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Divorces granted in Crawford, Sebastian counties

Today at 1:01 a.m.

The following divorces granted were recorded in the Crawford and Sebastian County clerks' offices Jan. 10-16.

CRAWFORD COUNTY

22-368. Bryan Robinson v. Tasha Robinson

22-433. Kaycee Harris v. John Harris

22-505. Makayla Martinez v. Christian Martinez

22-572. Jessica Pagan v. Robert Slate

SEBASTIAN COUNTY

16-504. Kristan Huynh Lara v. Eduardo Lara Segura

22-291. Amanda Dugan v. Johnathan Dugan

22-734. Clayton Franklin v. Brittany Franklin

22-800. Amber Dixon v. Herbert Dixon

22-864. Alicia Villanueva v. Alan Villanueva

22-883. Stacey T. Skaggs v. Mollie Merritt

22-884. Josh Robbins v. Linda Robbins

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