All-Great American Conference men’s and women’s basketball teams

ALL-GREAT AMERICAN CONFERENCE TEAMS

MEN'S FIRST TEAM

POS.YR.NAME, SCHOOL

GSo.Tyler McGhie*, Southern Nazarene

CJr.Taylor Currie, Harding

GJr.Gregory Hammond Jr., Southern Arkansas

PGFr.Javon Jackson, Southern Nazarene

SGSr.Malik Parsons, NW Okla. State

GJr.Jett Sternberger, SE Okla. State

MEN'S SECOND TEAM

POS.YR.NAME, SCHOOL

GSo.Brennen Burns, SE Okla. State

PGSr.LaQuan Butler Jr., Ouachita Baptist

FJr.Nick Davis, Southern Nazarene

FSo.Isaac Jackson, Ark.-Monticello

GSo.Taelon Peter, Arkansas Tech

MEN'S HONORABLE MENTION

POS.YR.NAME, SCHOOL

FSr.LaTreavin Black, Southern Arkansas

GJr.Brian Free, NW Okla. State

FSo.DJ Freeman, Oklahoma Baptist

GSr.Kamden Gipson, SW Okla. State

GGr.Luke Harper, E. Cent. (Okla.)

GGr.Quinton Johnson II, E. Cent. (Okla.)

GSr.Franck Kamgain, Henderson State

GJr.Alvin Miles, Henderson State

FJr.Ben Smith, SW Okla. State

GJr.Keyon Thomas, E. Cent. (Okla.)

* unanimous selection

PLAYER OF THE YEAR Tyler McGhie, Southern Nazarene

DEFENDER OF THE YEAR Nick Davis, Southern Nazarene

FRESHMAN OF THE YEAR Javon Jackson, Southern Nazarene

NEWCOMER OF THE YEAR Gregory Hammond Jr., Southern Arkansas

COACH OF THE YEAR Adam Bohac, Southern Nazarene

WOMEN'S FIRST TEAM

POS.YR.NAME, SCHOOL

FJr.Sage Hawley*, Harding

GSo.Jalei Oglesby*, Arkansas Tech

GSr.Cassandra Awatt, Southern Nazarene

GSr.Ashley Farrar, Henderson Staet

GSr.Makayla Miller, Ouachita Baptist

FJr.Faith Simpson, NW Okla. State

WOMEN'S SECOND TEAM

POS.YR.NAME, SCHOOL

GJr.Georgia Adams, Southern Nazarene

GJr.Mackenzie Crusoe, E. Cent. (Okla.)

GSr.Jacie Evans, Harding

FJr.Hannah Giddey, Southern Nazarene

FSo.Caitlin Kobiske, SE Okla. State

WOMEN'S HONORABLE MENTION

POS.YR.NAME, SCHOOL

GSr.Madison Chambers, Oklahoma Baptist

GSo.Carly Craig, NW Okla. State

GSo.Rory Geer, Harding

FFr.Jaedyn Gettman, Oklahoma Baptist

GSo.Laney Mears, Ouachita Baptist

FSr.Briley Moon, SE Okla. State

FSr.Diamond Morris, Southern Arkansas

GJr.Kaley Shipman, Arkansas Tech

GJr.Morgan Smith, SW Okla. State

GSo.Averi Zinn, SW Okla. State

* unanimous selection

PLAYER OF THE YEAR Sage Hawley, Harding

DEFENDER OF THE YEAR Hannah Giddey, Southern Nazarene

FRESHMAN OF THE YEAR Jaedyn Gettman, Oklahoma Baptist

NEWCOMER OF THE YEAR Faith Simpson, NW Oklahoma State

COACH OF THE YEAR Trent Way, Southern Nazarene