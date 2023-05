Thursday’s professional golf scores

PGA TOUR

Wells Fargo Championship

At Quail Hollow Club, Charlotte, N.C.

Purse: $20 million

Par 71, 7,448 yards

First of four rounds

65 (-6)

Tommy Fleetwood32-33

66 (-5)

Taylor Moore32-34

Kyoung-Hoon Lee33-33

Ryan Palmer33-33

Xander Schauffele32-34

Kevin Streelman32-34

67 (-4)

Patrick Cantlay32-35

Wyndham Clark33-34

Emiliano Grillo33-34

Kramer Hickok34-33

Tom Kim32-35

Chris Kirk34-33

Matthew NeSmith34-33

Adam Scott32-35

Sahith Theegala31-36

68 (-3)

Beau Hossler34-34

Si Woo Kim34-34

Michael Kim35-33

Nate Lashley35-33

Rory McIlroy34-34

C.T. Pan35-33

J.J. Spaun34-34

Adam Svensson36-32

Justin Thomas34-34

69 (-2)

Matt Fitzpatrick32-37

Lucas Glover35-34

Chesson Hadley34-35

Tyrrell Hatton33-36

Sungjae Im32-37

Troy Merritt36-33

Keith Mitchell34-35

Seamus Power33-36

Chad Ramey32-37

Davis Thompson33-36

Gary Woodland32-37

70 (-1)

Ryan Armour33-37

Keegan Bradley35-35

Cameron Champ35-35

Corey Conners34-36

Trace Crowe34-36

MJ Daffue33-37

Austin Eckroat34-36

Paul Haley34-36

Harry Hall33-37

Brian Harman36-34

Max Homa33-37

Stephan Jaeger36-34

Seonghyeon Kim35-35

Max McGreevy35-35

Trey Mullinax35-35

Henrik Norlander34-36

Taylor Pendrith36-34

Rory Sabbatini34-36

Sam Stevens34-36

Callum Tarren34-36

Matt Wallace35-35

Nick Watney33-37

Also

71 (E)

David Lingmerth35-36

74 (+3)

Nicolas Echavarria37-37

76 (+5)

Andrew Landry38-38

DP WORLD TOUR

Italian Open

At Marco Simone Golf and Country Club

Guidonia Montecelio, Italy

Purse: $3.3 million

Par 71, 7,255 yards

First of four rounds

63 (-8)

Matthieu Pavon, France29-34

65 (-6)

Maximilian Kieffer, Germany32-33

66 (-5)

Wu Ashun, China33-33

Julien Guerrier, France33-33

67 (-4)

Jorge Campillo, Spain32-35

Todd Clements, England33-34

Tapio Pulkkanen, Finland33-34

Marcel Siem, Germany35-32

68 (-3)

John Catlin, United States36-32

Romain Langasque, France34-34

Adrian Meronk, Poland34-34

Niklas Norgaard Moller, Denmark33-35

Adrian Otaegui, Spain34-34

Yannik Paul, Germany33-35

Kalle Samooja, Finland33-35

Jordan L. Smith, England34-34

Santiago Tarrio, Spain34-34

LPGA TOUR

Hanwha International Crown

At TPC Harding Park, San Francisco

Purse: $2 million

Par 72, 6,550 yards

P. Tavatanakit/A. Thitkul, Thailand def. Y. Saso/A. Furue, Japan 1 up

M. Jutanugard/A. Jutanugarn, Thailand def. N. Hataoka/H. Shibuno, Japan 2 up

A. Nordqvist/C. Hedwall, Sweden def. B. Law/J. Ewart Shadoff, England 4 & 3

M. Sagstrom/M. Stark, Sweden def. L. Young/A. Hewson, England 5 & 4

M. Lee/S. Kyriacou, Australia def. H. Choi/I. Chun, Korea 2 up

H. Green/S. Kemp, Australia def. H. Kim/J. Ko, Korea 2 & 1

L. Vu/N. Korda, United States def. R. Yin/X. Lin, China 2 & 1

R. Liu/Y. Liu, China def. D. Kang/L. Thompson, United States 1 up