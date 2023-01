LIVE MUSIC IN ARKANSAS: Classic blues artist Lucious Spiller plays Conway

■ ■ ■ TODAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Aloft Little Rock West, WXYZ Bar, 716 Rahling Road; (501) 791-9999; marriott.com

7 p.m.: Bree Ogden

◼️ JJ's Grill, 12111 W. Markham St.; (501) 414-0848; jjsgrill.com

8:30-11:30 p.m.: Cory Fontenot

◼️ Sullivan's Steakhouse, 17707 Chenal Parkway; (501) 817-3971; sullivanssteakhouse.com

6-9 p.m.: Ken Wiley Trio

◼️ Trio's, 8201 Cantrell Road, Suite 110; (501) 221-3330

7-9 p.m.: Jazz Jam Session ($10 standing, $20 reserved)

◼️ White Water Tavern, 2500 W. Seventh St.; (501) 375-8400; whitewatertavern.com

8 p.m.: Surrogates, Peach Blush, R.I.O.T.S ($10)

◼️ Willy D's, 322 President Clinton Ave.; (501) 244-9550; willydspianobar.com

8 p.m.: Matteo Ellis, Genesis Lorraine, Matt Sammons

BENTON

◼️ Valhalla, 226 W. South St.; (501) 316-4082

6-9 p.m.: Nick Flora

CAMDEN

◼️ Native Dog Brewing, 125 Madison Ave. SE; (870) 231-3451; nativedogbrewing.com

7 p.m.: Blackstrap

CONWAY

◼️ JJ's Grill, 1010 Main St.; (501) 336-0100; jjsgrill.com

8:30-11:30 p.m.: Travis Johnston

FORT SMITH

◼️ 906 Lounge, 906 Garrison Ave.; (479) 434-4343

7-10 p.m.: The Struggle

HOT SPRINGS

◼️ Jose's Mexican Grill & Cantina, 5361 Central Ave.; (501) 525-9797; josesmexicangrill.com

6-9 p.m.: Jacob Flores

■ ■ ■ FRIDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Aloft Little Rock West, WXYZ Bar

7 p.m.: Steve Boyster

◼️ Cannibal and Craft, 307 President Clinton Ave.; (501) 414-8870; cannibalandcraftlr.com

8 p.m.- 2 a.m.: J13 LeVeLs

◼️ The Hall, 721 W. Ninth St.; (501) 406-1364; littlerockhall.com

8 p.m.: The Wildflowers —- A Tribute to Tom Petty & The Heartbreakers ($20-$40)

◼️ Hibernia Irish Tavern, 9700 N. Rodney Parham Road; (501) 246-4340; hiberniairishtavern.com

7 p.m.: Dead Celts

◼️ JJ's Grill

8:30-11:30 p.m.: Stone the Crow

◼️ Midtown Billiards, 1316 Main St.; (501) 372-9990

1 a.m.: Louder Than Bombs

◼️ Pizza D'Action, 2919 W. Markham St.; (501) 666-5403

7 p.m.: Katsu, Zilla, Time Well Wasted ($5)

◼️ Rev Room, 300 President Clinton Ave.; (501) 398-1323; revroom.com

8:30-11:45 p.m.: Read Southall Band, with Wight Lighters ($20 advance $25 day of show)

◼️ Sullivan's Steakhouse

6-9 p.m.: Ed Smith Trio

◼️ White Water Tavern

8:30 p.m.: Dallas Burrow ($10)

◼️ Willy D's

8 p.m.: Matteo Ellis, David Rasico, Genesis Lorraine, Pamela Hopkins

NORTH LITTLE ROCK

◼️ Four Quarter Bar, 415 Main St.; (501) 313-4704; fourquarterbar.com

9 p.m.: The Chad Marshall Band

MAUMELLE

◼️ Tavern Round the Bend, 26611 Arkansas 365; (501) 800-1123; tavern-round-the-bend.business.site

9 p.m.: Ryan Harmon

CONWAY

◼️ JJ's Grill

8:30-11:30 p.m.: Jason & Robbie

◼️ Kings Live Music, 1020 Front St.; (501) 205-8512; kingslivemusic.com

8:30-11:30 p.m.: Lucious Spiller ($5)

◼️ Skinny J's, 2235 Dave Ward Drive; (501) 358-6586; skinnyjs.com

7 p.m.: Nick Flora

◼️ Taylor's Made Cafe, 283 Arkansas 365; (501) 470-3322

7:30 p.m.: Christine DeMeo

EUREKA SPRINGS

◼️ Gravel Bar at Wanderoo Lodge, 216 W. Van Buren; (479) 363-6755; wanderoolodge.com

7 p.m.: Randall Shreve

FAYETTEVILLE

◼️ George's Majestic Lounge, 519 W. Dickson St.; (479) 527-6618; georgesmajesticlounge.com

6 p.m.: The Hardtops ($8)

9 p.m.: 90 lb. Wrench ($10)

◼️ Grandad's, 4009 Midland Blvd.; (479) 434-6242

8 p.m.-12 a.m.: Uncle Fudge

◼️ The Majestic, 817 Garrison Ave.; (479) 551-2424

7 p.m.: The Boys from Oklahoma — Gannon Fremin & The CC Rev, Noah Bowman, Trent Fletcher ($10-$12)

HOT SPRINGS

◼️ The Big Chill, 910 Higdon Ferry Road; (501) 624-5185

9-11:55 p.m.: The Fraze

◼️ Crosswalk Bar & Club, 2714 Central Ave; (501) 463-9463

6-9 p.m.: Hillestad Trio

◼️ J&S Italian Villa Restaurant & Bar, 4332 Central Ave.; (501) 525-1121; jandsitalian.com

6:30-9:30 p.m.: Jacob Flores

◼️ Pop's Lounge at Oaklawn Racing Casino Resort, 2705 Central Ave.; (501) 363-4784; oaklawn.com

4-8 p.m.: Cliff & Susan

9 p.m-1 a.m.: John Calvin Brewer Band

HOT SPRINGS VILLAGE

◼️ The Beehive, 220 Minorca Road; (501) 777-8176; beehivehsv.com

7-9 p.m.: Michael Bearden

MAGNOLIA

◼️ Mulekick, 2158 N. Jackson; (870) 562-2600

7-10 p.m.: Rick Huckaby

TEXARKANA

◼️ Crossties, 324 E. Broad St.; (870) 648-5009

7 p.m.: Chris Cagle

■ ■ ■ SATURDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Aloft Little Rock West, WXYZ Bar

7 p.m.: Kimberly Hillestad

◼️ The Hall

8 p.m.: Tommy Emmanuel ($30-$60)

◼️ Hibernia Irish Tavern

7 p.m.: Ship of Fools

◼️ Midtown Billiards

1 a.m.: Stage Fright

◼️ River Bottom Winery, 13810 Combee Lane (Roland); (501) 519-5666; bobrookfarms.com

3-5 p.m.: Christine DeMeo

◼️ Stickyz Rock 'n' Roll Chicken Shack, 107 River Market Ave.; (501) 372-7707; stickyz.com

8:30 p.m.: Vintage Pistol ($8-$60)

◼️ Sullivan's Steakhouse

6-9 p.m.: Blue Jazz Duo

◼️ Vino's, 923 W. Seventh St.; (501) 375-8466

7 p.m.: Mildenhall, Fight Dream, Brother Tongue

◼️ White Water Tavern

8 p.m.: Revenge Bodies, Crisco Kids, Wormwad, Tranquilo ($7)

◼️ Willy D's

8 p.m.: Matteo Ellis, David Rasico, Genesis Lorraine, Pamela Hopkins

NORTH LITTLE ROCK

◼️ Four Quarter Bar

9 p.m.: And Then Came Humans

CADDO VALLEY

◼️ Betty's Big Country Dance Hall, 102 Crystal Palace Drive; (870) 403-0373; bettysbigcountrydance.com

8 p.m.: Huckleberry Jam, with Honky Tonk Kings

CLARKSVILLE

◼️ The Wrecked Canoe, 1100 E. Main St.; (479) 754-0092

6-9 p.m.: The Pearson Brothers featuring Ronnie Wurst

CONWAY

◼️ Kings Live Music

8:30 p.m.: The 1 Oz. Jig ($5)

◼️ Skinny J's

7 p.m.: Buh Jones

EUREKA SPRINGS

◼️ Gravel Bar at Wanderoo Lodge

7 p.m.: The Bison

DARDANELLE

◼️ Front Street Grill, 115 S. Front St.; (479) 229-4458

9 p.m.: South of Saturn

HOT SPRINGS

◼️ Arlington Resort Hotel & Spa, 239 Central Ave.; (501) 623-7771; arlingtonhotel.com

5:30-8 p.m.: Jacob Flores

◼️ The Big Chill

9-11:55 p.m.: Sensory 2

◼️ Inside Track Grill & Sports Lounge, Hotel Hot Springs, 305 Malvern Ave.; (501) 623-6600

8:30 p.m.: Lazy Desperados

◼️ Kuntry's Blue Collar Bar, 6480 Central Ave. (Arkansas 7 South); (501) 293-1571

7:30 p.m.: Shawn Oliver

◼️ Pop's Lounge at Oaklawn

4-8 p.m.: Cliff & Susan

9 p.m-1 a.m.: John Calvin Brewer Band

◼️ Splash Wine Bar, 325 Ouachita Ave.; (501) 701-4544; splashwinebar.com

7:30-10:30 p.m.: Bluesboy Jag

HOT SPRINGS VILLAGE

◼️ The Beehive

7-10 p.m.: Intruders

MAGNOLIA

◼️ Magnolia Arts, 116 S. Washington; (870) 901-3600

8 p.m.: Music in the Round — SJ McDonald, Mae Estes, Autumn McEntire, Marti Dodson

◼️ Mulekick

7-10 p.m.: Chris Loggins

TEXARKANA

◼️ Whiskey River Country, 310 E. 49th St.; (870) 773-4903

9:30 p.m.: Jimmy Lewis & The 8 Second Ride

■ ■ ■ SUNDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Hibernia Irish Tavern

2:30 p.m.: Traditional Irish session

◼️ River Bottom Winery

3 p.m.: Casey Penn

MAUMELLE

◼️ Tavern Round the Bend

8 p.m.: Puddinhead

FAYETTEVILLE

◼️ George's Majestic Lounge

4 p.m.: Mike Hanna memorial ($10)

HOT SPRINGS

◼️ Arlington Resort Hotel & Spa

11 a.m.-1 p.m.: Jacob Flores

◼️ Central Cabaret & Nightclub, 1008 Central Theater; (501) 627-4075; centraltheatrehs.com

4-6 p.m.: The Josh Parks Band

◼️ Quetzal Authentic Mexican Cuisine, 1105 Albert Pike Road; (5o1) 881-4049

5:30-8:30 p.m.: Jacob Flores

■ ■ ■ MONDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ JJ's Grill

8:30-11:30 p.m.: Brooklyn Fogle

CONWAY

◼️ JJ's Grill

8:30-11:30 p.m.: Josiah Spicer

EUREKA SPRINGS

◼️ Gravel Bar at Wanderoo Lodge

6 p.m.: Sprungbilly

■ ■ ■ TUESDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ JJ's Grill

8:30-11:30 p.m.: Shane Thornton

◼️ Willy D's

8 p.m.: Matteo Ellis, Matt Sammons

CONWAY

◼️ JJ's Grill

8:30-11:30 p.m.: Chuck & Justin

■ ■ ■ WEDNESDAY ■ ■ ■

CABOT

◼️ Fire&Stone, 2541 W. Main St.; (501) 843-3337

6-9 p.m.: Shaw Revolver

FAYETTEVILLE

◼️ Morano's

6-9 p.m.: Brick Fields

PINE BLUFF

◼️ RJ's Grill & Bar, 128 S. Main St.; (870) 850-7887

8-11 p.m.: Blues Jam

■ ■ ■ TICKETS ■ ■ ■

◼️ Paul Thorn returns at 8 p.m. April 22 to the Rev Room in Little Rock, and standing room tickets, $25, are on sale at revroom.com.

◼️ The Bar-Kays perform at 7:30 p.m. Feb. 18 at the East Arkansas Community College in Forrest City, and tickets, $44, are on sale at the Fine Arts Center ticket office, by calling (870) 633-4480, ext. 352 or at eacc.edu.

To be included in Live Music listings, please submit your venue's information before midnight on Sunday to: arlivemusicscene@gmail.com