Great American Conference baseball all-conference teams

ALL-GREAT AMERICAN CONFERENCE TEAMS

FIRST TEAM

POS.YR.NAMESCHOOL

SPSo.Jeremy AdornoSo. Arkansas

SPSo.John GrayArkansas Tech

SPSr.Mason PhilleyArk.-Monticello

SPJr.Cooper TimmonsOuachita Baptist

RPJr.Mason GriffinArkansas Tech

RPJr.Isaiah HaynesSo. Arkansas

CSr.Brett McGeeSo. Arkansas

1BSo.DJ Ban AttenSouthern Nazarene

2BSr.Cade ThompsonArk.-Monticello

3BSo.Brandon Nicoll*So. Arkansas

SSSr.Riley OrrSo. Arkansas

OFJr.G. AllenOuachita Baptist

OFSo.Keaton RenalloArkansas Tech

OFSr.Greyson StevensHender4son State

DHJr.Alex SchroederOkla. Baptist

UTLJr.Dustin BermudezOuachita Baptist

*unanimous selection

SECOND TEAM

POS.YR.NAMESCHOOL

SPSr.Jake HamiltonOkla. Baptist

SPJr.Mike HowellSo. Arkansas

SPJr.Maddox LongHarding

SPSo.Teddy WebbOuachita Baptist

RPJr.Henry CoppensHenderson St.

RPSr.River HuntArk.-Monticello

CSo.Chaz PoppyArk.-Monticello

1BSr.Dan PruittOkla. Baptist

2BSo.Hagen BarcelloNW Okla. State

3BJr.Kaden ArgenbrightHenderson St.

SSSo.Sam StephensonArkansas Tech

OFSr.Conner AllenSo. Arkansas

OFJr.Boulton DoyleHarding

OFSo.Sawyer DuddlestonArkansas Tech

DHSo.Michael QuinonesOuachita Baptist

UTLJr.Damon BurroughsSE Okla. State

HONORABLE MENTION

POS.YR.NAMESCHOOL

SPJr.Brek GalbreathOkla. Baptist

SPSo.Ryan GalvanHenderson St.

SPSo.Luke HouseOuachita Baptist

SPSo.Connor IrvineArk.-Monticello

SPJr.Will RoguskeHarding

RPSr.Andrew BradshawHarding

RPSr.Cade TuckerHenderson St.

CSo.Sebastian MartinezHarding

1BSo.Luke RiceHenderson St.

2BSo.Jayden ShaferOkla. Baptist

3BJr.Reid RiceSE Okla. State

SSSo.Chase ChippsArk.-Monticello

OFSo.Brandon BurtonArkansas Tech

OFSr.Kade SelfOkla. Baptist

OFSo.Kirk WoolfArk.-Monticello

DHJr.Nick JonesArkansas Tech

UTLFr.Collin HelmsHarding

UTLSo.Cade McBrideArkansas Tech

PLAYER OF THE YEAR DJ Van Atten, Southern Nazarene

PITCHER OF THE YEAR Mason Philley, Ark.-Monicello

NEWCOMER OF THE YEAR Mikel Howell, So. Arkansas

FRESHMAN OF THE YEAR Cooper Newsom, Harding

COACH OF THE YEAR Justin Pettigrew, So. Arkansas