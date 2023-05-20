HS schedule

THURSDAY'S GAMES
Softball (AT FARRIS FIELD)
CLASS 6A Bryant 8, Cabot 5
CLASS 1A Taylor 12, Bradley 2 (6)
Baseball (AT BEAR STADIUM)
CLASS 6A Springdale Har-Ber 5, Bentonville 1
CLASS 1A Taylor 9, Mount Ida 3
FRIDAY'S GAMES
Softball (AT FARRIS FIELD)
CLASS 2A Riverside 1, Mansfield 0
CLASS 4A Gravette 5, Pea Ridge 1
Baseball (AT BEAR STADIUM)
CLASS 4A Lonoke 6, Ashdown 3
CLASS 2A Woodlawn 3, Palestine-Wheatley 2
Soccer (AT ESTES STADIUM)
CLASS 4A GIRLS Harding Academy 2, Joe T. Robinson 0
CLASS 6A BOYS Conway 3, Springdale 0
CLASS 3A GIRLS Episcopal Collegiate 3, Central Arkansas Christian 0
CLASS 5A BOYS Russellville 1, Hot Springs Lakeside 0
TODAY'S GAMES
Softball (AT FARRIS FIELD)
CLASS 3A Atkins vs. Booneville, 10 a.m.
CLASS 5A Benton vs. Greene Co. Tech, 1 p.m.
Baseball (AT BEAR STADIUM)
CLASS 3A Harding Academy vs. Rivercrest, 4 p.m.
CLASS 5A Little Rock Christian vs. Valley View, 7 p.m.
Soccer (AT ESTES STADIUM)
CLASS 4A BOYS De Queen vs. Dardanelle, 10 a.m.
CLASS 5A GIRLS Pulaski Academy vs. Harrison, noon
CLASS 3A BOYS Green Forest vs. Haas Hall Bentonville, 2 p.m.
CLASS 6A GIRLS Fayetteville vs. Bentonville, 4 p.m.