Ronald Acuna Jr. of the Atlanta Braves leads the National League in runs scored (34), hits (50) and stolen bases (15) through Wednesday’s games while holding the NL’s second-highest batting average (.347). (AP/John Bazemore)

MLB leaders Through Wednesday's games NATIONAL LEAGUE BATTING Arraez, Miami .398 Acuña Jr., Atlanta .347 T.Estrada, San Francisco .338 E.Díaz, Colorado .333 Castellanos, Philadelphia .322 Friedl, Cincinnati .314 Marsh, Philadelphia .311 Nimmo, New York .311 Goldschmidt, St. Louis .306 Gurriel Jr., Arizona .306 RUNS Acuña Jr., Atlanta34 Olson, Atlanta32 Freeman, Los Angeles30 Bellinger, Chicago28 Castellanos, Philadelphia28 India, Cincinnati28 Yelich, Milwaukee28 Outman, Los Angeles26 Alonso, New York25 T.Estrada, San Francisco25 Hoerner, Chicago25 RBI Murphy, Atlanta32 Alonso, New York31 Muncy, Los Angeles29 Olson, Atlanta29 C.Walker, Arizona28 Lindor, New York27 Albies, Atlanta27 Bohm, Philadelphia25 Gorman, St. Louis24 Castellanos, Philadelphia24 HITS Acuña Jr., Atlanta50 Arraez, Miami49 Castellanos, Philadelphia46 T.Estrada, San Francisco46 Hoerner, Chicago46 Goldschmidt, St. Louis45 Freeman, Los Angeles44 Meneses, Washington44 Nimmo, New York42 Stott, Philadelphia42 DOUBLES Castellanos, Philadelphia14 Goldschmidt, St. Louis14 B.Reynolds, Pittsburgh14 Acuña Jr., Atlanta12 Lindor, New York12 Freeman, Los Angeles11 India, Cincinnati11 C.Santana, Pittsburgh11 TRIPLES Marsh, Philadelphia4 Friedl, Cincinnati3 Joe, Pittsburgh3 K.Marte, Arizona3 Outman, Los Angeles3 Realmuto, Philadelphia3 Abrams, Washington2 Cronenworth, San Diego2 Hayes, Pittsburgh2 J.Martinez, Los Angeles2 A.Thomas, Arizona2 Turner, Philadelphia2 M.Vargas, Los Angeles2 HOME RUNS Alonso, New York13 Muncy, Los Angeles12 Wisdom, Chicago12 Olson, Atlanta11 Tellez, Milwaukee10 Murphy, Atlanta9 Soler, Miami9 C.Walker, Arizona9 Albies, Atlanta9 Gorman, St. Louis8 Outman, Los Angeles8 Schwarber, Philadelphia8 STOLEN BASES Acuña Jr., Atlanta15 Bae, Pittsburgh14 Chisholm Jr., Miami13 Hoerner, Chicago12 Carroll, Arizona10 T.Estrada, San Francisco10 Bellinger, Chicago9 S.Marte, New York9 Robles, Washington8 India, Cincinnati7 Yelich, Milwaukee7 PITCHING Steele, Chicago6-0 Kershaw, Los Angeles6-2 Gallen, Arizona5-1 Strider, Atlanta4-0 Keller, Pittsburgh4-1 May, Los Angeles4-1 Senga, New York4-1 F.Peralta, Milwaukee4-2 J.Urías, Los Angeles4-3 Morton, Atlanta4-3 Velasquez, Pittsburgh4-3 ERA Elder, Atlanta1.74 Steele, Chicago1.82 Cobb, San Francisco2.01 Stroman, Chicago2.28 Gallen, Arizona2.36 Kershaw, Los Angeles2.36 May, Los Angeles2.68 Strider, Atlanta2.70 Keller, Pittsburgh2.72 DeSclafani, San Francisco2.80 STRIKEOUTS Strider, Atlanta67 Gallen, Arizona64 Keller, Pittsburgh56 Kershaw, Los Angeles56 Webb, San Francisco55 Wheeler, Philadelphia53 Greene, Cincinnati51 E.Cabrera, Miami49 Gore, Washington48 Luzardo, Miami48 J.Urías, Los Angeles48 AMERICAN LEAGUE BATTING M.Chapman, Toronto .338 Bichette, Toronto.329 Arozarena, Tampa Bay .319 Heim, Texas .318 Y.Díaz, Tampa Bay .317 Rooker, Oakland .317 Guerrero Jr., Toronto .312 Franco, Tampa Bay .310 Verdugo, Boston .308 Hays, Baltimore .304 RUNS Y.Díaz, Tampa Bay30 Semien, Texas30 Verdugo, Boston29 A.García, Texas28 Bichette, Toronto26 N.Lowe, Texas26 Trout, Los Angeles26 Renfroe, Los Angeles25 RBI A.García, Texas36 Alvarez, Houston34 Devers, Boston34 Arozarena, Tampa Bay30 Semien, Texas30 Heim, Texas28 Mullins, Baltimore28 Vaughn, Chicago28 Rooker, Oakland26 Renfroe, Los Angeles26 Mountcastle, Baltimore26 HITS Bichette, Toronto52 M.Chapman, Toronto45 Franco, Tampa Bay45 Verdugo, Boston45 Arozarena, Tampa Bay43 Guerrero Jr., Toronto43 Pasquantino, Kansas City42 Rizzo, New York42 Semien, Texas42 Ohtani, Los Angeles41 DOUBLES M.Chapman, Toronto17 Franco, Tampa Bay14 Pasquantino, Kansas City13 Ja.Duran, Boston12 Santander, Baltimore12 Vaughn, Chicago12 Kelenic, Seattle11 N.Lowe, Texas11 Verdugo, Boston11 T.France, Seattle10 Mountcastle, Baltimore10 TRIPLES Witt Jr., Kansas City4 Rosario, Cleveland3 Bader, New York2 Drury, Los Angeles2 Greene, Detroit2 Kiermaier, Toronto2 Mullins, Baltimore2 Olivares, Kansas City2 Volpe, New York2 HOME RUNS Devers, Boston11 Rooker, Oakland10 Renfroe, Los Angeles10 Y.Díaz, Tampa Bay9 A.García, Texas9 Arozarena, Tampa Bay9 STOLEN BASES E.Ruiz, Oakland17 Mateo, Baltimore12 Mullins, Baltimore12 Franco, Tampa Bay11 Volpe, New York11 Witt Jr., Kansas City10 Kwan, Cleveland8 Straw, Cleveland8 Merrifield, Toronto7 PITCHING McClanahan, Tampa Bay7-0 Cole, New York5-0 Kikuchi, Toronto5-0 Ryan, Minnesota5-1 S.Gray, Minnesota4-0 Ohtani, Los Angeles4-1 Kremer, Baltimore4-1 M.Pérez, Texas4-1 Eflin, Tampa Bay4-1 ERA S.Gray, Minnesota1.35 E.Rodriguez, Detroit1.57 McClanahan, Tampa Bay1.76 Cole, New York2.09 F.Valdez, Houston2.38 Ryan, Minnesota2.46 Bieber, Cleveland2.61 Kirby, Seattle2.62 L.Castillo, Seattle2.70 Ohtani, Los Angeles2.74 STRIKEOUTS Gausman, Toronto67 Ohtani, Los Angeles66 P.López, Minnesota62 Cole, New York58 McClanahan, Tampa Bay58 F.Valdez, Houston57 Javier, Houston54 Lynn, Chicago54 L.Castillo, Seattle52 Gilbert, Seattle50 Giolito, Chicago50

