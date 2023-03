Thursday’s professional golf scores

PGA TOUR

Arnold Palmer Invitational

At Bay Hill Club

Orlando, Fla.

Purse: $20 million

Par 72, 7,466 yards

First of four rounds

65 (-7)

Jon Rahm34-31

67 (-5)

Chris Kirk33-34

Kurt Kitayama35-32

Cameron Young36-31

68 (-4)

Keegan Bradley34-34

Patrick Cantlay35-33

Rickie Fowler35-33

Aaron Rai36-32

Xander Schauffele35-33

Scottie Scheffler34-34

Adam Schenk34-34

Jordan Spieth36-32

69 (-3)

Thomas Detry33-36

Harris English33-36

Ben Griffin35-34

Francesco Molinari36-33

Trey Mullinax35-34

Andrew Putnam35-34

Adam Scott36-33

Justin Suh36-33

Nick Taylor34-35

Kyle Westmoreland33-36

70 (-2)

Ludvig Aberg39-31

Wyndham Clark35-35

Tony Finau37-33

Matt Fitzpatrick35-35

Emiliano Grillo38-32

Max Homa36-34

Patton Kizzire38-32

Kyoung-Hoon Lee34-36

Davis Riley38-32

Robby Shelton38-32

Sepp Straka34-36

Danny Willett37-33

71 (-1)

Cameron Davis37-34

Jason Day35-36

Luke Donald35-36

Cole Hammer38-33

Tyrrell Hatton37-34

Russell Henley36-35

Viktor Hovland36-35

Sungjae Im36-35

Si Woo Kim36-35

Martin Laird35-36

Peter Malnati37-34

Hideki Matsuyama38-33

Matthew NeSmith37-34

Ryan Palmer36-35

Greyson Sigg35-36

72 (E)

Aaron Baddeley35-37

Eric Cole36-36

Corey Conners34-38

Garrick Higgo34-38

Seonghyeon Kim35-37

Tom Kim37-35

David Lipsky34-38

Shane Lowry36-36

Keith Mitchell38-34

Seamus Power36-36

Chez Reavie36-36

Patrick Rodgers37-35

Webb Simpson38-34

Kevin Streelman38-34

Adam Svensson38-34

Ben Taylor35-37

Sahith Theegala36-36

Justin Thomas35-37

Also

73 (+1)

Taylor Moore38-35

PGA TOUR

Puerto Rico Open

At Grand Reserve Country Club

Rio Grande, Puerto Rico

Purse: $3.8 million

Par 72, 7,506 yards

First of four rounds

63 (-9)

Carson Young30-33

66 (-6)

Akshay Bhatia34-32

Max McGreevy33-33

67 (-5)

Nicolas Echavarria31-36

Bill Haas33-34

Augusto Nunez33-34

Scott Piercy33-34

68 (-4)

Ryan Blaum34-34

Jason Dufner36-32

Tano Goya32-36

Paul Haley32-36

Andrew Novak34-34

Matthias Schmid33-35

Sam Stevens33-35

Camilo Villegas35-33

69 (-3)

Wesley Bryan34-35

Greg Chalmers34-35

Brice Garnett34-35

Ryan Gerard36-33

Brent Grant36-33

Cody Gribble34-35

Brandon Harkins35-34

William McGirt34-35

Vincent Norrman33-36

Geoff Ogilvy34-35

Chris Stroud35-34

John VanDerLaan34-35

70 (-2)

Anders Albertson33-37

Sang-Moon Bae34-36

Ricky Barnes35-35

Rafael Campos36-34

Derek Ernst38-32

Noah Goodwin35-35

Scott Harrington35-35

Michael Kim37-33

Derek Lamely33-37

Hank Lebioda35-35

Grayson Murray35-35

Seung-Yul Noh36-34

Henrik Norlander34-36

Kevin Stadler35-35

Josh Teater37-33

D.J. Trahan33-37

Martin Trainer36-34

Dylan Wu33-37

Jiri Zuska35-35

71 (-1)

Andrew Landry35-36

Erik Barnes35-36

Ben Carr36-35

Kevin Chappell38-33

Trevor Cone36-35

Michael Gligic35-36

Jim Herman36-35

Harry Higgs36-35

Richard S Johnson35-36

Nate Lashley35-36

Brandon Matthews36-35

Parker McLachlin36-35

Chris Nido35-36

Ted Potter Jr.37-34

Kevin Roy37-34

Kyle Stanley35-36

Erik Van Rooyen35-36

Trevor Werbylo36-35

Richy Werenski35-36

Carl Yuan36-35

72 (E)

Austin Cook33-39

Jonas Blixt36-36

Scott Brown34-38

Jonathan Byrd36-36

Ben Crane36-36

MJ Daffue37-35

Austin Eckroat35-37

Harry Hall35-37

Frank Lickliter II36-36

George McNeill35-37

Jesse Mueller36-36

Nick Watney37-35

LPGA TOUR

HSBC Women's

World Championship

At The New Tanjong

Sentosa Island, Singapore

Purse: $1.8 million

Par 72, 6,776 yards

First of four rounds

64 (-8)

Elizabeth Szokol30-34

67 (-5)

Yuka Saso32-35

68 (-4)

Ayaka Furue33-35

Ariya Jutanugarn33-35

Hyo Joo Kim33-35

Nelly Korda33-35

Jeongeun Lee632-36

Patty Tavatanakit34-34

69 (-3)

Ashleigh Buhai34-35

Carlota Ciganda35-34

Linn Grant33-36

Eun-Hee Ji35-34

Megan Khang36-33

70 (-2)

Na Rin An33-37

Celine Boutier37-33

In Gee Chun34-36

Allisen Corpuz35-35

Jodi Ewart Shadoff35-35

Hannah Green35-35

Mina Harigae34-36

A Lim Kim34-36

Lydia Ko35-35

Alison Lee34-36

Yu Liu36-34

Leona Maguire35-35

Jenny Shin36-34

Atthaya Thitikul33-37

Lilia Vu34-36

71 (-1)

Hye Jin Choi35-36

Chella Choi35-36

Georgia Hall36-35

Danielle Kang35-36

Nanna Koerstz Madsen35-36

Jennifer Kupcho36-35

Yuting Shi36-35

72 (E)

Maria Fassi36-36

Stacy Lewis36-36

Gaby Lopez36-36

Marina Alex37-35

Matilda Castren37-35

Gemma Dryburgh36-36

Nasa Hataoka38-34

Moriya Jutanugarn35-37

Jin Young Ko35-37

Andrea Lee35-37

Minjee Lee36-36

Xiyu Lin35-37

Pornanong Phatlum36-36

Sarah Schmelzel36-36

Sophia Schubert37-35

Hinako Shibuno35-37

Amy Yang36-36