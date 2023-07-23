The following divorces granted were recorded July 13-19 in the Benton and Washington county clerks' offices.
BENTON COUNTY
22-1817. Karina Lozano v. Carlos Valencia
22-1970. Naoma Bessette v. Walter Bessette
23-55. Tommy McCoy v. Nikki McCoy
23-85. Kelly Howard v. Andrew Jones
23-156. Tonya Pullen v. Justin Pullen
23-180. Sulma Holmes v. Brian Holmes
23-266. Thomas Hladick v. Regina Hladick
23-374. Nathaniel Nicholas v. Russell Dietz
23-377. Wade Porter v. Marisol Porter
23-386. Mardy Fuller v. Fredrick Fuller
23-428. Tonya Burns v. Tarrence Burns
23-459. Bethany Shaw v. Jarid Shaw
23-496. Garrett Splichal v. Natalie Splichal
23-580. Samuel Hernandez v. Brandy Martinez
23-670. Thomas Copp v. Emily Copp
23-683. Jennifer Palma Valencia v. Juan Torres
23-691. Isabel Neal v. Davon Neal
23-744. Regina Pittman v. Craig Pittman
23-770. Alexander Peraza v. Rosa Interiano Interiano
23-776. Kolbi Shock v. Corbitt Shock
23-802. Margaret Peterson v. Bruce Peterson
23-812. Sean Pack v. Brandy Pack
23-813. Charles Strickland v. Almeda Strickland
23-858. Stephanie Byers v. Bill Byers
23-860. Vicky Gibson v. Michael Gibson
23-861. C. Tonymon v. Sierra Tonymon
23-873. Charles Sullivan v. Melissa Sullivan
23-876. Jennifer Murch v. Levi Murch
23-885. Evelyn Van Ness v. Anthony Van Ness
23-916. April Thompson v. Colby Thompson
23-937. Ginger Black v. Clifford Black
23-941. Norma Perez v. Shane Marks
23-942. Maria Mercado Ortega v. Felimon Cornejo Maulion
23-945. Kevin Whitfield v. Carrie Whitfield
23-956. Jenna Pearson v. Dalton Pearson
23-961. Stacey French v. Herbert French
23-966. Charles Katzakian v. Clarissa Katzakian
23-967. Rebecca Fuentez v. Vilasack Rattanavong
23-968. Kyle Colvin v. Kristen Bocksberger
23-976. Julie Duncan v. Duane Paterson
WASHINGTON COUNTY
22-1895. Marcy Drake v. William Drake
23-50. Natasha Kilgore v. David Kilgore
23-219. Serena Cummings v. Eric Cummings
23-268. Griselda Rodriguez v. David Romero-Ortiz
23-389. Adrian Arroyo v. Jazmin Medina
23-492. Kelsey Phillips v. Dakota Phillips
23-517. Charles Oyler v. Ashley Oyler
23-631. Silja Wright v. Jorge Soto-Lamarina
23-655. Teresa Craig v. Terry Craig
23-677. Latasha Bray v. Carl Bray
23-708. Raquel Mata v. Herber Hernandez
23-783. Shelby Edwards v. Riley Edwards
23-795. Christy Gochenour v. Nicholas Gochenour
23-874. Logan Risk v. Amber Risk
23-885. Elizabeth Bell v. Shawn Herron
23-892. Whitley Drummond v. Dakota Drummond
23-897. Daniel Capstick v. Marie Capstick
23-926. Jerry Tucker v. Tammy Tucker
23-933. Randy Lawson v. Pearlene Lawson
23-937. Halle Painter v. Brittany Painter
23-1060. Matthew Stroud v. Haylie Smith