PGA Tour scores

PGA TOUR

Farmers Insurance Open

La Jolla, Calif.

a-Torrey Pines-South (Host Course): Par 72, 7,765 yards

b-Torrey Pines-North: Par 72, 7,258 yards

Purse: $8.7 million

First of four rounds

64 (-8)

Brent Grant;32b-32b

Aaron Rai;31b-33b

Sam Ryder;33b-31b

65 (-7)

Brendan Steele;33b-32b

66 (-6)

Hayden Buckley;34b-32b

Garrick Higgo;32b-34b

Harry Higgs;31b-35b

Andrew Novak;35a-31a

Sam Stevens;32a-34a

Sahith Theegala;34b-32b

Gary Woodland;33b-33b

Arkansans

70 (-2)

Nicolas Echavarria;34b-36b

72 (E)

Taylor Moore;37a-35a

74 (+2)

Austin Cook;39b-35b

75 (+3)

David Lingmerth;36a-39a