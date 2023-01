Motor sports results

Chili Bowl prelim

TULSA -- Tuesday night's preliminary feature results from the 38th annual Chili Bowl Nationals midget event at the Tulsa Expo Raceway with starting position in parentheses. The top two finishers qualified for Saturday night's main event:

1. Hank Davis (3), Sand Springs, Okla.

2. Spencer Bayston (12), Lebanon, Ind.

3. Jade Acedisian (9), Clovis, Calif.

4. Kyle Jones (14), Kennedale, Texas

5. Jonathan Beason (11), Broken Arrow, Okla.

6. Kaylee Bryson (7), Muskogee, Okla.

7. Chance Crum (19), Snohomish, Wash.

8. Tim McCreadie (21), Watertown, N.Y.

9. Zach Daum (17), Pocahontas, Ill.

10. Kameron Key (6), Warrensburg, Mo.

11. Jordan Kinser (13), Bedford, Ind.

12. Daison Pursley (2), Locust Grove, Okla.

13. Jake Bubak (8), Arvada, Colo.

14. Justin Zimmerman (16), Athens, Texas

15. Mariah Ede (24), Fresno, Calif.

16. Preston Lattomus (15), Lewes, Del.

17. A.J. Bender (22), San Diego

18. Brendon Wiseley (23), Sand Springs, Okla.

19. Damion Gardner (20), Concord, Calif.

20. Buddy Kofoid (1), Penngrove, Calif.

21. Michael Pickens (5), Auckland, New Zealand

22. Devon Borden (10), Raymond, Wash.

23. Alex Bowman (4), Tucson, Ariz.

24. Darin Naida (18), Adrian, Mich.

Lap leaders -- Pursley 1, Kofoid 2-7, Davis 8-30. Heat winners -- Bryson, Kinzer Edwards, Bayston, Borden, Bowman, Bubak, Beason, Pursley. Qualifier winners -- Pickens, Davis, Bryson, Bubak. C-Main winners -- Riley Kreisel, Bender. B-Main winners -- Daum, Naida.