 316-4082

6-9 p.m.: Cory Fontenot

CAMDEN

◼️ Native Dog Brewing, 125 Madison Ave. SE; (870) 231-3451; nativedogbrewing.com

7 p.m.: Zac Hatton

CONWAY

◼️ JJ's Grill, 1010 Main St.; (501) 336-0100; jjsgrill.com

8:30-11:30 p.m.: Shane Thornton

FORT SMITH

◼️ 801 Media Center, 801 North A St.; (479) 883-9488; aaclive.com

7:30 p.m.: Sad Daddy

◼️ TGI Friday's, 8201-B Rogers Ave.; (479) 484-0906

8-10 p.m.: Whiplash Renegades Duo

HOT SPRINGS

◼️ Blitzed Pig Bar and Grill, 4330 Central Ave., Suite A; (501) 525-1616

6:30-9:30 p.m.: Chuck & Justin

◼️ Garland County Library, 1427 Malvern Ave.; (501) 623-4161; gclibrary.com

4 p.m.: Bluegrass Jam

◼️ Jose's Mexican Grill & Cantina, 5361 Central Ave.; (501) 525-9797; josesmexicangrill.com

6-9 p.m.: Jacob Flores

■ ■ ■ FRIDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Dugan's Pub, 401 E. Third St.; (501) 244-0542; duganspublr.com

9 p.m.-12 a.m.: Hillstad

◼️ Hibernia Irish Tavern, 9700 N. Rodney Parham Road; (501) 246-4340; hiberniairishtavern.com

7 p.m.: Trey Johnson and Jason Willmon

◼️ JJ's Grill

8:30-11:30 p.m.: Chris Baker Band

◼️ Midtown Billiards, 1316 Main St.; (501) 372-9990

1 a.m.: Buh Jones Band

◼️ Sullivan's Steakhouse

6-9 p.m.: Eric Ware Trio

◼️ Willy D's

8 p.m.: Matteo Ellis, David Rasico, Emily Seibert, Gavin Rohrer

Texas-born percussionist and bandleader Mike Dillon brings Punkadelick to Argenta’s Four Quarter Bar on Friday for a jazzy punk show that begins at 8 p.m. (Special to the Democrat-Gazette)

NORTH LITTLE ROCK

◼️ Four Quarter Bar, 415 Main St.; (501) 313-4704; fourquarterbar.com

8 p.m.: Mike Dillon's Punkadelick

MAUMELLE

◼️ Tavern Round the Bend

9 p.m.: Lypstick Hand Grenade

CAMDEN

◼️ Native Dog Brewing

7 p.m.: Reagan Harville

CONWAY

◼️ JJ's Grill

8:30-11:30 p.m.: Ed Bowman

◼️ Kings Live Music, 1020 Front St.; (501) 205-8512; kingslivemusic.com

8:30-11:30 p.m.: Jeff Coleman & the Feeders ($5)

◼️ Skinny J's, 2235 Dave Ward Drive; (501) 358-6586; skinnyjs.com

7 p.m.: Smokey Emerson

◼️ TC's Midtown Grill, 1611 E. Oak St., Suite 19; (501) 205-0576

9 p.m.-1 a.m.: Dirty Lindsey and friends (Sharpe Dunaway's 55th birthday)

EUREKA SPRINGS

◼️ Gravel Bar at Wanderoo Lodge, 216 W. Van Buren; (479) 363-6755; wanderoolodge.com

7 p.m.: Joe Hewitt

FAYETTEVILLE

◼️ George's Majestic Lounge, 519 W. Dickson St.; (479) 527-6618; georgesmajesticlounge.com

6 p.m.: Divas on Fire ($8)

◼️ Morano's, 2179 Martin Luther King Blvd.; (479) 935-4800

6-9 p.m.: Brick Fields

◼️ Walton Art Center – Starr Theater, 495 W. Dickson St.; (479) 443-5600

7:30 p.m.: Lilly Hiatt Band ($36-$53)

FORT SMITH

◼️ Boondocks, 12200 U.S. 71 South; (479) 646-9464

7-10 p.m.: Uncle Fudge

◼️ The Farewell Party, 3400 Grand Ave.; (479) 494-7400

8 p.m.: Bad Decisionz, Shotgun Funeral

HOT SPRINGS

◼️ Blitzed Pig Bar and Grill

7:30-11:30 p.m.: John Calvin Brewer Band

◼️ J&S Italian Villa Restaurant & Bar, 4332 Central Ave.; (501) 525-1121; jandsitalian.com

6:30-9:30 p.m.: Jacob Flores

◼️ Ohio Club, 336 Central Ave.; (501) 627-0702

8 p.m.: Christine DeMeo

◼️ Pop's Lounge at Oaklawn Racing Casino Resort, 2705 Central Ave.; (501) 363-4784; oaklawn.com

4-8 p.m.: Cliff & Susan

9 p.m-1 a.m.: Pamela Hopkins Band

HOT SPRINGS VILLAGE

◼️ The Beehive, 220 Minorca Road; (501) 777-8176; beehivehsv.com

7-9 p.m.: Larry Deno

MAGNOLIA

◼️ Mulekick, 2158 N. Jackson; (870) 562-2600

9 p.m.: Jordan Sheppard

PARIS

◼️ East End Sports Pub, 3675 E. Walnut St.; (479) 963-3278

8 p.m.-12 a.m.: Stiky Chikin

TEXARKANA

◼️ Fat Jack's Oyster and Sports Bar, 3324 State Line Ave.; (870) 774-5225

9 p.m.: Chance Miller with Chris Ryland

■ ■ ■ SATURDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Dugan's Pub

9 p.m.: Joey Barrett

◼️ Hibernia Irish Tavern

7 p.m.: Len Holton

◼️ Midtown Billiards

1 a.m.: Lypstick Hand Grenade

◼️ Rev Room, 300 President Clinton Ave.; (501) 398-1323; revroom.com

7 p.m.: Backwoods Tour: Brother Tongue, PropHunter, The Chores, The Gravel Yard ($15 advance, $20 day of show)

◼️ River Bottom Winery, 13810 Combee Lane (Roland); (501) 519-5666; bobrookfarms.com

3-5 p.m.: Pam Setser

◼️ Stickyz Rock 'n' Roll Chicken Shack, 107 River Market Ave.; (501) 372-7707; stickyz.com

8-11:45 p.m.: Turtle Rush, Otonic, Zashed, The Help!, Cosmic Cream ($15 advance, $20 day of show)

◼️ Sullivan's Steakhouse

6-9 p.m.: Clyde Pound Trio

◼️ Willy D's

8 p.m.: Matteo Ellis, David Rasico, Emily Seibert, Gavin Rohrer

NORTH LITTLE ROCK

◼️ Four Quarter Bar

9 p.m.: The Waymores

BEEBE

◼️ VFW Post 7769, 1405 E. Center St.; (501) 882-7769

8 p.m.-12 a.m.: Honky Tonk Kings

CADDO VALLEY

◼️ Betty's Big Country Dance Hall, 102 Crystal Palace Drive; (870) 403-0373; bettysbigcountrydance.com

8 p.m.: Joseph Logue Band

CLARKSVILLE

◼️ The Wrecked Canoe, 1100 E. Main St.; (479) 754-0092

6-9 p.m.: James Strong

CONWAY

◼️ Kings Live Music

8:30 p.m.: Jack Fancy ($5)

◼️ Skinny J's

7 p.m.: Shane Thornton

EUREKA SPRINGS

◼️ Gravel Bar at Wanderoo Lodge

7 p.m.: Dominic Bryan Roy

FAYETTEVILLE

◼️ George's Majestic Lounge

8:30 p.m.: Aaron Kamm & The One Drops ($12)

HOT SPRINGS

◼️ Arlington Resort Hotel & Spa, 239 Central Ave.; (501) 623-7771; arlingtonhotel.com

Primetime: 5:30-8 p.m.: Jacob Flores

Lobby: 7:30 p.m.: Sensory 2

◼️ Blitzed Pig Bar and Grill

7:30-11:30 p.m.: Rockey Jones & The Effin Band

◼️ Crosswalk Bar & Club, 2714 Central Ave.; (501) 463-9463

6 p.m.: GMG Band II

◼️ Kuntry's Blue Collar Bar, 6480 Central Ave. (Arkansas 7 South); (501) 293-1571

7-10 p.m.: Exit Now

◼️ Ohio Club

8 p.m.: Christine DeMeo

◼️ Pop's Lounge at Oaklawn

4-8 p.m.: Cliff & Susan

9 p.m-1 a.m.: Pamela Hopkins Band

◼️ Splash Wine Bar, 325 Ouachita Ave.; (501) 701-4544; splashwinebar.com

9:30 p.m.: Jacob Flores

HOT SPRINGS VILLAGE

◼️ The Beehive

7-10 p.m.: Chad Marshall Band

MAGNOLIA

◼️ Mulekick

9 p.m.: Monty Russell

PINE BLUFF

◼️ RJ's Sports Grill, 128 S. Main St.; (870) 850-7887

7 p.m.: Sean "Bad" Apple

TEXARKANA

◼️ Whiskey River Country, 310 E. 49th St.; (870) 773-4903

9:30 p.m.: Locked & Loaded

■ ■ ■ SUNDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Hibernia Irish Tavern

2:30 p.m.: Traditional Irish session

◼️ River Bottom Winery

3 p.m.: Cliff & Susan

MAUMELLE

◼️ Tavern Round the Bend

8 p.m.: Nathan Davis

FAYETTEVILLE

◼️ George's Majestic Lounge

7 p.m.: Ronnie Hawkins Tribute, with Tony Redman ($12)

HOT SPRINGS

◼️ Arlington Resort Hotel & Spa

11 a.m.-1 p.m.: Jacob Flores

◼️ Quetzal Authentic Mexican Cuisine, 1105 Albert Pike Road; (501) 881-4049

5:30-8:30 p.m.: Jacob Flores

■ ■ ■ MONDAY ■ ■ ■

NORTH LITTLE ROCK

◼️ The Joint Comedy Theater, 301 Main St., #102; (501) 372-0205

7 p.m.: NSAI Songwriter Showcase: Chris Fleischmann, Jason Lee Hale, Red Lee, Gene Reid, Courtney Sheppard and Michael Shipp ($5)

■ ■ ■ TUESDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Willy D's

8 p.m.: Matteo Ellis, Matt Sammons

HOT SPRINGS

◼️ Central Cabaret & Nightclub, 1008 Central Ave.; (501) 627-4075; centraltheatrehs.com

6-9 p.m.: Goat Band Jazz Jam

◼️ El Padrino's Mexican Grill & Cantina, 1607 Albert Pike Road; (501) 623-2406

6-9 p.m.: Jacob Flores

VAN BUREN

◼️ The Vault 1905 Sports Grill, 624 Main St.; (479) 262-2468

6-9 p.m.: Mike Lenzini

■ ■ ■ WEDNESDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ White Water Tavern

7:30 p.m.: Mammoth Caravan, Crankbait, Thunderchief ($10)

FAYETTEVILLE

◼️ Morano's

6-9 p.m.: Brick Fields

