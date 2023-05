Professional golf statistics

Tour statistics

Through Monday

PGA Tour

FedExCup Season Points

1, Jon Rahm, 2,983. 2, Scottie Scheffler, 2,007. 3, Max Homa, 1,873. 4, Tony Finau, 1,533. 5, Jason Day, 1,293. 6 (tie), Wyndham Clark and Keegan Bradley, 1,202. 8, Si Woo Kim, 1,171. 9, Patrick Cantlay, 1,136. 10, Xander Schauffele, 1,135.

Scoring Average

1, Jon Rahm, 68.629. 2, Scottie Scheffler, 69.092. 3, Xander Schauffele, 69.488. 4, Tony Finau, 69.522. 5, Jason Day, 69.592. 6, Tyrrell Hatton, 69.617. 7, Patrick Cantlay, 69.659. 8, Rickie Fowler, 69.831. 9, Sungjae Im, 69.832. 10, Wyndham Clark, 69.836.

Driving Distance

1, Rory McIlroy, 328.2. 2, Brandon Matthews, 321.4. 3, Cameron Young, 318.2. 4, Matti Schmid, 315.7. 5, Trevor Cone, 315.5. 6, Cameron Champ, 314.4. 7, Byeong Hun An, 314. 8, Gary Woodland, 312.8. 9, Wyndham Clark, 312.7. 10, Jon Rahm, 312.1.

Driving Accuracy Percentage

1, Russell Henley, 74.20%. 2, Satoshi Kodaira, 70.35%. 3, Collin Morikawa, 69.90%. 4, Tom Kim, 69.78%. 5, Ryan Armour, 69.36%. 6, Ryan Moore, 69.31%. 7, Brian Harman, 69.19%. 8, Chez Reavie, 67.29%. 9, Shane Lowry, 67.19%. 10, Aaron Rai, 67.13%.

Greens in Regulation Percentage

1, Scottie Scheffler, 74.42%. 2, Jon Rahm, 73.85%. 3, Kevin Yu, 73.49%. 4, Brendan Steele, 71.84%. 5, Collin Morikawa, 71.03%. 6, Dean Burmester, 70.74%. 7, Will Gordon, 70.73%. 8, Patrick Cantlay, 70.47%. 9, Hayden Buckley, 70.41%. 10, Corey Conners, 70.29%.

Total Driving

1, Keith Mitchell, 40. 2, Patrick Cantlay, 46. 3, Scottie Scheffler, 47. 4, Viktor Hovland, 73. 5, Kevin Yu, 81. 6, Jon Rahm, 83. 7 (tie), Hayden Buckley and Shane Lowry, 84. 9, Tyrrell Hatton, 86. 10, Brent Grant, 88.

SG-Putting

1, Maverick McNealy, 1.177. 2, Sam Ryder, 1.113. 3, Taylor Montgomery, 1.012. 4, Anders Albertson, .753. 5, Sam Burns, .747. 6, Ben Taylor, .746. 7, Jon Rahm, .743. 8, Aaron Wise, .696. 9, William McGirt, .683. 10, Max Homa, .677.

Birdie Average

1, Jon Rahm, 5.22. 2, Patrick Cantlay, 4.95. 3, Tony Finau, 4.82. 4, Cameron Young, 4.7. 5, Scottie Scheffler, 4.65. 6, Max Homa, 4.5. 7, Taylor Montgomery, 4.48. 8, Tom Hoge, 4.46. 9, Jason Day, 4.43. 10, Sungjae Im, 4.36.

Eagles (Holes per)

1, Jon Rahm, 56.8. 2, Xander Schauffele, 61.5. 3, Hayden Buckley, 66.9. 4, Kevin Yu, 70. 5, Kevin Chappell, 76.5. 6, Ryan Gerard, 78. 7, Vincent Norrman, 80.2. 8, Taylor Montgomery, 82.3. 9, Justin Rose, 84. 10, Tom Hoge, 91.6.

LPGA Tour

Scoring

1, Jin Young Ko, 69.107. 2, Nelly Korda, 69.2. 3, Atthaya Thitikul, 69.125. 4, Jin Young Ko, 69.167. 5, Georgia Hall, 69.438. 6, Natthakritta Vongtaveelap, 69.571. 7, Hyo Joo Kim, 69.75. 8, Charley Hull, 69.773. 9, Ruoning Yin, 69.95. 10, Nasa Hataoka, 70.094.

Driving Distance

1, Emily Kristine Pedersen, 283.75. 2, Natthakritta Vongtaveelap, 281.96. 3, Bailey Tardy, 281.57. 4, Xiaowen Yin, 281.56. 5, Manon De Roey, 281.5. 6, Perrine Delacour, 278.66. 7, Maude-Aimee Leblanc, 277.58. 8, Maria Fassi, 277.4. 9, Mel Reid, 277.08. 10, Yealimi Noh, 276.63.

Greens in Regulation

1, Anna Nordqvist, .77%. 2 (tie), Hyo Joo Kim and Jin Young Ko, .75%. 4 (tie), A Lim Kim, Jennifer Kupcho, Minjee Lee, Jodi Ewart Shadoff and Atthaya Thitikul, .74%. 9, 3 tied with .73%.

Putts per GIR

1, Yaeeun Hong, 1.68. 2, Lilia Vu, 1.71. 3 (tie), Frida Kinhult, Maddie Szeryk and Atthaya Thitikul, 1.72. 6 (tie), In Gee Chun, Nelly Korda and Ruoning Yin, 1.73. 9, 7 tied with 1.74.

Birdies

1, Nelly Korda, 139. 2, Nasa Hataoka, 132. 3 (tie), Georgia Hall and Atthaya Thitikul, 129. 5, Jin Young Ko, 124. 6, Ryann O'Toole, 122. 7, Hye-Jin Choi, 118. 8, Stacy Lewis, 113. 9, Ashleigh Buhai, 112. 10, 3 tied with 111.

Eagles

1, Jennifer Kupcho, 6. 2 (tie), Frida Kinhult, Nelly Korda, Ryann O'Toole, Hae Ran Ryu, Maja Stark and Xiaowen Yin, 5. 8, 6 tied with 4.

Sand Save Percentage

1, Albane Valenzuela, .80%. 2, Celine Boutier, .74%. 3, Grace Kim, .73%. 4, Natthakritta Vongtaveelap, .66%. 5, Cheyenne Knight, .64%. 6, Angel Yin, .61%. 7 (tie), Sarah Kemp and Patty Tavatanakit, .60%. 9, 3 tied with .59%.

Rounds Under Par

1, Nelly Korda, .83%. 2, Georgia Hall, .72%. 3, Atthaya Thitikul, .82%. 4, Jin Young Ko, .75%. 5, Nasa Hataoka, .66%. 6, Hye-Jin Choi, .62%. 7, Lilia Vu, .79%. 8, Ashleigh Buhai, .64%. 9 (tie), Brooke M. Henderson and Hyo Joo Kim, .75%. 11, Celine Boutier, .60%. 12, Cheyenne Knight, .64%. 13, Ayaka Furue, .60%.