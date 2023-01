Divorces granted in Crawford, Sebastian counties

The following divorces granted were recorded in the Crawford and Sebastian County clerks' offices Jan. 17-23.

CRAWFORD COUNTY

19-Melissa Musgraves v. Kevin Musgraves

22-209. Jack Allen v. Amanda Kay

22-369. Rebecca Looper v. Brandon Looper

22-397. Adrian Kitching v. Shaun Kitching

22-424. Keli Thomas v. Finis Thomas

22-426. Alex Thompson v. Shelby Thompson

22-428. Jessica Larue v. Curtis Larue

22-440. Artie Bales v. Billy Bales

22-455. Rickey Burcham v. Karen Burcham

22-513. Erica Bray v. Anthony Bray

22-557. Candi Steward v. Lowell Steward

SEBASTIAN COUNTY

21-589. Shannon Shaw v. Dakota Shaw

22-3. Tri Van Nguyen v. Ha Yen Pham

22-69. Keegan Spencer v. Brian Spencer

22-287. Cynthia Hernandez v. Juan Hernandez

22-294. Cynthia Short v. James Short

22-636. Shannon Duerr-Clemings v. Todd Clemings

22-673. Danielle Cheri McCoskey v. Amy Lynn McCoskey

22-678. Alison Brantley v. Ryan Brantley

22-759. David Morrow v. Laranda Morrow

22-763. Susy Hernandez v. Walter Hernandez

22-766. Meredith Rice v. Frederick Justice Rice IV

22-784. Stacy Gibson v. Shawn Ross

22-829. Michael Howard v. Dora Howard

22-841. Skylia Miller v. Billy Miller

22-844. Crystal O'Leary v. Robert O'Leary

22-890. Rebel Deann Luis v. Jose Luis

22-895. Chase Hudson v. Kelly Hudson

22-911. Krystle M. Feimster v. James C. Feimster