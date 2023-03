Thursday’s golf scores

PGA Tour

Texas Open

At TPC San Antonio -Oaks Course

San Antonio, Texas

Purse: $8.9 million

Par 72, 7,435 yards

Partial first round

NOTE The first round was suspended because of weather with 71 golfers, including Austin Cook (Jonesboro, Arkansas Razorbacks) and David Lingmerth (Razorbacks), remaining on the course. The round will be completed today.

68 (-4)

Matt Kuchar35-33

Padraig Harrington34-34

M.J. Daffue37-31

Roberto Diaz34-34

69 (-3)

Matt Wallace36-33

Garrick Higgo36-33

Nick Taylor36-33

Chez Reavie35-34

Harry Higgs37--32

70 (-2)

Ben Martin34-36

Brendon Todd35-35

Byeong Hun An35-35

Jimmy Walker37-33

Augusto Nunez38-32

71 (-1)

Henrik Norlander35-36

Beau Hossler34-37

Kevin Chappell37-34

Sam Ryder38-33

Thomas Detry35-36

Andrew Putam36-35

Luke List36-35

Brice Garnett34-37

Kevin Steelman35-36

Kyle Stanley36-35

Peter Kuest37-34

Aaron Rai36-35

Trevor Cone38-33

72 (E)

Andrew Landry36-36

Scott Piercy33-39

S.H. Kim34-38

Stewart Cink37-35

Hank Lebioda37-35

Brian Stuard35-37

Nicolai Hojgaard36-36

Nick Hardy37-35

Sam Stevens35-37

73 (+1)

Nico Echavarria37-36

Nick Watney38-35

Joseph Bramlett36-37

Patton Kizzire38-35

Lanto Griffin37-36

Sepp Straka38-35

Tyler Duncan38-35

Francesco Molinari37-36

Kevin Tway36-37

Adam Schenk38-35

Carl Yuan38-35

74 (+2)

Ryan Palmer37-37

Alex Smalley37-37

Lee Hodges38-36

Austin Truslow37-37

Pierceson Coody38-36

75 (+3)

J.B. Holmes38-37

Lucas Glover37-38

Kelly Kraft36-39

Doc Redman38-37

Austin Eckroat39-36

Brent Grant35-40

76 (+4)

Zach Blair37-39

Ricky Barnes38-38

Mark Hubbard38-38

Nate Lashley36-40

Leaderboard

SCOREThru

Justin Lower-59

Matt Kuchar-418

Padraig Harrington-418

M.J. Daffue-418

Roberto Diaz-418

Patrick Rodgers-413

Matt Wallace-318

Garrick Higgo-318

Nick Taylor -318

Chez Reavie-318

Harry Higgs-318

Will Gordon-313

Corey Conners-39

Hayden Buckley-38

LPGA TOUR

LA Open

At Palos Verdes Golf Club

Palos Verdes, Calif.

Purse: $1.8 million

Par 71, 6,258 yards

First of four rounds

65 (-6)

Mi Hyang Lee32-33

66 (-5)

Megan Khang34-32

Hyo Joo Kim32-34

67 (-4)

Nasa Hataoka33-34

Maude-Aimee Leblanc35-32

Lucy Li34-33

68 (-3)

Perrine Delacour33-35

Charley Hull35-33

Jessica Korda32-36

Nelly Korda36-32

Ruoning Yin32-36

69 (-2)

Amanda Doherty36-33

Jodi Ewart Shadoff35-34

Georgia Hall35-34

Gina Kim34-35

Jasmine Suwannapura34-35

Patty Tavatanakit35-34

Lilia Vu35-34

70 (-1)

Jaravee Boonchant36-34

Matilda Castren34-36

Hye Jin Choi37-33

Chella Choi36-34

Gemma Dryburgh33-37

Mina Harigae38-32

Lauren Hartlage35-35

Pernilla Lindberg37-33

Yealimi Noh34-36

Xiaowen Yin36-34

Angel Yin34-36

71 (E)

Na Rin An35-36

Pajaree Anannarukarn35-36

Allisen Corpuz38-33

Hannah Green34-37

Wei-Ling Hsu35-36

Danielle Kang36-35

Minami Katsu35-36

Grace Kim37-34

Frida Kinhult37-34

Cheyenne Knight36-35

Wichanee Meechai37-34

Morgane Metraux38-33

Mel Reid34-37

Paula Reto36-35

Yuka Saso35-36

Sarah Schmelzel37-34

Elizabeth Szokol37-34

Also

73 (+2)

Gaby Lopez36-37

74 (+3)

Stacy Lewis38-36

75 (+4)

Maria Fassi40-35