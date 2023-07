The following divorces granted were recorded July 6-13 in the Benton and Washington county clerks' offices.

BENTON COUNTY

22-1439. Antasialyn Katt v. Haiden Katt

22-1778. Jon Hagedorn v. Mary Hagedorn

22-1817. Karina Lozano v. Carlos Valencia

22-1970. Naoma Bessette v. Walter Bessette

23-26. Steffin Thomas v. Mary Thomas

23-56. Yesenia Castro v. Wilibaldo Castro Navarro

23-122. Amber Holliday v. Cheston Holliday

23-275. Joshua White v. Daphanie White

23-374. Nathaniel Nicholas v. Russell Dietz

23-560. Patsy Ford v. Robert Ford

23-670. Thomas Copp v. Emily Copp

23-737. Derrel Jones v. Katy Jones

23-740. Pamela Cope v. Randall Cope

23-762. Ann Cram v. Jeffery Cram

23-783. Patricia Karczewski v. Daniel Karczewski

23-792. Ysidro Charles v. Charline Charles

23-810. Misty Jacobs v. Russell Neal

23-813. Charles Strickland v. Almeda Strickland

23-820. Liliana Fair v. Zackarus Fair

23-823. Elizabeth Humphrey v. Dustin Baker

23-860. Vicky Gibson v. Michael Gibson

23-866. Neal Roberts v. Nora Roberts

23-871. Kyle Dickey v. Lauren Dickey

23-881. Megan Wishon v. Shannon Fitzgerald

23-894. Kelly Breslau v. Leslie Meeker

23-908. Nancy Soriano v. Sergio Soriano

WASHINGTON COUNTY

22-1667. Christina Bryan v. Wade Bryan

23-24. Carla Araujo v. Daniel Gonzalez

23-130. Stephen Hopkins v. Laura Hopkins

23-191. Ibeth Alanis v. Johnny Araujo

23-226. Lorena Ramirez v. Leonel Ramirez

23-258. Virginia Phillips v. John Phillips

23-323. Ralph Wilson v. Lucina Wilson

23-539. Melinda Offenbacker v. Joshua Offenbacker

23-728. Thomas Hale v. Eden Hale

23-756. Megan Cuddy v. Jason Cuddy

23-792. Caroline Cardwell v. James Flanagan

23-830. Jimmy Litke v. Braida Litke

23-877. James Clark v. Kissalee Clark

23-894. Hannah Gibson v. Gage Gibson

23-901. Rebecca Mascorro v. Sean Mascorro

23-904. Janet Haney v. Dustin Gilbert

23-998. Michael Whalen v. Andrea Whalen