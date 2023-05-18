HS schedule

TODAY'S GAMES
Softball (AT FARRIS FIELD)
CLASS 6A Bryant vs. Cabot, 4 p.m.
CLASS 1A Bradley vs. Taylor, 7 p.m.
Baseball (AT BEAR STADIUM)
CLASS 6A Springdale Har-Ber
vs. Bentonville, 1 p.m.
CLASS 1A Taylor vs. Mount Ida, 10 a.m.
FRIDAY'S GAMES
Softball (AT FARRIS FIELD)
CLASS 2A Mansfield vs. Riverside, 1 p.m.
CLASS 4A Gravette vs. Pea Ridge, 4 p.m.
Baseball (AT BEAR STADIUM)
CLASS 4A Lonoke vs. Ashdown, 10 a.m.
CLASS 2A Palestine-Wheatley
vs. Woodlawn, 7 p.m.
Soccer (AT ESTES STADIUM)
CLASS 4A GIRLS Joe T. Robinson vs. Harding Academy, 10 a.m.
CLASS 6A BOYS Conway vs. Springdale, noon
CLASS 3A GIRLS Episcopal Collegiate vs. Central Ark. Christian, 2 p.m.
CLASS 5A BOYS Hot Springs Lakeside vs. Russellville, 4 p.m.
SATURDAY'S GAMES
Softball (AT FARRIS FIELD)
CLASS 3A Atkins vs. Booneville, 10 a.m.
CLASS 5A Benton vs. Greene Co. Tech, 1 p.m.
Baseball (AT BEAR STADIUM)
CLASS 3A Harding Academy vs. Rivercrest, 4 p.m.
CLASS 5A Little Rock Christian vs. Valley View, 7 p.m.
Soccer (AT ESTES STADIUM)
CLASS 4A BOYS De Queen vs. Dardanelle, 10 a.m.
CLASS 5A GIRLS Pulaski Academy vs. Harrison, noon
CLASS 3A BOYS Green Forest vs. Haas Hall Bentonville, 2 p.m.
CLASS 6A GIRLS Fayetteville vs. Bentonville, 4 p.m.