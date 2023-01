Thursday's Australian Open results

At Melbourne Park

Melbourne, Australia

Purse: AUD34,848,000 ($24,116,029)

Surface: Hardcourt outdoor

NOTE Seedings in parentheses

Singles

Men's second round

Daniel Evans (25), Britain, def. Jeremy Chardy, France, 6-4, 6-4, 6-1.

Tommy Paul, United States, def. Alejandro Davidovich Fokina (30), Spain, 6-2, 2-6, 6-7 (4), 6-3, 6-4.

Jeffrey John Wolf, United States, def. Diego Schwartzman (23), Argentina, 6-1, 6-4, 6-4.

Ben Shelton, United States, def. Nicolas Jarry, Chile, 7-6 (3), 7-6 (3), 7-5.

Andrey Rublev (5), Russia, def. Emil Ruusuvuori, Finland, 6-2, 6-4, 6-7 (2), 6-3.

Jenson Brooksby, United States, def. Casper Ruud (2), Norway, 6-3, 7-5, 6-7 (4), 6-2.

Ugo Humbert, France, def. Denis Kudla, United States, 6-2, 6-7 (5), 6-2, 6-4.

Grigor Dimitrov (27), Bulgaria, def. Laslo Djere, Serbia, 6-3, 6-2, 6-0.

Alexei Popyrin, Australia, def. Taylor Fritz (8), United States, 6-7 (4), 7-6 (2), 6-4, 6-7 (6), 6-2.

Michael Mmoh, United States, def. Alexander Zverev (12), Germany, 6-7 (1), 6-4, 6-3, 6-2.

Holger Rune (9), Denmark, def. Maxime Cressy, United States, 7-5, 6-4, 6-4.

Roberto Bautista Agut (24), Spain, def. Brandon Holt, United States, 4-6, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2.

Benjamin Bonzi, France, def. Pablo Carreno Busta (14), Spain, 4-6, 4-6, 7-6 (5), 6-1, 7-6 (4).

Novak Djokovic (4), Serbia, def. Enzo Couacaud, France, 6-1, 6-7 (5), 6-2, 6-0.

Alex de Minaur (22), Australia, def. Adrian Mannarino, France, 7-6 (3), 4-6, 6-4, 6-1.

Andy Murray, Britain, def. Thanasi Kokkinakis, Australia, 4-6, 6-7 (4), 7-6 (5), 6-3, 7-5.

Women's second round

Aryna Sabalenka (5), Belarus, def. Shelby Rogers, United States, 6-3, 6-1.

Ekaterina Alexandrova (19), Russia, def. Taylor Townsend, United States, 1-6, 6-2, 6-3.

Katie Volynets, United States, def. Veronika Kudermetova (9), Russia, 6-4, 2-6, 6-2.

Elise Mertens (26), Belgium, def. Lauren Davis, United States, 6-4, 6-3.

Magda Linette, Poland, def. Anett Kontaveit (16), Estonia, 3-6, 6-3, 6-4.

Donna Vekic, Croatia, def. Liudmila Samsonova (18), Russia, 6-3, 6-0.

Camila Giorgi, Italy, def. Anna-Karolina Schmiedlova, Slovakia, 6-4, 6-3.

Karolina Pliskova (30), Czech Republic, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 6-0, 7-5.

Linda Fruhvirtova, Czech Republic, def. Kimberly Birrell, Australia, 6-3, 6-2.

Nuria Parrizas Diaz, Spain, def. Anastasia Potapova, Russia, 6-3, 6-2.

Zhang Shuai (23), China, def. Petra Martic, Croatia, 6-3, 6-3.

Laura Siegemund, Germany, def. Irina-Camelia Begu (27), Romania, 5-7, 7-5, 6-3.

Caroline Garcia (4), France, def. Leylah Annie Fernandez, Canada, 7-6 (5), 7-5.

Varvara Gracheva, Russia, def. Lucrezia Stefanini, Italy, 6-3, 6-1.

Belinda Bencic (12), Switzerland, def. Claire Liu, United States, 7-6 (3), 6-3.

Marketa Vondrousova, Czech Republic, def. Ons Jabeur (2), Tunisia, 6-1, 5-7, 6-1.

Doubles

Men's first round

Wesley Koolhof, Netherlands, and Neal Skupski (1), Britain, def. John-Patrick Smith, Australia, and Alexander Bublik, Kazakhstan, 6-1, 6-2.

Julian Cash and Henry Patten, Britain, def. Guido Pella and Pedro Cachin, Argentina, 6-4, 6-3.

Nikola Mektic and Mate Pavic (4), Croatia, def. Maximo Gonzalez and Andres Molteni, Argentina, 6-2, 7-5.

Gonzalo Escobar, Ecuador, and Tomislav Brkic, Bosnia-Herzegovina, def. Ivan Sabanov and Matej Sabanov, Serbia, 1-6, 7-6 (3), 6-4.

Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (8), Argentina, def. Luis David Martinez, Venezuela, and Sebastian Baez, Argentina, 6-4, 6-2.

Andrey Golubev and Aleksandr Nedovyesov, Kazakhstan, def. Li Tu and Dane Sweeny, Australia, 6-0, 6-2.

Edouard Roger-Vasselin, France, and Santiago Gonzalez (15), Mexico, def. Dusan Lajovic, Serbia, and Aslan Karatsev, Russia, 6-4, 6-4.

Ariel Behar, Uruguay, and Nicolas Barrientos, Colombia, def. Nicolas Mahut, France, and Tim Puetz, Germany, 6-3, 3-6, 6-3.

Yoshihito Nishioka and Ben McLachlan, Japan, def. Albert Ramos-Vinolas and Bernabe Zapata Miralles, Spain, 6-4, 6-1.

Robin Haase and Matwe Middelkoop (16), Netherlands, def. Roberto Carballes Baena, Spain, and Hugo Dellien, Bolivia, 7-5, 7-5.

John Peers, Australia, and Andreas Mies (14), Germany, def. Yuki Bhambri and Saketh Myneni, India, 7-6 (5), 6-7 (4), 6-3.

Rajeev Ram, United States, and Joe Salisbury (2), Britain, def. Marcos Giron, United States, and Constant Lestienne, France, 6-2, 6-3.

Aisam-ul-Haq Qureshi, Pakistan, and Nikola Cacic, Serbia, def. Joao Sousa and Francisco Cabral, Portugal, 4-6, 6-3, 6-4.

Michael Venus, New Zealand, and Jamie Murray (11), Britain, def. Cristian Rodriguez, Colombia, and Hunter Reese, United States, 6-4, 6-2.

Raven Klaasen and Lloyd Harris, South Africa, def. Thiago Monteiro, Brazil, and Pedro Martinez, Spain, 7-6 (5), 7-6 (9).

Stefanos Tsitsipas and Petros Tsitsipas, Greece, def. Miguel Angel Reyes-Varela, Mexico, and Ramkumar Ramanathan, India, 3-6, 7-5, 6-3.

Alex Molcan, Slovakia, and Jiri Lehecka, Czech Republic, def. Tomas Martin Etcheverry and Francisco Cerundolo, Argentina, 6-4, 7-6 (5).

Jason Kubler and Rinky Hijikata, Australia, def. John Isner, United States, and Hans Hach Verdugo, Mexico, 7-6 (6), 6-4.

Robert Farah and Juan Sebastian Cabal (12), Colombia, def. Juan Pablo Varillas, Peru, and Daniel Altmaier, Germany, 6-4, 6-7 (6), 6-1.

Hugo Nys, Monaco, and Jan Zielinski, Poland, def. David Vega Hernandez, Spain, and Rafael Matos (13), Brazil, 6-7 (4), 6-4, 6-4.

Marcelo Demoliner, Brazil, and Andrea Vavassori, Italy, def. Sander Gille and Joran Vliegen, Belgium, 6-7 (5), 7-6 (4), 7-6 (4).

Women's first round

Kristina Mladenovic, France, and Timea Babos, Hungary, def. Aliona Bolsova, Spain, and Panna Udvardy, Hungary, 6-2, 6-2.

Alison van Uytvanck, Belgium, and Anhelina Kalinina, Ukraine, def. Eri Hozumi, Japan, and Tamara Zidansek, Slovenia, 7-6 (4), 6-3.

Zhaoxuan Yang, China, and Hao-Ching Chan (11), Taiwan, def. Sam Stosur, Australia, and Alize Cornet, France, 6-3, 6-4.

Monica Niculescu, Romania, and Viktorija Golubic, Switzerland, def. Tamara Korpatsch, Germany, and Jaqueline Adina Cristian, Romania, 6-4, 6-4.

Aldila Sutjiadi, Indonesia, and Miyu Kato (16), Japan, def. Danka Kovinic, Montenegro, and Kaitlyn Christian, United States, 7-6 (2), 6-2.

Marie Bouzkova, Czech Republic, and Camila Osorio, Colombia, def. Angela Kulikov and Sophie Chang, United States, 6-4, 6-2.

Oksana Kalashnikova, Georgia, and Alycia Parks, United States, def. Jasmine Paolini and Martina Trevisan, Italy, 6-3, 5-7, 6-2.

Demi Schuurs, Netherlands, and Desirae Krawczyk (6), United States, def. Arina Rodionova and Petra Hule, Australia, 6-1, 6-4.

Greet Minnen, Belgium, and Anna Bondar, Hungary, def. Alicja Rosolska, Poland, and Erin Routliffe (14), New Zealand, 6-4, 6-1.

Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova (1), Czech Republic, def. Ulrikke Eikeri, Norway, and Catherine Harrison, United States, 6-2, 3-6, 6-2.

Aliaksandra Sasnovich, Belarus, and Tereza Mihalikova, Slovakia, def. Han Xinyun, China, and Lidziya Marozava, Belarus, 6-4, 1-6, 6-3.

Priscilla Hon and Olivia Gadecki, Australia, def. Tatjana Maria, Germany, and Ana Bogdan, Romania, 6-4, 6-2.

Caroline Dolehide, United States, and Anna Kalinskaya, Russia, def. Zhu Lin, China, and Anna Blinkova, Russia, 6-3, 6-3.

Latisha Chan, Taiwan, and Alexa Guarachi, Chile, def. Lucia Bronzetti and Elisabetta Cocciaretto, Italy, 6-1, 6-1.

Elena-Gabriela Ruse, Romania, and Marta Kostyuk, Ukraine, def. Heather Watson, Britain, and Danielle Collins, United States, 6-4, 6-2.

Sania Mirza, India, and Anna Danilina (8), Kazakhstan, def. Bernarda Pera, United States, and Dalma Galfi, Hungary, 6-2, 7-5.

Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, and Elena Rybakina, Kazakhstan, def. Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Jelena Ostapenko (5), Latvia, 6-4, 6-4.

Wang Xinyu, China, and Moyuka Uchijima, Japan, def. Olivia Tjandramulia and Talia Gibson, Australia, 6-3, 6-3.

Nadiia Kichenok, Ukraine, and Kimberley Zimmermann, Belgium, def. Lizette Cabrera and Alexandra Bozovic, Australia, 6-4, 6-3.

Jessica Pegula and Coco Gauff (2), United States, def. Tereza Martincova, Czech Republic, and Donna Vekic, Croatia, 7-6 (2), 3-6, 6-2.