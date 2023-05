1. Emerald City

2. Whoville

3. Rivendell

4. Neverland

5. Lilliput

6. Manderley

7. Pemberley

8. The Wood Between the Worlds

9. Shangri-La

ANSWERS

1. "The Wonderful Wizard of Oz"

2. "Horton Hears a Who!"/"How the Grinch Stole Christmas!"

3. "The Hobbit"/"The Lord of the Rings"

4. "Peter Pan"

5. "Gulliver's Travels"

6. "Rebecca"

7. "Pride and Prejudice"

8. "Chronicles of Narnia" ("The Magician's Nephew")

9. "Lost Horizon"