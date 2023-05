The following divorces granted were recorded May 4-10 in the Benton and Washington county clerks' offices.

BENTON COUNTY

22-790. Luke Dunlap v. Hannah Dunlap

22-891. Ryan Robbins v. Tia Robbins

22-1240. Henry Agyemang v. Lakeitha Harris

22-1498. Heather Thomas v. Trevor Thomas

22-1669. Saul Deras v. Karina Renteria Rivera

22-1742. Jenna Dick v. Aaron Dick

22-1912. Steven Herrmann v. Gloria Landeros

22-1923. Carol Kennedy v. Kelley Kennedy

23-114. Christine Friemoth v. Timothy Friemoth

23-326. James Nichols v. Stephanie Nichols

23-413. Rebecca Jackson v. Paul Jackson

23-414. Keri Copp v. Clint Copp

23-426. Rosa Rangel v. Ramiro Herrera

23-465. Daniel Schumacher v. Courtnie Schumacher

23-493. Beth Lewis v. Steven Lewis

23-502. Crystal Candelaria v. Mario Melgar

WASHINGTON COUNTY

21-891. Jessie Lopez v. Michael Lopez

21-1754. Marlana Riggins v. Edrick Foreal-Wooten

22-46. Virginia Dowden v. Tommy Dowden

22-598. Rachel Walker v. William Walker

22-744. Amy Wilson v. Trenton Wilson

22-1107. Sarah Paschall v. Preston Bugg

22-1504. Abilene Figueroa v. Mardoqueo Figueroa Arana

22-1699. Corinna Dranow v. Alan Dranow

22-1744. Nicole Burson v. Aldo Zamorano

22-1808. Sergio Serrano v. Christine Serrano

22-1811. Anna Swanson v. Joshua Swanson

23-2. Marta Castanon v. Rafael Hernandez

23-39. Mycki Jennings v. Daniel Jennings

23-152. Justin Hoover v. Krystal Hoover

23-236. Sandra Thomas v. Ronnie Thomas

23-274. Donald Devazier v. Donna Devazier

23-350. Chase Knauts v. Emily Kauffman

23-371. Christine Lunsford v. Matthew Grogan

23-458. Cersti Daniels v. Dakota Daniels

23-463. Addison Davis v. Genevieve Lyons

23-480. Brenda Morales Perez v. Hermelindo Guerra

23-491. William Hamblin v. Lacey Hamblin

23-544. Adam Zimmerman v. Andria Zimmerman

23-582. Samantha Spiva v. Isaac Spiva

23-588. Cory Eubanks v. Jessica Eubanks

23-595. Cayla Phillips v. Bryce Phillips