Saturday’s National League box scores

Reds 8, Cardinals 4

CincinnatiABRHBIBBSOAvg.

Totals37810844

Friedl cf500001.315

Hopkins lf000000.167

McLain ss511001.343

India 2b331010.275

De La Cruz 3b411111.316

Steer 1b301310.287

Stephenson dh412110.249

Benson rf511001.193

Fairchild lf-cf411000.234

Maile c402300.242

St. LouisABRHBIBBSOAvg.

Totals36410456

Edman cf511002.245

Goldschmidt 1b402112.284

Arenado 3b412110.276

Baker dh511001.308

Carlson rf313220.248

DeJong ss500000.228

Walker lf401000.277

Donovan 2b200010.249

Knizner c300001.224

a-Gorman ph100000.263

Contreras c000000.207

Cincinnati032000201--8100

St. Louis000000121--4101

a-popped out for Knizner in the 8th.

E--Donovan (2). LOB--Cincinnati 8, St. Louis 11. 2B--Maile 2 (5), India (16), Steer (17), Goldschmidt (19), Walker (4). 3B--McLain (3). HR--Carlson (3), off Herget; Arenado (13), off Díaz. RBI--Maile 3 (9), De La Cruz (3), Steer 3 (35), Stephenson (28), Goldschmidt (28), Carlson 2 (14), Arenado (44). SB--De La Cruz (2). SF--Steer.

Runners left in scoring position--Cincinnati 6 (Benson, McLain, Friedl, India, Fairchild 2); St. Louis 6 (Edman, Arenado 2, DeJong 3). RISP--Cincinnati 5 for 14; St. Louis 0 for 7.

Runners moved up--Stephenson, Benson, Steer. GIDP--Stephenson, Walker.

DP--Cincinnati 1 (McLain, India, Steer); St. Louis 1 (Donovan, DeJong, Goldschmidt).

CincinnatiIPHRERBBSONPERA

Abbott, W, 2-05.2500341050.00

Farmer0.10000032.35

Herget1.143300275.73

Sims0.200010103.43

Díaz111112201.78

St. LouisIPHRERBBSONPERA

Mikolas, L, 4-3675522984.02

VerHagen222211384.80

Cabrera111111184.88

Inherited runners-scored--Farmer 1-0, Sims 1-0. HBP--Mikolas (India), Herget (Donovan).

Umpires--Home, Junior Valentine; First, Adrian Johnson; Second, Manny Gonzalez; Third, Quinn Wolcott.

T--2:47. Attendance--45,246 (44,494).

Padres 3, Rockies 2

San DiegoABRHBIBBSOAvg.

Totals35393510

Tatis Jr. rf502201.266

Soto lf500001.262

Machado 3b513001.249

Sánchez dh501102.282

Bogaerts ss211020.258

Cronenwrth 1b300011.214

Kim 2b310011.242

Grisham cf401003.193

Nola c301010.135

ColoradoABRHBIBBSOAvg.

Totals3125217

Profar lf300010.243

Grichuk dh401001.328

McMhn 3b-2b401003.261

Díaz c300000.294

Wynns c100000.200

Montero 1b400001.221

Jones rf311100.348

Tovar ss312000.253

Trejo 2b200101.241

a-Blackmon ph100000.265

Castro cf000000.266

Doyle cf200001.211

b-Mstks ph-3b100000.255

San Diego100002000--391

Colorado010010000--250

a-grounded out for Trejo in the 8th. b-flied out for Doyle in the 8th.

E--Grisham (1). LOB--San Diego 10, Colorado 3. 2B--Grisham (15), Tatis Jr. (11), Machado (9). HR--Jones (3), off Weathers. RBI--Sánchez (12), Tatis Jr. 2 (32), Jones (11), Trejo (13). CS--Machado (1), Grichuk (2), Doyle (1).

Runners left in scoring position--San Diego 7 (Bogaerts, Soto, Nola 2, Sánchez, Tatis Jr., Kim); Colorado 1 (Grichuk). RISP--San Diego 1 for 12; Colorado 0 for 4.

Runners moved up--Machado, Cronenworth, Blackmon.

San DiegoIPHRERBBSONPERA

Weathers331102434.93

Carlton, W, 2-0211101284.30

Wilson, H, 111.200002272.84

Hill, H, 70.10000043.42

Martinez, H, 6110010212.84

Hader, S, 15100002131.42

ColoradoIPHRERBBSONPERA

Freeland561125903.91

Bird, L, 1-10.222222283.43

Hand0.10000023.86

Bard110011200.96

Johnson100001107.20

Lawrence100001143.31

Inherited runners-scored--Hand 2-0. WP--Carlton, Martinez.

Umpires--Home, Adam Hamari; First, Nick Mahrley; Second, Vic Carapazza; Third, Jerry Layne.

T--2:53. Attendance--37,234 (50,144).

Mets 5, Pirates 1

New YorkABRHBIBBSOAvg.

Totals33585310

Nimmo cf402112.286

Álvarez c411100.250

McNeil 2b300000.275

Lindor dh400000.218

Marte rf411002.258

Baty 3b300012.232

Pham lf422001.245

Guillorme ss310012.231

Canha 1b402301.244

PittsburghABRHBIBBSOAvg.

Totals3113149

McCutchen dh300011.264

Reynolds lf301011.278

Joe rf401001.251

Santana 1b401002.230

Suwinski cf310010.238

Hayes 3b400003.262

Bae 2b400100.271

Marcano ss400000.258

Delay c200011.293

New York001000211--583

Pittsburgh000100000--130

E--Guillorme (1), McNeil (2), Canha (1). LOB--New York 5, Pittsburgh 7. 2B--Pham (7), Canha 2 (12). HR--Álvarez (12), off Holderman. RBI--Nimmo (26), Canha 3 (21), Álvarez (25), Bae (17). SB--Marte (18), Pham (6). CS--Joe (4).

Runners left in scoring position--New York 2 (Nimmo 2); Pittsburgh 3 (Joe 2, Delay). RISP--New York 3 for 9; Pittsburgh 0 for 4.

Runners moved up--Guillorme. GIDP--Lindor, McNeil, Suwinski.

DP--New York 1 (McNeil, Guillorme, Canha); Pittsburgh 2 (Hayes, Marcano, Santana; Santana, Marcano).

New YorkIPHRERBBSONPERA

Senga, W, 6-3721046963.34

Robertson, H, 6110002211.91

Ottavino100001134.21

PittsburghIPHRERBBSONPERA

Oviedo, L, 3-56.142225904.16

Moreta0.111111111.91

Hernandez0.10000142.10

Holderman111100153.00

Perdomo121103201.80

Inherited runners-scored--Moreta 1-1, Hernandez 1-0. IBB--off Moreta (Guillorme). HBP--Oviedo (McNeil).

Umpires--Home, Ryan Additon; First, Dan Merzel; Second, Will Little; Third, Lance Barksdale.

T--2:31. Attendance--35,290 (38,753).

Braves 6, Nationals 4

WashingtonABRHBIBBSOAvg.

Totals3449404

Thomas rf412201.284

García 2b300101.271

Meneses dh402000.308

Candelario 3b401000.250

Garrett lf411101.264

Call cf401001.222

Chavis 1b211000.303

a-Smith ph-1b200000.262

Vargas ss411000.309

Adams c300000.267

AtlantaABRHBIBBSOAvg.

Totals2966638

Acuña Jr. rf423300.333

Olson 1b400001.227

Riley 3b300101.274

Albies 2b400001.253

d'Arnaud c110030.299

Ozuna dh411201.236

Arcia ss300003.318

Pillar lf322000.273

Harris II cf300001.188

Washington100020001--490

Atlanta14000010x--660

a-grounded out for Chavis in the 6th.

LOB--Washington 4, Atlanta 3. 2B--Thomas (13), Acuña Jr. 2 (20), Pillar (5). 3B--Thomas (2). HR--Garrett (3), off Minter; Ozuna (13), off Gore; Acuña Jr. (13), off Gore. RBI--García (28), Thomas 2 (30), Garrett (15), Riley (33), Ozuna 2 (29), Acuña Jr. 3 (37). SB--Pillar (3). SF--García, Riley.

Runners left in scoring position--Washington 2 (Smith, García); Atlanta 1 (Olson). RISP--Washington 1 for 6; Atlanta 2 for 6.

Runners moved up--Olson, Harris II. GIDP--Chavis.

DP--Atlanta 1 (Riley, Albies, Olson).

WashingtonIPHRERBBSONPERA

Gore, L, 3-5545513824.04

Kuhl1.221112307.56

Weems1.100013203.86

AtlantaIPHRERBBSONPERA

Shuster, W, 3-2583300815.05

Chavez, H, 13200003291.55

Jiménez, H, 3100001133.80

Minter, S, 9111100116.14

Inherited runners-scored--Weems 1-0, Chavez 2-0.

Umpires--Home, Stu Scheuwater; First, Malachi Moore; Second, Andy Fletcher; Third, Alex MacKay.

T--2:22. Attendance--40,799 (41,149).

Dodgers 9, Phillies 0

Los AngelesABRHBIBBSOAvg.

Totals3699839

Betts 2b422200.262

Vargas 2b100000.230

Freeman 1b211110.336

DeLuca rf100000.143

Smith c500101.288

Muncy 3b410011.194

Martinez dh411302.275

Peralta lf412101.267

Heyward rf-1b401001.233

Taylor ss411001.207

Outman cf321012.234

Phila.ABRHBIBBSOAvg.

Totals32060310

Schwarber lf300010.175

Guthrie lf-rf000000.150

Castellanos rf300001.310

a-Harrison ph-lf100000.194

Harper dh300011.287

Ellis 1b000000.222

Turner ss401002.242

Realmuto c300002.242

Stubbs c100000.235

Stott 2b403000.288

Marsh cf400003.257

Clemens 1b-p301010.271

Sosa 3b301001.255

Los Angeles002100600--990

Philadelphia000000000--060

a-grounded out for Castellanos in the 8th.

LOB--Los Angeles 4, Philadelphia 8. 2B--Outman (9), Peralta (7), Stott (11), Clemens (5). HR--Peralta (3), off Nola; Martinez (16), off Hoffman. RBI--Betts 2 (41), Freeman (43), Peralta (23), Smith (33), Martinez 3 (47). SB--Taylor (7).

Runners left in scoring position--Los Angeles 1 (Heyward); Philadelphia 3 (Sosa 2, Schwarber). RISP--Los Angeles 4 for 6; Philadelphia 1 for 4.

Runners moved up--Smith. GIDP--Harper.

DP--Los Angeles 1 (Freeman, Taylor, Freeman).

Los AngelesIPHRERBBSONPERA

Miller, W, 3-06300371040.78

Jackson, S, 2330003396.62

PhiladelphiaIPHRERBBSONPERA

Nola, L, 5-56.1766271024.60

Hoffman0.123310273.00

Marte0.10000077.11

Covey100002148.31

Clemens10000050.00

Inherited runners-scored--Hoffman 2-2, Marte 1-0. HBP--Hoffman (Freeman). WP--Hoffman.

Umpires--Home, Roberto Ortiz; First, Chad Whitson; Second, Rob Drake; Third, Bill Miller.

T--2:41. Attendance--44,385 (42,901).