Pulaski County real estate transactions of $150,000 or more; deeds recorded May 15-19.

Paula Hermine Jacuzzi; Remo Cesare Jacuzzi And Paula Hermine Jacuzzi Joint Revocable Trust to River Stone, LLC, Pt E/2 Section 22-2N-13W, $1,450,000.

Gosen, LLC to First Service Bank L4, Diamond Park Commercial At White Oak Crossing, $936,540.

HBH Builders, Inc. to Deidre L. Wyrick, 6500 Kenwood Road, Cammack Village. L119, Cammack Woods, $835,000.

Rebecca Ward to Douglas Ward Jackson, Sr.; Mary Beth Jackson, 2017 Canal Pointe, Little Rock. L21RR, Canal Pointe, $822,000.

Michael P. Zentner to Joseph Samule Fixler; Brooke Gomes, 3019 N. University Ave., Little Rock. Ls2-4 B5, Parkview, $741,300.

Scott Taylor; Taylorized Properties, LLC to Jason Smedley; Kelly Smedley, 73 Tournay Circle, Little Rock. L19 B69, Chenal Valley- Tournay Circle, $639,200.

William Copeland; Alisa Copeland to Red Dog Management, LLC, Ls125-126 B202, Park Hill NLR, $630,000.

Jessica Pruitt Koehler; David Koehler to Michail Mavros; Elizabeth Bond, 710 Walnut St., Little Rock. L6 B17, Pulaski Heights, $620,000.

Seth M. Berney; Maureen H. Berney to Christine Pesoli; Patrick Pesoli, L16 B36, Chenal Valley, $585,000.

John Rafferty; Gina Rafferty to David Beall; Luis Aguilan, 24 Alton Lane, Little Rock. L31 B23, The Villages Of Wellington, $555,000.

Jeff Fuller Homes, LLC to PLBG, LLC, Ls8-9 B13, Newton's-Pulaski Heights, $540,000.

Abrar Khan; Kathryn Lachowsky Khan to Andy Stewart; Rachel Stewart, 19 Rosans Court, Little Rock. L122 B72, Chenal Valley, $530,000.

Graham Smith Construction, LLC to Mujtaba Sarwar; Anum Syed, 311 Rosemary Way, Little Rock. L27 B4, Parkside At Wildwood Phase II, $508,833.

HA Custom Homes, LLC to Matthew Smith; Elif Ulupinar, L97 B1, Fletcher Valley, $500,900.

Jack D. Wilson to Marion Anthony LaBron; Kathy LaBron, 820 Timberwold Trail, Jacksonville. L168RR, Northlake Phase V Replat; L168FR, Northlake Phase V; L168RRF, Northlake, $494,000.

Riverwalk Homes, LLC to David Michael Cole; Shernice LaTrice Gibbs, 324 Gardens Lane, North Little Rock. L40, The Gardens At Rockwater Village, $474,000.

Ryan M. Carrus; Carrus Financial Management, Inc. to Alyssa Jaksich; Jesse Hidalgo, 6111 Garrison Road, Little Rock. Pt NW NE 23-2N-15W, $450,000.

John Scott; Sukhmani Sidhu to Goosehead Farm, LLC, L2R B14, Lincoln Park, $445,000.

Budco, Inc. to Joshua Chance Richardson; Alicia Trudy Richardson, 9016 Wooddale Drive, Sherwood. L27, Millers Glen Phase 7, $440,500.

Kenneth L. Henderson; Laurie J. Rushing; KenLar Trust to Luna Agri Investments, Corp., L10 B80, Chenal Valley, $430,000.

Kyle Coker; Samantha Coker to Bradley C. Houston, 1810 N. McKinley St., Little Rock. Ls2-3 B6, Forest Park, $425,000.

The Secretary of Veterans Affairs to Kalyan Swarna; Becca Swarna, 13821 Lawson Road, Little Rock. L2, Donald and Donna R. Long, $425,000.

Edwin W. Rogers; Sandra G. Rogers to Jessica C. Goodman; Daniel J. Goodman, 1 Saint Thomas Court, Little Rock. L508R, St. Charles, $405,000.

Jim A. Orsini; Nina M. Orsini; The Jim and Nina Orsini Living Trust to M&S Apartments, LLC, 202 & 204 E. B Ave., North Little Rock. Ls24-A & 24-A B9, Park Hill NLR Replat, $400,000.

Ronald E. Dowling; John D. Richardson to Earl J. Milligan; Susan L. Milligan, 24 Evergreen Court, Little Rock. L59, Leawood Manor 1st, $400,000.

Vincent Renda; Lori Renda to Jeff Fuller Homes, LLC, Ls8-9 B13, Newton's-Pulaski Heights, $400,000.

Graham Smith Construction, LLC to Michael Colla; Kaily Colla, 346 Fletcher Loop, Little Rock. L10 B4, Fletcher Valley, $390,000.

Globe Electric, Inc. to Jacob Marcus Bryan; Jillian A. McCray, 401 W. D Ave., North Little Rock. Ls25-26 B33, Park Hill NLR, $390,000.

David McCauley; Jane Kang to George Cannon Garrett, III; Mary Bowden Garrett, 1509 Mountain Drive, Little Rock. L163, Leawood Manor 2nd, $390,000.

John C. Haynie; June Haynie to Zachary Johnson; Kathryn Johnson, 8012 Guenther Road, Roland. Tract 3, West Pinnacle Manor, $390,000.

Nick Kerr; Sarah Kerr to Nathan Gershon; Elizabeth Gershon, 12 Sugarloaf Loop, Maumelle. L313, Edgewater Phase II, $375,000.

Deere Construction, LLC to Leta F. Hunt, L18, Millers Glen Phase 8, $371,400.

James Benjamin Gonzalez; Lauren Watson Gonzalez to Alberic LeSellier deChezelles; Florence LeSellier deChezelles, 14105 Napoleon Road, Little Rock. L229, St. Charles, $371,000.

Michael Colla; Kaily Colla to Brock Henderson; Makayla Henderson, 151 Pebble Beach Drive, Little Rock. L39, Pebble Beach Park, $363,500.

Brenda Marsh to Paul Turner; Sonja Turner, L7 B56, Lakewood, $355,000.

Charles Scot Jez to David Paul Blakc; Vontella Sue Black; Nlack Family Revocable Trust, L33, Lost Creek Estates Phase I, $335,000.

Dana G. Chadwick; Susan L. Chadwick to Jonathan R. Gonzalez; Annika J. Shunn, 6040 Meadow Gardens Circle, Sherwood. L59, Millers Glen, $330,000.

Crowing About Homes, Inc. to Iftikar Ahmad, 15428 Hartford St., Little Rock. L257, Capitol Lake Estates Phase 1B, $325,000.

Lowell Steven Jumper; Sheila Dianne Jumper; Lowell Steven Jumper & Sheila Dianne Jumper Revocable Living Trust to Jon D. Carnahan; Kally R. Carnahan; Carnahan Living Trust, 30 Deauville Circle, Little Rock. L19 B85, Chenal Valley, $325,000.

David Cole; Ashley Frederick to Hakeem Whittington-Brooks; Paige Jones-Brooks, 331 Parker St., North Little Rock. L7, The Porches At Rockwater Village, $322,500.

Jacob Gonyea; Jordan Gonyea; Linda Bahloul; Estate of Janet I. Gonyea (dec'd) to Jeffrey A. Whitham; Tammy L. Whitham, L20 B23, Overbrook, $317,000.

James Stephen Herring; The James Stephen Herring Living Trust to Laura J. Wilson; Bryan K. Wilson, Sr., L101, Shannon Hills East, $300,000.

Caleb H. Price; Julie Price to Veta Lorraine McAfee, 1205 Talihana Drive, North Little Rock. L20, Indian Hills West, $299,900.

Cristy Ann Wheat to Robert Thomas Evatt, Jr., 14 Valley View Drive, Maumelle. L28, Random Oaks Valley, $291,000.

Alexander Eggers; Bailey Eggers to Matthew Overall, 6 Agate Cove, Little Rock. L203, Pleasant View Phase V, $290,000.

Superstar Investment, Inc. to Big Rock Innovative Properties, LLC, 153 Caurel Circle, Little Rock. L4 B57, Chenal Valley, $275,000.

JDP Holdco, LLC to Francis Phan; Kane Philley, 8300 E. Woodview Drive, Sherwood. L36, North Hills Manor No.2, $260,000.

Stephen W. Maloy; Roxanne E. Maloy to Patricia Leach, L195, Colony West 2nd, $259,000.

Gary Mark Henry; Cynthia Haynie; Estate of Ruby Ann Henry (dec'd) to Evan D. Harper; Kathryn M. Harper, 1725 Kellogg Acres Road, North Little Rock. L27 B4, Kellogg, $257,000.

LLP, LLC to 65x, LLC; Hoak, LLC, 408 S. Booker St., Little Rock. L1 B3, Hick's-Boone, $256,000.

Matthew J. Lindsey to Linda Mograbi, 100 N. Plaza Drive, Little Rock. L42, Plaza Heights, $255,000.

Songbyrd Enterprises, LLC to Pierre D. Flowers, 3119 S. Gaines St., Little Rock. Ls9-10 B8, Ebendale, $255,000.

Terry L. Johnson; Dorothy L. Johnson; The Terry And Dorothy Johnson Living Trust to Loc Huynh, 1320 Pickering Drive, Little Rock. L24, Pleasantree 3rd, $250,000.

Delmar Erwin Gatzke; Anita Caroline Brinkmann Gatzke; The Delmar And Anita Gatzke Joint Revocable Trust to Jeremy Brasseaux; Renee Brasseaux, Pt E/2 SW 21-1N-14W, $245,000.

Jose F. Gomez; Kaite A. Eksten Gomez to Aaron Harper; Shamika Sparkman, 6005 Flight Court, Jacksonville. L33, Base Meadows Phase 1A, $240,000.

Elizabeth Whitehurst; Wendell S. Whitehurst to Landrey N. White, 1408 Wewoka Drive, North Little Rock. L3 B50, Indian Hills, $235,000.

D.C. Morrison; Debbie Morrison to Kevin Hughes Construction Company, Inc., L7 B96, Chenal Valley, $235,000.

Richard D. Robins; Robins Living Trust to Lisa T. Jansen, 5624 Lakeview Road, North Little Rock. L5 B215, Park Hill NLR, $226,500.

Bison Capital 1, LLC to Parker Clyburn; Lindsey Clyburn, 72 Stoneledge Drive, Maumelle. L71, Stoneledge Phase II, $224,800.

Rausch Coleman Homes Little Rock, LLC to Matt J. Seppala; Mi Jung Seppala, 10604 Cypress Knee Drive, North Little Rock. L74, White Oak Crossing, $220,375.

Rausch Coleman Homes Little Rock, LLC to Hannah Faith Kibbe, 8516 Eastwood Creek Drive, North Little Rock. L18, White Oak Crossing, $219,900.

Melissa Rackers; Melissa Taschuk to Minh Quang Diep; Man Jiang, 4101 Dunkeld Drive, North Little Rock. L18 B70, Lakewood, $210,000.

Bison Capital 1, LLC to Destiny Brianne Bell; Jasmine Joy Spradlin, 3005 Sallisaw Ave., North Little Rock. L19A B6, Indian Hills, $210,000.

Tyler Lane Maynard; Averi Lea Maynard to Hannah Celeste White; Graham White, 1 Page Cove, Maumelle. L57, Kingspark, $208,000.

Gabrielle O'Shea to Aidian Holder, 6318 H St., Little Rock. L2 B14, Pleasant Hill, $200,000.

Richard E. Parker; Sheila L. Parker to Kimberly Wheeler, 121 Raywood Drive, Sherwood. L11 B1, Autumnwood Annex, $194,600.

Kenneth Pegues; Diana Pegues to Robert L. Cochran; Nidia E. Cochran, L417, Otter Creek Community Phase IV-B-1, $190,000.

Noral L. Hays; James S. Hays (dec'd) to Betina Pereira; James Dylan Johnson, L163, North Pointe, $179,500.

Deborah J. Knutson to Alexander Brown; Lydia Brown, 9905 Snider Court, Little Rock. L109, Treasure Hills Section 2, $175,000.

Marcia Ann Smith; James Smith to Nathan Dee King, 706 Wildwood Ave., Sherwood. L26 B307, Park Hill NLR, $168,000.

Hat Properties, LLC to Benjamin Lavina, Jr.; Josefina Lavina, 1601 E. Twin Lakes Drive, Little Rock. L238, Twin Lakes Section D, $165,000.

Herbert N. Moore, Jr. to DeAnna B. Huffman, 512 S Fairway Ave,, Sherwood. L6 B315, Park Hill NLR, $165,000.

Whitney Howard to Nakia Lynn Lee, 19 Pinedale Circle, Mabelvale. L54, Pinedale Cove, $162,500.

REI Nation, LLC to Reginald M. Petit, 7115 Mabelvale Cutoff, Little Rock. L8 B2, New Yorkwood, $160,500.

Danielle L. Brooks; Brandon L. Brooks (dec'd) to James D. Hicks, Jr., 7722 Westwood Ave., Little Rock. Lot B, Jaco Replat-Westwood, $160,000.

Jorge Luis Tellez Lopez; Rozio Carbajal to Anely Patricia Guillen Escobar, 7316 Stevenson Drive, Little Rock. L7, Normanwood, $160,000.