The following divorces granted were recorded July 6-13 in the Benton and Washington county clerks' offices.
BENTON COUNTY
22-1439. Antasialyn Katt v. Haiden Katt
22-1778. Jon Hagedorn v. Mary Hagedorn
22-1817. Karina Lozano v. Carlos Valencia
22-1970. Naoma Bessette v. Walter Bessette
23-26. Steffin Thomas v. Mary Thomas
23-56. Yesenia Castro v. Wilibaldo Castro Navarro
23-122. Amber Holliday v. Cheston Holliday
23-275. Joshua White v. Daphanie White
23-374. Nathaniel Nicholas v. Russell Dietz
23-560. Patsy Ford v. Robert Ford
23-670. Thomas Copp v. Emily Copp
23-737. Derrel Jones v. Katy Jones
23-740. Pamela Cope v. Randall Cope
23-762. Ann Cram v. Jeffery Cram
23-783. Patricia Karczewski v. Daniel Karczewski
23-792. Ysidro Charles v. Charline Charles
23-810. Misty Jacobs v. Russell Neal
23-813. Charles Strickland v. Almeda Strickland
23-820. Liliana Fair v. Zackarus Fair
23-823. Elizabeth Humphrey v. Dustin Baker
23-860. Vicky Gibson v. Michael Gibson
23-866. Neal Roberts v. Nora Roberts
23-871. Kyle Dickey v. Lauren Dickey
23-881. Megan Wishon v. Shannon Fitzgerald
23-894. Kelly Breslau v. Leslie Meeker
23-908. Nancy Soriano v. Sergio Soriano
WASHINGTON COUNTY
22-1667. Christina Bryan v. Wade Bryan
23-24. Carla Araujo v. Daniel Gonzalez
23-130. Stephen Hopkins v. Laura Hopkins
23-191. Ibeth Alanis v. Johnny Araujo
23-226. Lorena Ramirez v. Leonel Ramirez
23-258. Virginia Phillips v. John Phillips
23-323. Ralph Wilson v. Lucina Wilson
23-539. Melinda Offenbacker v. Joshua Offenbacker
23-728. Thomas Hale v. Eden Hale
23-756. Megan Cuddy v. Jason Cuddy
23-792. Caroline Cardwell v. James Flanagan
23-830. Jimmy Litke v. Braida Litke
23-877. James Clark v. Kissalee Clark
23-894. Hannah Gibson v. Gage Gibson
23-901. Rebecca Mascorro v. Sean Mascorro
23-904. Janet Haney v. Dustin Gilbert
23-998. Michael Whalen v. Andrea Whalen