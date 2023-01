Friday’s professional golf scores

PGA TOUR

The American Express

La Quinta, Calif.

a-PGA WEST TPC Stadium Course (Host Course): Par 72, 7,187 yards

b-PGA WEST Nicklaus Tournament Course: Par 72, 7,147 yards

c-La Quinta Country Club: Par 72, 7,060 yards

Purse: $8 million

Second of four rounds

126 (-18)

Davis Thompson;62c-64b

128 (-16)

Jon Rahm;64c-64b

131 (-13)

Jason Day;67b-64a

Tyler Duncan;64b-67a

Sungjae Im;65b-66a

Tom Kim;69c-62b

J.T. Poston;65b-66a

132 (-12)

Patton Kizzire;69c-63b

133 (-11)

Taylor Montgomery;64c-69b

Scott Piercy;66c-67b

Justin Rose;66c-67b

Xander Schauffele;65c-68b

Scottie Scheffler;68c-65b

134 (-10)

Andrew Landry;68c-66b

Sam Burns;64a-70c

Patrick Cantlay;68c-66b

Beau Hossler;68c-66b

Si Woo Kim;70c-64b

Robby Shelton;66a-68c

Kevin Tway;67b-67a

135 (-9)

Christiaan Bezuidenhout;68a-67c

Ryan Brehm;67b-68a

Stewart Cink;67c-68b

Eric Cole;65b-70a

Thomas Detry;69c-66b

Garrick Higgo;67a-68c

Zach Johnson;67a-68c

Russell Knox;66a-69c

Danny Lee;67a-68c

Greyson Sigg;66b-69a

Alex Smalley;67a-68c

Trevor Werbylo;66b-69a

Carson Young;67b-68a

136 (-8)

Michael Block;65b-71a

Joseph Bramlett;66b-70a

Dean Burmester;65b-71a

Harrison Endycott;65a-71c

Tony Finau;69c-67b

Rickie Fowler;68c-68b

Harry Higgs;70a-66c

Chris Kirk;69c-67b

Denny McCarthy;65c-71b

Keith Mitchell;66a-70c

Matthias Schmid;64a-72c

Sahith Theegala;66c-70b

137 (-7)

Ryan Armour;69c-68b

Tano Goya;66a-71c

Adam Hadwin;68c-69b

Harry Hall;72a-65c

Tom Hoge;71a-66c

Stephan Jaeger;68a-69c

Michael Kim;67a-70c

Taylor Moore;68c-69b

Davis Riley;70c-67b

Matthias Schwab;66a-71c

Justin Suh;72c-65b

Ben Taylor;68a-69c

Erik Van Rooyen;65a-72c

138 (-6)

Austin Cook;68b-70a

Zecheng Dou;70a-68c

Will Gordon;68c-70b

Charley Hoffman;67c-71b

Mark Hubbard;67b-71a

Ben Martin;72b-66a

Sebastian Munoz;71a-67c

John Pak;70a-68c

Taylor Pendrith;71c-67b

Andrew Putnam;69a-69c

Kevin Roy;70b-68a

Sam Stevens;70c-68b

Callum Tarren;71a-67c

Brendon Todd;68b-70a

Richy Werenski;68b-70a

Dylan Wu;69a-69c

Cameron Young;68b-70a

Kevin Yu;71b-67a

Will Zalatoris;69b-69a

139 (-5)

David Lingmerth;71a-68c

Aaron Baddeley;71a-68c

MJ Daffue;68c-71b

Harris English;68a-71c

Paul Haley;72b-67a

Justin Lower;71c-68b

Vincent Norrman;70a-69c

Sam Ryder;69a-70c

Jhonattan Vegas;73b-66a

Jimmy Walker;68b-71a

140 (-4)

Anders Albertson;68a-72c

Zac Blair;69b-71a

Ben Griffin;73b-67a

Scott Harrington;69c-71b

Martin Laird;71c-69b

Nate Lashley;69b-71a

Kyoung-Hoon Lee;72a-68c

Luke List;73a-67c

Peter Malnati;68b-72a

Troy Merritt;69a-71c

Augusto Nunez;70a-70c

Caleb Surratt;71b-69a

Aaron Wise;70a-70c

141 (-3)

Byeong Hun An;67b-74a

Wesley Bryan;67b-74a

Wyndham Clark;70a-71c

Trevor Cone;69c-72b

Nicolas Echavarria;70a-71c

Brice Garnett;72b-69a

Doug Ghim;69c-72b

Lucas Glover;69a-72c

Bill Haas;69c-72b

Brian Harman;71b-70a

Kramer Hickok;71a-70c

Seung-Yul Noh;67b-74a

Aaron Rai;70b-71a

Brendan Steele;68c-73b

Nick Taylor;70c-71b

142 (-2)

Erik Barnes;73a-69c

Emiliano Grillo;69b-73

Adam Long;71c-71b

Ryan Moore;72a-70c

143 (-1)

Kevin Chappell;69b-74a

Cameron Davis;72a-71c

Jason Dufner;69b-74a

Michael Gligic;73a-70c

Chesson Hadley;73a-70c

Seonghyeon Kim;70b-73a

Satoshi Kodaira;75b-68a

David Lipsky;72a-71c

Matthew NeSmith;75c-68b

Patrick Rodgers;68c-75b

Kyle Westmoreland;76c-67b

Brandon Wu;75a-68c

Carl Yuan;70b-73a

144 (E)

Tyson Alexander;70b-74a

Jonathan Byrd;71b-73a

James Hahn;73b-71a

Lee Hodges;76a-68c

Philip Knowles;72a-72c

Max McGreevy;72c-72b

Danny Willett;71b-73a

DP World Tour

Abu Dhabi HSBC Championship

The Yas Links Abu Dhabi

Abu Dhabi, UAE

Purse: $9 million

Par 72, 7,425 yards

Partial second round

NOTE The second round was suspneded with three golfers remaining on the course. The round will be completed today.

134 (-10)

Francesco Molinari, Italy;67-67

Guido Migliozzi, Italy;65-69

135 (-9)

Jason Scrivener, Australia;65-70

136 (-8)

George Coetzee, South Africa;68-68

Alexander Bjork, Sweden;71-65

Alexander Levy, France;68-68

Victor Perez, France;71-65

Scott Jamieson, Scotland;67-69

137 (-7)

Ryan Fox, New Zealand;71-66

Adrian Meronk, Poland;70-67

Masahiro Kawamura, Japan;67-70

Shane Lowry, Republic of Ireland;67-70

Shubhankar Sharma, India;67-70

Antoine Rozner, France;69-68

Min Woo Lee, Australia;68-69

138 (-6)

Rafa Cabrera Bello, Spain;69-69

Nicolai Hojgaard, Denmark;71-69

Thorbjørn Olesen, Denmark;69-69

Alex Noren, Sweden;72-66

Santiago Tarrio, Spain;69-69

Sebastian Soderberg, Sweden;67-71

139 (-5)

Eduardo Molinari, Italy;67-72

Tyrell Hatton, England;72-67

Bernd Wiesberger, Austria;72-67

Marcus Kinhult, Sweden;69-70

Grant Forrest, Scotland;71-68

Dan Bradbury, England;67-72

Nacho Elvira, Spain;72-67

Pablo Larrazabal, Spain;70-69

Marc Warren, Scotland;72-67

Oliver Hundeboll, Denmark;72-67

Seamus Power, Republic of Ireland;66-73

Luke Donald, England;64-75

140 (-4)

Jamie Donaldson, Wales;71-69

Daniel Hillier, New Zealand;72-68

Richard Bland, England;71-69

Dale Whitnell, England;68-72

Matthew Jordan, England;69-71

Robert MacIntyre, Scotland;70-70

Matthieu Pavon, France;70-70

Ewen Ferguson, Scotland;69-71

Chase Hanna, United States;68-72

141 (-3)

Andy Sullivan, England;72-69

Maximilian Kieffer, Germany;69-72

Padraig Harrington, Republic of Ireland;68-73

Thomas Bjorn, Denmark;69-72

Jeff Winther, Denmark;73-68

Sean Crocker, United States;72-69

Darius Van Driel, Netherlands;72-69

John Catlin, United States 35-35

Tommy Fleetwood, Scotland 34-34

Ian Poulter, England;70-71

Adrian Otaegui, Spain;73-68

Richie Ramsay, Scotland;70-71

James Morrison, England;71-70

142 (-2)

Richard Mansell, England;73-69

Lee Westwood, England;69-73

Matt Wallace, England;71-71

Ockie Strydom, South Africa;71-71

Henrik Stenson, Sweden;68-74

Marcus Armitage, England;71-71

Connor Syme, Scotland;68-74

Sami Valimaki, Finland;67-75

Ashun Wu, China PR;70-72

Joost Luiten, Netherlands;73-69

Nathan Kimsey, England;71-71

Jazz Janewattananond, Thailand;75-67

Marcus Helligkilde, Denmark;71-71

LPGA TOUR

Hilton Grand Vacations Tournament of Champions

At Lake Nona Golf & Country Club

Orlando, Fla.

Purse: $1.5 million

Par 72, 6,608 yards

Second of four rounds

133 (-11)

Brooke Henderson;67-66

137 (-7)

Nelly Korda;68-69

138 (-6)

Wei-Ling Hsu;69-69

Charley Hull;69-69

139 (-5)

Nasa Hataoka;71-68

Maja Stark;71-68

140 (-4)

Danielle Kang;71-69

Leona Maguire;71-69

141 (-3)

Gaby Lopez;73-68

Ayaka Furue;71-70

Moriya Jutanugarn;74-67

142 (-2)

Matilda Castren;72-70

Gemma Dryburgh;69-73

Jodi Ewart Shadoff;70-72

Ryann O'Toole;72-70

143 (-1)

Pajaree Anannarukarn;71-72

Anna Nordqvist;71-72

Paula Reto;74-69

Yuka Saso;70-73

144 (E)

Celine Boutier;71-73

Ashleigh Buhai;69-75

Nanna Koerstz Madsen;72-72

145 (+1)

Andrea Lee;74-71

146 (+2)

Patty Tavatanakit;72-74

147 (+3)

Jennifer Kupcho;73-74

148 (+4)

Lizette Salas;71-77

149 (+5)

Marina Alex;75-74

Ally Ewing;79-70

161 (+17)

Ariya Jutanugarn;84-77

CHAMPIONS TOUR

Mitsubishi Electric Championship

At Hualalai GC

Kailua-Kona, Hawaii

Purse: $2 million

Par 72, 7,107 yards

Second of four rounds

128 (-16)

Steve Stricker;68-60

130 (-14)

Alex Cejka;66-64

131 (-13)

Darren Clarke;65-66

133 (-11)

Jerry Kelly;69-64

Bernhard Langer;67-66

Justin Leonard;66-67

Ken Tanigawa;68-65

Mike Weir;66-67

134 (-10)

Ernie Els;66-68

Kevin Sutherland;65-69

135 (-9)

Stephen Ames;70-65

136 (-8)

Steven Alker;69-67

Thongchai Jaidee;71-65

137 (-7)

Michael Allen;67-70

Miguel Angel Jimenez;67-70

Colin Montgomerie;69-68

Corey Pavin;66-71

David Toms;70-67

139 (-5)

K.J. Choi;70-69

David Frost;68-71

Retief Goosen;68-71

Scott McCarron;68-71

Scott Parel;69-70

Dicky Pride;68-71

Vijay Singh;69-70

140 (-4)

Doug Barron;70-70

Fred Couples;74-66

Joe Durant;69-71

Lee Janzen;69-71

Tom Lehman;69-71

141 (-3)

Paul Broadhurst;69-72

142 (-2)

Olin Browne;72-70

Steve Flesch;71-71

Rod Pampling;71-71

143 (-1)

Fred Funk;72-71

144 (E)

Rocco Mediate;72-72

146 (+2)

Jeff Sluman;75-71

147 (+3)

Stephen Dodd;71-76

Jay Haas;76-71

Mark O'Meara;71-76

148 (+4)

David Duval;72-76

150 (+6)

Cameron Beckman;80-70