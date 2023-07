Friday’s LPGA scores

Friday's U.S. Women's Open scores

At Pebble Beach Golf Links

Pebble Beach, Calif.

Purse: $10 million

Par 72, 6,509 yards

Second of four rounds

137 (-7)

Bailey Tardy;69-68

139 (-5)

Allisen Corpuz;69-70

Hyo Joo Kim;68-71

141 (-3)

Hae-Ran Ryu;69-72

143 (-1)

Nasa Hataoka;69-74

Leona Maguire;69-74

144 (E)

In Gee Chun;72-72

Ayaka Furue;74-70

Jiyai Shin;71-73

Angel Yin;71-73

145 (+1)

Dottie Ardina;74-71

Perrine Delacour;75-70

Aine Donegan;69-76

Charley Hull;73-72

Minjee Lee;72-73

Xiyu Lin;68-77

Maja Stark;72-73

Amy Yang;70-75

Ruoning Yin;71-74

Rose Zhang;74-71

146 (+2)

Ally Ewing;73-73

Brooke Henderson;71-75

Jeongeun Lee6;70-76

So Yeon Ryu;76-70

Patty Tavatanakit;71-75

147 (+3)

Pajaree Anannarukarn;74-73

Amari Avery;70-77

Hye Jin Choi;79-68

Monet Chun;74-73

Jodi Ewart Shadoff;71-76

Hannah Green;76-71

Mina Harigae;74-73

Lydia Ko;76-71

Bronte Law;74-73

Da Yeon Lee;73-74

Andrea Lee;74-73

Kana Mikashima;73-74

Benedetta Moresco;70-77

Mao Saigo;71-76

Yuka Saso;72-75

148 (+4)

Aditi Ashok;74-74

Ruixin Liu;74-74

Haru Nomura;71-77

Lizette Salas;74-74

Charlotte Thomas;74-74

Albane Valenzuela;74-74

149 (+5)

Gaby Lopez;75-74

Jenny Coleman;75-74

Lindy Duncan;75-74

Haeji Kang;74-75

Sei Young Kim;74-75

A Lim Kim;76-73

Aya Kinoshita;77-72

Nelly Korda;76-73

Somi Lee;77-72

Gabriela Ruffels;78-71

Emma Spitz;72-77

Arkansans

153 (+9)

Brooke Matthews;77-76

157 (+13)

Maria Fassi;81-76