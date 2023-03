Divorces granted in Crawford, Sebastian counties

The following divorces granted were recorded in the Crawford and Sebastian County clerks' offices March 14-20.

CRAWFORD COUNTY

22-236. Ada Guzman Jaco v. Jonathan Monterrosa

22-247. Christy Nguyen v. Thuong Nguyen

22-262. Jennifer Prado v. Edward Prado

22-446. Alyssa Leveen v. Kyle Leveen

22-495. Erin Meadows v. Nathan Alexander

22-508. Windy Jackson v. David Jackson

22-517. Jose Mancia-Galdamez v. Dong Thammavongsa

22-585. Monica Waltman v. Kelly Waltman

SEBASTIAN COUNTY

22-299. Leticia Ahuyon v. Carlos Falcon

22-474. Danie Strang v. Sara Rodgers

22-635. Amy Whittington Hardin v. Chris T. Hardin

22-900. Cody Lawrence v. Rebecca Lawrence

23-19. Donal Clenney v. Violet Clenney

23-29. Amy Bridges v. Ayden Burris

23-58. Stephanie Bursey Aka Olejownik v Michael Bursey

23-104. Benjamin Nathan Stovall v. Thy Nguyen Stoval

23-115. Billy Harvey v. Ashley Harvey Knauls