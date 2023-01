1. "The ------ Commandments"

2. "The ---------- Hills of Rome"

3. "The ------ Wives of Henry VIII"

4. "Slaughterhouse --------"

5. "The ------ Gentlemen of Verona"

6. "The -------- Horsemen of the Apocalypse"

7. "The ------------ Labours of Hercules"

8. "The ------ Hats of Bartholomew Cubbins"

9. "Fahrenheit ------"

ANSWERS:

1. Ten

2. Seven

3. Six

4. Five

5. Two

6. Four

7. Twelve

8. 500

9. 451