Arkansans in baseball

Milwaukee Brewers third baseman Brian Anderson (right), who played at the University of Arkansas, has a .333 batting average in his past 7 games through Friday with a .357 on-base percentage and .407 slugging percentage. (AP/Morry Gash)



Minor league/independent Position players PLAYERCOLLEGE/HOMEPOSAFFILIATION, LOCATIONAVG.GABRH2B3BHRRBISB Jalen BattlesArkansasSSHigh-A Rays, Bowling Green, Ky..218511652435315242 Jax BiggersArkansasSSAA Rangers, Frisco, Texas.211591943141515279 Braylon BishopTexarkanaOFR Pirates, Bradenton, Fla..1892174101431084 Kale EmshoffUALRCHigh-A Royals, Davenport, Iowa.180501831233405190 Justin FelixArkansas StateCIndependent, Evansville, Ind..1907212401010 Christian FranklinArkansasCFRo Cubs, Mesa, Ariz..223541843341934319 Matt GoodheartUA/MagnoliaIFIndependent, Lincoln, Neb..23110395920171 David HarrisSAUDHIndependent, Waldorf, Md..239227161730171 Liam HicksArkansas StateCAA Rangers, Frisco, Texas.242431321532603193 P.J. HilsonNettletonOFA Giants, San Jose, Calif..242431321532603193 Jorden HusseinUALR2BIndependent, Detroit.2867215610020 Heston KjerstadArkansasOFAAA Orioles, Norfolk, Va..31471277528717516354 Grant KochUA/FayettevilleCAAA Pirates, Indianapolis21423731116403100 Chris LanzilliArkansasOFA White Sox, Kannapolis, N.C..236431481835601182 Casey MartinUA/Lonoke2BAA Phillies, Reading, Pa..26371255376712383118 James McCann+ArkansasCAA Orioles, Bowie, Md..2504161400020 Robert MooreArkansas2BHigh-A Brewers, Grand Chute, Wis..23873286436821363914 Casey OpitzArkansasCAA Cubs, Kodak, Tenn.211431521832712202 Matt ReynoldsArkansas2BAAA Reds, Louisville, Ky..30959223446924114517 Gionti TurnerWatson Chapel2BAA Rays, Montgomery, Ala..19651153163040065 Michael TurnerArkansasCHigh-A White Sox, Winston-Salem, N.C..2825518122511511200 Cayden WallaceUA/Greenbrier3BHigh-A Royals, Davenport, Iowa.26775242467817695513 Paxton WallaceGreenbrier3BAAA Royals, Omaha, Neb..287268792581061 Curtis WashingtonW. MemphisCFA Mariners, Modesto, Calif..195451331826200135 Charlie Welch*ArkansasCHigh-A Mariners, Everett, Wash..22230991322903151 Pitchers PLAYERCOLLEGE/HOMEAFFILIATION, LOCATIONW-LERAGGSSVIPHBBSO Blake AdamsSpring. Har-BerHigh-A Rockies, Spokane, Wash.1-43.771313071.2681976 Jalen BeeksUA/Prairie GroveAAA Rays, Durham, N.C.0-09.003104.0507 Grant BlackUAM/NewportAAA Cardinals, Memphis.0-37.78201037.0542235 Noah CameronUCAAA Royals, Springdale2-74.351313060.0521880 Isaiah Campbell#ArkansasAA Mariners, North Little Rock6-02.63230524.018727 Ross CarverBentonAA Guardians, Akron, Ohio1-27.4698025.1271532 Tyler ClevelandUCA/SheridanA Mariners, Modesto, Calif.6-55.18151074.2841866 Matt CroninArkansasAAA Nationals, Rochester, N.Y.1-15.02140014.1131413 Gray Fenter*West MemphisAA Yankees, Bridgewater, N.J.2-25.011010041.1372151 Kasey FordBentonvilleA Astros, Fayetteville, N.C.0-02.53170321.1141330 Ashton GoudeauNewportAAA Tigers, Toledo, Ohio1-47.931310042.0542236 Logan GraggPrairie GroveAAA Cardinals, Memphis2-45.131514173.2852659 Tink HenceWaston ChapelAA Cardinals, Springfield, Mo.2-12.701212046.2401351 Jaden HillAshdownHigh-A Rockies, Spokane, Wash.0-69.921212032.2432136 Dallas KeuchelArkansasAAA Twins, St. Paul, Minn.0-00.6433014.012811 Kevin KoppsArkansasAA Padres, San Antonio3-33.66230339.1452053 Evan Lee*UA/BryantAA Nationals, Harrisburg, Pa.0-06.45220022.1192624 Lael LockhartArkansasAA Tigers, Erie, Pa.2-15.89153036.2372338 Barrett LosekeArkansasR Yankees, Tampa, Fla.0-02.45140022.0151124 Ben MadisonCBC/BauxiteAA Giants, Richmond, Va.8-12.83240041.1172164 McKinley Moore*UALRAAA Phillies, Allentown, Pa.2-11.50110012.051720 Connor NolandUA/GreenwoodHigh-A Cubs, South Bend, Ind.1-43.571514068.0651248 Walker PowellFayettevilleAA Cubs, Kodak, Tenn.4-44.161410062.2571356 Kole RamageArkansasHigh-A White Sox, Winston-Salem, N.C.1-13.94192032.0331538 Jake Reindl*UA/FayettevilleAA Cubs, Kodak, Tenn.0-00.936009.24410 Cody Scroggins*UA/BentonvilleAA Red Sox, Portland, Maine0-027.002001.1422 Nick StarrSAU/ConwayAA Rangers, Frisco, Texas3-36.75250136.041938 Gavin StoneUCA/RiversideAAA Dodgers, Oklahoma City2-46.711212053.2583064 Evan TaylorArkansasA Marlins, Jupiter, Fla.2-62.672801133.2351749 Patrick WicklanderArkansasAA Rays, Montgomery, Ala.2-24.82179052.1642255 Jordan WicksConwayAAA Cubs, Des Moines5-03.721515067.2562578 Ryder YakelHardingIndependent, Pomona, N.Y.0-05.51120116.116611 Tyler Zuber^ASU/White HallAAA D-Backs, Reno, Nev.0-15.23160022.2211018 Through Thursday's games *on injured list #on major league roster ^released To make additions or corrections to this list, please send an email to tpearce@adgnewsroom.com

MLB POSITION PLAYERS PLAYER CONNECTION POS TEAM Brian Anderson Razorbacks 3B MIL AVG. G AB R H HR RBI SB .230 84 687 35 66 9 38 0 PLAYER CONNECTION POS TEAM Andrew Benintendi Razorbacks LF CWS AVG. G AB R H HR RBI SB .280 85 314 41 88 1 23 9 PLAYER CONNECTION POS TEAM James McCann Razorbacks C BAL AVG. G AB R H HR RBI SB .186 34 102 10 19 3 8 1 PITCHERS PITCHER CONNECTION TEAM Isaiah Campbell Razorbacks SEA W-L ERA G SV IP H BB SO 0-0 0.00 1 0 1.0 0 0 1 PITCHER CONNECTION TEAM Drew Smyly Hogs/LR Central CHC W-L ERA G GS IP H BB SO 7-6 4.31 18 18 94.0 94 34 79 PITCHER CONNECTION TEAM Ryne Stanek Razorbacks HOU W-L ERA G SV IP H BB SO 2-1 4.11 32 0 30.2 28 18 31 PITCHER CONNECTION TEAM Trevor Stephan Razorbacks CLE W-L ERA G SV IP H BB SO 4-3 2.54 41 2 39.0 36 13 41 Through Friday’s games INJURED LIST POS. PLAYER CONNECTION TEAM OF Jonathan Davis UCA/Camden MIA REASON Sprained right knee RHP Zach Jackson Hogs OAK REASON Strained right flexor tendon



Former Arkansas Razorbacks pitcher Isaiah Campbell made his major-league debut with the Seattle Mariners on Friday. (AP/Michael Wyke)





Print Headline: Arkansans in baseball

