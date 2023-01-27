PGA Tour golf scores

PGA TOUR
Farmers Insurance Open
La Jolla, Calif.
a-Torrey Pines - South (Host Course): Par 72, 7,765 yards
b-Torrey Pines - North: Par 72, 7,258 yards
Purse: $8.7 million
Second of four rounds
132 (-12)
Sam Ryder;64b-68a
135 (-9)
Brendan Steele;65b-70a
137 (-7)
Tano Goya;70a-67b
138 (-6)
Brent Grant;64b-74a
Max Homa;68b-70a
Taylor Montgomery;67a-71b
Vincent Norrman;67a-71b
Sam Stevens;66a-72b
Sahith Theegala;66b-72a
139 (-5)
Jason Day;68b-71a
Ben Griffin;67a-72b
Collin Morikawa;67b-72a
Andrew Novak;66a-73b
140 (-4)
Taylor Moore;72a-68b
Byeong Hun An;68b-72a
Joseph Bramlett;69a-71b
Jon Rahm;73a-67b
Callum Tarren;71a-69b
Jimmy Walker;69a-71b
141 (-3)
Dean Burmester;71a-70b
Stephan Jaeger;69a-72b
Seonghyeon Kim;67b-74a
Augusto Nunez;72a-69b
142 (-2)
Cameron Champ;70a-72b
Wyndham Clark;68b-74a
Lanto Griffin;67b-75a
Emiliano Grillo;72a-70b
Garrick Higgo;66b-76a
Sungjae Im;68a-74b
Si Woo Kim;69a-73b
Luke List;67b-75a
Ryan Palmer;71b-71a
Aaron Rai;64b-78a
Justin Thomas;68a-74b
Davis Thompson;71a-71b
143 (-1)
Keegan Bradley;70a-73b
Thomas Detry;68b-75a
Paul Haley;68b-75a
Harry Higgs;66b-77a
Michael Kim;69b-74a
Satoshi Kodaira;68b-75a
Peter Malnati;69b-74a
Hideki Matsuyama;70b-73a
Maverick McNealy;69b-74a
Seung-Yul Noh;70b-73a
Justin Rose;73a-70b
Xander Schauffele;72b-71a
Kevin Streelman;73a-70b
Justin Suh;68b-75a
Jhonattan Vegas;68b-75a
Trevor Werbylo;71a-72b
Gary Woodland;66b-77a
Kevin Yu;73a-70b
144 (E)
Austin Cook;74b-70a
Erik Barnes;72b-72a
Scott Brown;69b-75a
Zecheng Dou;70a-74b
Tony Finau;73a-71b
Rickie Fowler;72a-72b
Dylan Frittelli;70a-74b
Adam Hadwin;70a-74b
Nick Hardy;71a-73b
Scott Harrington;74a-70b
Adam Long;71b-73a
Trey Mullinax;71a-73b
Taylor Pendrith;69b-75a
Scott Piercy;69a-75b
Adam Schenk;71a-73b
Taiga Semikawa;74a-70b
Robby Shelton;70a-74b
Alex Smalley;71a-73b
Michael Thompson;69a-75b
Kevin Tway;72a-72b
Missed the cut
146 (+2)
Nicolas Echavarria;70b-76a
156 (+12)
David Lingmerth;75a-81b