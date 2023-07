Thursday’s Wimbledon results

At All England Lawn Tennis and Croquet Club

London

Surface: Grass

Seedings in parentheses

Men's Singles

First round

Alejandro Davidovich Fokina (31), Spain, def. Arthur Fils, France, 7-6 (3), 6-1, 6-2.

Botic Van de Zandschulp, Netherlands, def. Zhang Zhizhen, China, 2-6, 7-6 (3), 7-6 (6), 3-6, 6-2.

Alexander Zverev (19), Germany, def. Gijs Brouwer, Netherlands, 6-4, 7-6 (4), 7-6 (5).

Men's Singles

Second round

Quentin Halys, France, def. Aleksandar Vukic, Australia, 6-3, 6-1, 6-4.

Alexander Bublik (23), Kazakhstan, def. Jeffrey John Wolf, United States, 6-3, 7-6 (5), 6-0.

Hubert Hurkacz (17), Poland, def. Jan Choinski, Britain, 6-4, 6-4, 7-6 (3).

Lorenzo Musetti (14), Italy, def. Jaume Munar, Spain, 6-4, 6-3, 6-1.

Maximilian Marterer, Germany, def. Michael Mmoh, United States, 7-5, 7-6 (5), 6-4.

Stan Wawrinka, Switzerland, def. Tomas Martin Etcheverry (29), Argentina, 6-3, 4-6, 6-4, 6-2.

Andrey Rublev (7), Russia, def. Aslan Karatsev, Russia, 6-7 (4), 6-3, 6-4, 7-5.

Jiri Lehecka, Czech Republic, def. Francisco Cerundolo (18), Argentina, 6-2, 6-2, 6-2.

Liam Broady, Britain, def. Casper Ruud (4), Norway, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3, 6-0.

Daniel Elahi Galan, Colombia, def. Oscar Otte, Germany, 6-3, 3-6, 6-3, 7-6 (3).

Roman Safiullin, Russia, def. Corentin Moutet, France, 7-5, 6-3, 7-6 (4).

Tommy Paul (16), United States, def. Milos Raonic, Canada, 6-4, 7-6 (4), 6-7 (4), 6-4.

Denis Shapovalov (26), Canada, def. Gregoire Barrere, France, 6-3, 6-4, 7-6 (7).

Guido Pella, Argentina, def. Harold Mayot, France, 2-6, 6-3, 7-6 (3), 7-5.

David Goffin, Belgium, def. Marcelo Tomas Barrios Vera, Chile, 7-6 (3), 5-7, 6-2, 6-0.

Mikael Ymer, Sweden, def. Taylor Fritz (9), United States, 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-2.

Frances Tiafoe (10), United States, def. Dominic Stricker, Switzerland, 7-6 (11), 6-4, 6-2.

Laslo Djere, Serbia, def. Ben Shelton (32), United States, 3-6, 6-3, 7-6 (5), 6-3.

Grigor Dimitrov (21), Bulgaria, def. Ilya Ivashka, Belarus, 6-3, 6-4, 6-4.

Women's Singles

First round

Anhelina Kalinina (26), Ukraine, def. Jessica Bouzas Maneiro, Spain, 6-4, 6-3.

Dalma Galfi, Hungary, def. Linda Noskova, Czech Republic, 6-7 (6), 6-2, 6-2.

Jule Niemeier, Germany, def. Karolina Muchova (16), Czech Republic, 6-4, 5-7, 6-1.

Bianca Andreescu, Canada, def. Anna Bondar, Hungary, 6-3, 3-6, 6-2.

Women's Singles

Second round

Sofia Kenin, United States, def. Wang Xinyu, China, 6-4, 6-3.

Elina Svitolina, Ukraine, def. Elise Mertens (28), Belgium, 6-1, 1-6, 6-1.

Lesia Tsurenko, Ukraine, def. Katerina Siniakova, Czech Republic, 6-4, 6-1.

Ana Bogdan, Romania, def. Alycia Parks, United States, 1-6, 6-3, 6-2.

Petra Martic (30), Croatia, def. Diane Parry, France, 4-6, 6-3, 6-3.

Mirra Andreeva, Russia, def. Barbora Krejcikova (10), Czech Republic, 6-3, 4-0, ret.

Victoria Azarenka (19), Belarus, def. Nadia Podoroska, Argentina, 6-3, 6-0.

Marie Bouzkova (32), Czech Republic, def. Anett Kontaveit, Estonia, 6-1, 6-2.

Elisabetta Cocciaretto, Italy, def. Rebeka Masarova, Spain, 6-3, 6-1.

Katie Boulter, Britain, def. Viktoriya Tomova, Bulgaria, 6-0, 3-6, 6-3.

Beatriz Haddad Maia (13), Brazil, def. Jaqueline Adina Cristian, Romania, 4-6, 6-2, 6-4.

Sorana Cirstea, Romania, def. Jelena Ostapenko (17), Latvia, 4-6, 7-6 (6), 6-4.

Caroline Garcia (5), France, def. Leylah Annie Fernandez, Canada, 3-6, 6-4, 7-6 (6).

Magda Linette (23), Poland, def. Barbora Strycova, Czech Republic, 6-4, 6-7 (6), 6-3.

Donna Vekic (20), Croatia, def. Sloane Stephens, United States, 4-6, 7-5, 6-4.

Marketa Vondrousova, Czech Republic, def. Veronika Kudermetova (12), Russia, 6-3, 6-3.

Belinda Bencic (14), Switzerland, def. Danielle Collins, United States, 3-6, 6-4, 7-6 (2).

Elena Rybakina (3), Kazakhstan, def. Alize Cornet, France, 6-2, 7-6 (2).

Jessica Pegula (4), United States, def. Cristina Bucsa, Spain, 6-1, 6-4.

Anastasia Potapova (22), Russia, def. Kaja Juvan, Slovenia, 6-3, 7-5.