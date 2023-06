NBA Draft first round picks

At a glance

NBA Draft selections

FIRST ROUND

1. San Antonio, Victor Wembanyama, C, Metropolitans 92 (France)

2. Charlotte, Brandon Miller, F, Alabama

3. Portland, Scoot Henderson, G, G-League Ignite

4. Houston, Amen Thompson, G, Overtime Elite

5. Detroit, Ausar Thompson, G/F, Overtime Elite

6. Orlando, Anthony Black, G, Arkansas

7. a-Indiana, Bilal Coulibaly, F, Metropolitans 92 (France)

8. b-Washington, Jarace Walker, F, Houston

9. Utah, Taylor Hendricks, F, Cent. Florida

10. c-Dallas, Carson Wallace, G, Kentucky

11. Orlando (from Chicago), Jett Howard, G, Michigan

12. d-Oklahoma City, Dereck Lively II, C, Duke

13. Toronto, Gradey Dick, G/F, Kansas

14. New Orleans, Jordan Hawkins, G, Connecticut

15. Atlanta, Kobe Bufkin, G, Michigan

16. Utah (from Minnesota), Keyonte George, G, Baylor

17. LA Lakers, Jalen Hood-Schifino, G, Indiana

18. Miami, Jaime Jaquez Jr., F, UCLA

19. Golden State, Brandin Podziemski, G/F, Santa Clara

20. Houston (from LA Clippers), Cam Whitmore, F, Villanova

21. Brooklyn (from Phoenix), Noah Clowney, F/C, Alabama

22. Brooklyn, Dariq Whitehead, G, Duke

23. Portland (from New York), Kris Murray, F, Iowa

24. e-Sacramento, Olivier-Maxence Prosper, F, Marquette

25. f-Memphis, Marcus Sasser, F, Houston

26. Indiana (from Cleveland), Ben Sheppard, F, Belmont

27. Charlotte (from Denver via NY and OKC), Nick Smith Jr., G, Arkansas

28. Utah (from Philadelphia via Brooklyn), Brice Sensabaugh, G, Ohio State

29. g-Indiana (from Boston), Julian Strawther, G/F, Gonzaga

30. LA Clippers (from Milwaukee via Houston), Kobe Brown, F, Missouri

Proposed Trades

a-Indiana from Washington

b-Washington from Indiana

c-Oklahoma City from Dallas

d-Dallas from Oklahoma City

e-Dallas from Sacramento

f-Detroit from Memphis

g-Denver from Indiana