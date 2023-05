Thursday’s professoinal golf scores

PGA TOUR

AT&T Byron Nelson

At TPC Craig Ranch, McKinney, Texas

Purse: $9.5 million

Par 71, 7,414 yards

First of four rounds

60 (-11)

Seung-Yul Noh30-30

63 (-8)

Zecheng Dou33-30

Adam Scott33-30

64 (-7)

Jason Day34-30

Luke List33-31

Ryan Palmer31-33

Scott Piercy31-33

Scottie Scheffler31-33

Richy Werenski32-32

65 (-6)

Doug Ghim31-34

Mackenzie Hughes31-34

Si Woo Kim31-34

David Micheluzzi31-34

Sean O'Hair33-32

Doc Redman32-33

Sam Stevens33-32

66 (-5)

Sang-Moon Bae32-34

Eric Cole32-34

Sung Kang33-33

Seonghyeon Kim34-32

Patton Kizzire34-32

Justin Lower32-34

Hideki Matsuyama35-31

Henrik Norlander32-34

Andrew Novak34-32

Augusto Nunez34-32

Chad Ramey32-34

Kevin Tway33-33

Dylan Wu34-32

67 (-4)

Tyson Alexander33-34

Byeong Hun An33-34

Trevor Cone33-34

Brice Garnett34-33

Chesson Hadley33-34

Adam Hadwin32-35

James Hahn34-33

Harry Hall32-35

Jim Herman33-34

Tom Hoge32-35

Stephan Jaeger32-35

Matt Kuchar34-33

Nate Lashley32-35

C.T. Pan33-34

Davis Riley33-34

Greyson Sigg33-34

Arkansans

68 (-3)

Austin Cook35-33

75 (+4)

Andrew Landry39-36

DP WORLD TOUR

Soudal Open

At Rinkven International GC, Antwerp, Belgium

Purse: $2 million

Par 71, 6,940 yards

First of four rounds

64(-7)

Simon Forsstrom, Sweden32-32

65 (-6)

Jens Dantorp, Sweden31-34

James Morrison, England33-32

Marcel Siem, Germany32-33

Andrew Wilson, England34-31

66 (-5)

Alexander Bjork, Sweden32-34

Alejandro Del Rey Gonzalez, Spain34-32

Ryo Hisatsune, Japan33-33

Marcus Kinhult, Sweden34-32

Soren Kjeldsen, Denmark33-33

Jeong-Weon Ko, France34-32

Frederic Lacroix, France32-34

Felix Mory, France32-34

LPGA TOUR

Cognizant Founders Cup

At Upper Montclair Country Club, Clifton, N.J.

Purse: $3 million

Par 72, 6,536 yards

First of four rounds

66 (-6)

Sei Young Kim34-32

67 (-5)

Hae-Ran Ryu34-33

68 (-4)

Stacy Lewis35-33

Peiyun Chien36-32

Hye Jin Choi34-34

Nasa Hataoka36-32

Cheyenne Knight37-31

Jin Young Ko33-35

Minjee Lee32-36

Maddie Szeryk34-34

Atthaya Thitikul35-33

69 (-3)

Na Rin An33-36

Pajaree Anannarukarn35-34

Aditi Ashok34-35

Gemma Dryburgh37-32

Grace Kim36-33

Yealimi Noh36-33

Anna Nordqvist35-34

Ryann O'Toole36-33

Luna Sobron Galmes35-34

Bailey Tardy34-35

Samantha Wagner36-33

Angel Yin33-36

Pavarisa Yoktuan34-35

70 (-2)

Perrine Delacour35-35

Wei-Ling Hsu36-34

Stephanie Kyriacou35-35

Lexi Thompson36-34

Ruoning Yin36-34

Arkansan

72 (E)

Gaby Lopez36-36

CHAMPIONS TOUR

Regions Tradition

At Greystone GC, Birmingham, Ala.

Purse: $2.5 million

Par 72, 7,249 yards

First of four rounds

67 (-5)

Billy Andrade35-32

Paul Broadhurst33-34

Timothy O'Neal33-34

68 (-4)

Ken Duke36-32

Ernie Els35-33

Padraig Harrington34-34

Steve Stricker33-35

69 (-3)

Shane Bertsch34-35

Alex Cejka32-37

Bob Estes36-33

Paul Goydos34-35

Jerry Kelly35-34

Bernhard Langer33-36

Arkansans

74 (+2)

Glen Day38-36

75 (+3)

John Daly42-33