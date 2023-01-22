Divorces granted in Crawford, Sebastian counties

The following divorces granted were recorded in the Crawford and Sebastian County clerks' offices Jan. 10-16.
CRAWFORD COUNTY
22-368. Bryan Robinson v. Tasha Robinson
22-433. Kaycee Harris v. John Harris
22-505. Makayla Martinez v. Christian Martinez
22-572. Jessica Pagan v. Robert Slate
SEBASTIAN COUNTY
16-504. Kristan Huynh Lara v. Eduardo Lara Segura
22-291. Amanda Dugan v. Johnathan Dugan
22-734. Clayton Franklin v. Brittany Franklin
22-800. Amber Dixon v. Herbert Dixon
22-864. Alicia Villanueva v. Alan Villanueva
22-883. Stacey T. Skaggs v. Mollie Merritt
22-884. Josh Robbins v. Linda Robbins