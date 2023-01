Central Arkansas women at Stetson

WHEN 6 p.m. Central

WHERE J. Ollie Edmunds Center, DeLand, Fla.

RECORDS UCA 6-8, 1-2 ASUN; Stetson 7-9, 1-2

SERIES Stetson leads 1-0

TV None

RADIO KUCA-FM, 91.3, in Conway

INTERNET ESPN-Plus

PROBABLE STARTING LINEUPS

Central Arkansas

POS. NAME, HT, YR.;PPG;RPG

G Randrea Wright, 5-7, So.;10.2;3.1

G Kayla Mitchell, 5-5, Sr.;5.9;2.9

G Parris Atkins, 5-8, Fr.;11.6;3.9

F Kyjai Miles, 6-1, Jr.;5.6;5.9

F;Kierra Prim, 5-9, Jr.;9.4;8.1

COACH Sandra Rushing (173-116 in 10th season at UCA, 576-372 in 33rd season overall)

Stetson

POS. NAME, HT, YR.;PPG;RPG

G Anabel Ellison, 5-10, Jr.;5.2;2.4

G Jamiya Turner, 5-9, Sr.;11.0;3.0

G Kiya Turner, 5-6, Sr.;8.2;5.3

G Sydney Gouard, 5-8, Sr.;3.4;4.3

G Khamya McNeal, 5-8, So.;9.3;3.8

COACH Lynn Bria (232-178 in 13th season at Stetson, 385-391 in 26th season overall)

TEAM COMPARISON

UCA;;Stetson

53.4;Points for;61.4

60.1;Points against;58.1

-1.0;Rebound margin;-0.3

+0.3;Turnover margin;+4.1

36.6;FG pct.;38.3

20.8;3-pt. pct.;28.1

67.1;FT pct.;69.9

CHALK TALK Stetson enters off back-to-back losses. ... UCA freshman Parris Atkins has scored in double figures in seven straight games. ... Stetson won last season's matchup by outscoring UCA 42-21 in the second half.

-- Sam Lane