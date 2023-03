Motor sports results

Clash on the Coast

BAKER, Fla. -- Tuesday night's feature race top finishers from the Clash on the Coast IMCA modified event at Northwest Florida Speedway with starting position in parentheses:

1. Joseph Joiner (1), Milton, Fla.

2. Austen Becerra (9), Carthage, Ill.

3. Ethan Braaksma (5), Newton, Iowa

4. Jesse Enterkin (3), Milton, Fla.

5. Jeff Taylor (4), Cave City

Others

8. Brint Hartwick (2), Quitman

9. Spencer Hartwick (13), Quitman

11. Ashton Wilkey (7), Batesville

12. Dennis Schoenfeld (10), Van Buren

19. Jacob Campbell (24), Hackett

20. Jeremy Russell (22), Brookland

21. Casey Findley (15), Bryant

22. Drake Findley (23), Bryant

Heat winners -- B.Hartwick, Enterkin, Joiner, Braaksma, Taylor, Drew Janssen. B-Main winners -- Ryan Jenkins, Travis Denning, Jason Barnhill. Nonqualifying Arkansans -- Landon Meilke, Jonesboro; Andrew Moreno, Jonesboro; Chuck Sanders, Little Rock; Troy Schaberg, Amity; Kelby Wright, Weiner.