1. "Ben-Hur" (1959)

2. "Rambo" (2008)

3. "Hannibal" (2001)

4. "Jerry Maguire" (1996)

5. "Edward Scissorhands" (1990)

6. "Indiana Jones and the Temple of Doom" (1984)

7. "The Truman Show" (1998)

8. "Citizen Kane" (1941)

9. "Scarface" (1983)

ANSWERS

1. Charlton Heston

2. Sylvester Stallone

3. Anthony Hopkins

4. Tom Cruise

5. Johnny Depp

6. Harrison Ford

7. Jim Carrey

8. Orson Welles

9. Al Pacino