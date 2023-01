Marriages

Kenneth Richard, 59, of Scott and Cheryl Weyrauch, 42, of Sherwood.

Wynika Smith, 48, and James Price, 51, both of Sherwood.

Paula Long, 28, and James Hill, 27, both of Little Rock.

Pablo Seminario Behar, 39, and Mollie Henager, 29, both of Little Rock.

Divorces

FILED

23-36. Donna Petersen v. Arthur Lang.

23-37. Qais Shishi v. Hanna Shishi.

23-40. Jason Baker v. Regina Thomas.

23-44. Elba Lidia Benitez v. Juan Carlos Rodas.

23-46. Kevin Nichols v. Kristina Nichols.

GRANTED

17-956. Charlotte Finkbeiner v. Ricky Finkbeiner.

17-963. Phillip Thames v. Margaret Thames.

20-1802. Quinta Matthews-Briggs v. Terence Briggs.

21-478. DeCarla Reed v. DeJuan Crutchfield.

22-695. Anna Waits v. Charleskadrick Waits.

22-857. Christal Thomas v. Raymond Thomas.

22-2908. Gabrielle Moyer v. Gary Askew.

22-3755. Flor Emilia Vargas v. Rafael Vargas Guerra.