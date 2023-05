The following divorces granted were recorded April 27 - May 3 in the Benton and Washington county clerks' offices.

BENTON COUNTY

22-113. Robin Lee v. Anthony Lee

22-891. Ryan Robbins v. Tia Robbins

22-1172. Autun Crow v. Robert Crow

22-1185. Yohana Carmona v. Jesus Camacho

22-1381. Cindy Godin v. Richard Godin

22-1518. Ollie Allen v. Tammy Allen

22-1547. Jamie Jameson v. Leslie Jameson

22-1588. Jennifer Slingsby v. Steven Slingsby

22-1666. Crystal Samuelson v. David Samuelson

22-1674. Amy Wyatt v. Guy Wyatt

22-1694. Jeremy Wolf v. Andria Wolf

22-1769. Amy Lowes v. Douglas Lowes

22-1830. April Bartholomew v. Joshua Bartholomew

22-1864. Melinda Ericson v. Edward Ericson

22-1911. Judy Weisenfels v. Matthew Weisenfels

22-1919. Katie Martinez Ulises Martinez

22-1995. Tara Fincher v. Matthew Fincher

23-18. Aunna Herbst v. Paul Poirer

23-46. Steven Wood v. Kristine Wood

23-70. Audrey Weakley v. Kevin Weakley

23-171. Stephen Edmondson v. Presley Edmondson

23-172. Shaun Lierly v. Rachel Lierly

23-383. Hannah Craig v. Tanner Morris

23-396. Richelle Williams v. Dillon Williams

23-401. Tristen Merworth v. Chamarie Merworth

23-402. Ashley Williams v. Jacob Williams

23-403. Zachari Beals v. Lauren Beals

23-436. Laura Olson v. Terry Olson

23-447. Cynthia Jones v. Glenn Jones

23-449. James Anderson v. Brittany Anderson

23-455. Kevin Usery v. Deborah Usery

23-474. Stephanie Gaskill Simpson v. David Simpson

23-478. Aleandria Hostetler v. Jason Hostetler

23-492. Kristie Brooks v. Jason Brooks

23-497. Traci Yeftich v. Curt Yeftich

23-513. Amber Forga v. Aaron Forga

23-516. Destiny Vega v. Rafael Vega

23-523. Alicia Lloyd v. Mason Lloyd

23-531. Kobee Nolen v. Lucas Settle

WASHINGTON COUNTY

22-935. Sean Trumbo v. Renita Trumbo

22-1357. Sarah Harris v. Joseph Clemens

22-1366. Michael Cooper v. Lynda Cooper

22-1569. Sara Anderson v. Konrad Anderson

22-1759. Ashley Hardridge v. Richard Hardridge

23-45. Brittany Huffaker v. Raymond Huffaker

23-259. Whitney Titi v. Samir Titi

23-382. Issac Facio v. Americus Corder

23-426. David Turnbull v. Amanda Turnbull

23-434. Lucero Perez v. Jose Banda Montes

23-465. Constance Romero v. Oscar Romero

23-481. Stephen Kaufmann v. Anastasia Kaufmann

23-508. Tammie Gardner v. Brandon Gardner

23-510. Shemika Wilson Hampton v. Luther Hampton

23-520. Thomas Pevehouse v. Carla Pevehouse

23-527. Celia Martinez Mancia v. Alex Antonio Nava Reverol

23-560. Malcolm Williamson v. Carolyn Williamson