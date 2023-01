PGA Tour golf scores

PGA TOUR

Farmers Insurance Open

La Jolla, Calif.

a-Torrey Pines - South (Host Course): Par 72, 7,765 yards

b-Torrey Pines - North: Par 72, 7,258 yards

Purse: $8.7 million

Second of four rounds

132 (-12)

Sam Ryder;64b-68a

135 (-9)

Brendan Steele;65b-70a

137 (-7)

Tano Goya;70a-67b

138 (-6)

Brent Grant;64b-74a

Max Homa;68b-70a

Taylor Montgomery;67a-71b

Vincent Norrman;67a-71b

Sam Stevens;66a-72b

Sahith Theegala;66b-72a

139 (-5)

Jason Day;68b-71a

Ben Griffin;67a-72b

Collin Morikawa;67b-72a

Andrew Novak;66a-73b

140 (-4)

Taylor Moore;72a-68b

Byeong Hun An;68b-72a

Joseph Bramlett;69a-71b

Jon Rahm;73a-67b

Callum Tarren;71a-69b

Jimmy Walker;69a-71b

141 (-3)

Dean Burmester;71a-70b

Stephan Jaeger;69a-72b

Seonghyeon Kim;67b-74a

Augusto Nunez;72a-69b

142 (-2)

Cameron Champ;70a-72b

Wyndham Clark;68b-74a

Lanto Griffin;67b-75a

Emiliano Grillo;72a-70b

Garrick Higgo;66b-76a

Sungjae Im;68a-74b

Si Woo Kim;69a-73b

Luke List;67b-75a

Ryan Palmer;71b-71a

Aaron Rai;64b-78a

Justin Thomas;68a-74b

Davis Thompson;71a-71b

143 (-1)

Keegan Bradley;70a-73b

Thomas Detry;68b-75a

Paul Haley;68b-75a

Harry Higgs;66b-77a

Michael Kim;69b-74a

Satoshi Kodaira;68b-75a

Peter Malnati;69b-74a

Hideki Matsuyama;70b-73a

Maverick McNealy;69b-74a

Seung-Yul Noh;70b-73a

Justin Rose;73a-70b

Xander Schauffele;72b-71a

Kevin Streelman;73a-70b

Justin Suh;68b-75a

Jhonattan Vegas;68b-75a

Trevor Werbylo;71a-72b

Gary Woodland;66b-77a

Kevin Yu;73a-70b

144 (E)

Austin Cook;74b-70a

Erik Barnes;72b-72a

Scott Brown;69b-75a

Zecheng Dou;70a-74b

Tony Finau;73a-71b

Rickie Fowler;72a-72b

Dylan Frittelli;70a-74b

Adam Hadwin;70a-74b

Nick Hardy;71a-73b

Scott Harrington;74a-70b

Adam Long;71b-73a

Trey Mullinax;71a-73b

Taylor Pendrith;69b-75a

Scott Piercy;69a-75b

Adam Schenk;71a-73b

Taiga Semikawa;74a-70b

Robby Shelton;70a-74b

Alex Smalley;71a-73b

Michael Thompson;69a-75b

Kevin Tway;72a-72b

Missed the cut

146 (+2)

Nicolas Echavarria;70b-76a

156 (+12)

David Lingmerth;75a-81b