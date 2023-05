Thursday’s professional golf scores

CHAMPIONS TOUR

Senior PGA Championship

At Fields Ranch East at TPC Frisco

Frisco, Texas

Purse: $3.5 million

Par 72, 7,154 yards

First of four rounds

64 (-8)

Padraig Harrington32-32

66 (-6)

Katsumasa Miyamoto34-32

67 (-5)

Adilson Da Silva33-34

Phillip Price33-34

68 (-4)

Thomas Bjorn34-34

Alex Cejka33-35

Stewart Cink33-35

Richard Green33-35

Miguel Angel Jimenez35-33

Robert Karlsson35-33

Charlie Wi32-36

69 (-3)

Darren Clarke31-38

Chris DiMarco35-34

Jerry Kelly34-35

Rocco Mediate34-35

Kenny Perry34-35

Y.E. Yang33-36

70 (-2)

Glen Day34-36

Steven Alker35-35

Stephen Ames31-39

David Branshaw36-34

K.J. Choi33-37

Marco Dawson36-34

Scott Dunlap35-35

Hiroyuki Fujita35-35

Ricardo Gonzalez38-32

Scott McCarron34-36

Tracy Phillips36-34

Steve Stricker34-36

Gary Wolstenholme33-37

71 (-1)

Ernie Els36-35

Paul Goydos35-36

Lee Janzen36-35

Bernhard Langer35-36

Justin Leonard34-37

Corey Pavin35-36

Dicky Pride36-35

Vijay Singh35-36

Bob Sowards33-38

David Toms35-36

72 (E)

Markus Brier34-38

Cameron Doan35-37

Joe Durant37-35

Bob Estes38-34

Steve Flesch36-36

Harrison Frazar35-37

Tom Gillis35-37

Retief Goosen36-36

Todd Hamilton35-37

Mark Hensby36-36

James Kingston37-35

David McKenzie35-37

Alan Morin36-36

Arkansans

74 (+2)

Ken Duke35-39

75 (+3)

Clark Dennis38-37

WITHDREW John Daly

PGA TOUR

Charles Schwab Challenge

At Colonial Country Club, Fort Worth

Purse: $8.7 million

Par 70, 7,209 yards

First of four rounds

62 (-8)

Harry Hall30-32

65 (-5)

Harris English31-34

66 (-4)

Tom Hoge33-33

Andrew Putnam34-32

Adam Schenk32-34

Robby Shelton33-33

67 (-3)

Byeong Hun An36-31

Sam Burns35-32

Ryan Fox35-32

Dylan Frittelli33-34

Ben Griffin34-33

Emiliano Grillo34-33

Max Homa35-32

Billy Horschel34-33

Michael Kim33-34

Si Woo Kim35-32

Min Woo Lee35-32

David Lipsky32-35

Chez Reavie36-31

Scottie Scheffler33-34

Austin Smotherman38-29

68 (-2)

Cameron Davis34-34

Rickie Fowler35-33

Russell Henley33-35

Nate Lashley35-33

Kyoung-Hoon Lee33-35

Troy Merritt33-35

Alex Noren36-32

Andrew Novak34-34

Chad Ramey33-35

Kevin Streelman35-33

Justin Suh34-34

69 (-1)

Taylor Moore34-35

Akshay Bhatia33-36

Eric Cole35-34

Erik Compton36-33

Austin Eckroat36-33

Lee Hodges34-35

Mark Hubbard33-36

Patton Kizzire34-35

Russell Knox36-33

Peter Malnati34-35

Ben Martin35-34

Scott Piercy34-35

Justin Rose35-34

Matthias Schwab33-36

Sepp Straka37-32

Callum Tarren32-37

Brendon Todd33-36

Carson Young34-35

70 (E)

Aaron Baddeley35-35

Christiaan Bezuidenhout36-34

Cameron Champ35-35

Thomas Detry34-36

Zecheng Dou34-36

Tommy Fleetwood37-33

Cody Gribble33-37

Brian Harman35-35

Lucas Herbert35-35

Kramer Hickok34-36

Kurt Kitayama34-36

Luke List35-35

Justin Lower38-32

Matthew NeSmith36-34

Vincent Norrman34-36

Alex Smalley35-35

J.J. Spaun34-36

Arkansan

75 (+5)

David Lingmerth39-36

DP WORLD TOUR

KLM Open

At Bernardus Golf, Cromvoirt, Netherlands

Purse: $2 million

Par 72, 7,445 yards

First of four rounds

63 (-9)

Jorge Campillo, Spain33-30

66 (-6)

Pablo Larrazabal, Spain34-32

Joel Stalter, France34-32

Andy Sullivan, England34-32

67 (-5)

Kiradech Aphibarnrat, Thailand36-31

Alejandro Del Rey Gonzalez, Spain33-34

Joost Luiten, Netherlands34-33

Adrian Otaegui, Spain34-33

John Parry, England33-34

Shubhankar Sharma, India33-34

Dale Whitnell, England35-32

68 (-4)

Marcus Armitage, England33-35

Marcus Kinhult, Sweden35-33

Joshua Lee, United States35-33

Edoardo Molinari, Italy35-33

Renato Paratore, Italy34-34

69 (-3)

Thomas Aiken, South Africa34-35

Julien Brun, France32-37

Todd Clements, England34-35

Sean Crocker, United States33-36

Wenyi Ding, China34-35

Gavin Green, Malaysia35-34

Rasmus Hojgaard, Denmark35-34

Masahiro Kawamura, Japan34-35

Romain Langasque, France35-34

Mikael Lindberg, Sweden34-35

Adrian Meronk, Poland35-34

Richie Ramsay, Scotland36-33

Marcel Siem, Germany34-35

Nicolai Von Dellingshausen, Germany35-34

70 (-2)

John Axelsen, Denmark37-33

Louis De Jager, South Africa35-35

Alex Fitzpatrick, England35-35

Grant Forrest, Scotland36-34

Alfredo Garcia-Heredia, Spain33-37

Deon Germishuys, South Africa37-33

Daniel Hillier, New Zealand34-36

Maximilian Kieffer, Germany36-34

Chengyao Ma, China35-35

Tapio Pulkkanen, Finland34-36

Matti Schmid, Germany37-33

Jordan L. Smith, England37-33

Jeunghun Wang, South Korea35-35

71 (-1)

Nick Bachem, Germany36-35

Wil Besseling, Netherlands35-36

Alexander Bjork, Sweden36-35

Ewen Ferguson, Scotland35-36

Jeremy Freiburghaus, Switzerland36-35

Manu Gandas, India37-34

Jazz Janewattananond, Thailand35-36

Soren Kjeldsen, Denmark38-33

Gudmundur Kristjansson, Iceland34-37

Mike Lorenzo-Vera, France37-34

Tom McKibbin, Northern Ireland38-33

Niklas Norgaard Moller, Denmark35-36

James Morrison, England37-34

Garrick Porteous, England36-35

Ricardo Santos, Portugal36-35

Jayden Trey Schaper, South Africa37-34

Max Schmitt, Germany38-33

Clement Sordet, France36-35

Gary Stal, France38-33

Santiago Tarrio, Spain36-35

Andrew Wilson, England35-36

Oliver Wilson, England36-35

72 (E)

Matthew Baldwin, England36-36

Dan Bradbury, England38-34

Rowin Caron, Netherlands36-36

Nicolas Colsaerts, Belgium36-36

Nacho Elvira, Spain36-36

Gonzalo Fernandez-Castano, Spain37-35

Ryo Hisatsune, Japan38-34

Aguri Iwasaki, Japan38-34

Joakim Lagergren, Sweden36-36

John Murphy, Ireland37-35

Kalle Samooja, Finland36-36

Connor Syme, Scotland34-38

Paul Waring, England37-35

Marc Warren, Scotland34-38

LPGA TOUR

Bank of Hope Match Play

At Shadow Creek Golf Course, Las Vegas

Purse: $1.5 million

Par 72, 6,804 yards

(Seedings in parentheses)

Group 1

Albane Valenzuela (33),Switzerland def. Lilia Vu (1), United States, 2 up

Nanna Koerstz Madsen (32), Denmark def. Lauren Hartlage (64), United States, 3 and 2

Group 2

Sophia Schubert (34), United States, def. Brooke M. Henderson (2), Canada, 1 up

Jeongeun Lee6 (31), South Korea def. Yaeeun Hong (63), South Korea, 2 and 1

Group 3

Celine Boutier (3), France def. Sarah Schmelzel (35), United States, 2 and 1

Paula Reto (30), South Africa tied Min Lee (62), Taiwan, tie

Group 4

Pajaree Anannarukam (36) Thailand def. Xiyu Lin (4), China, 3 and 2

Mina Harigae (29), United States def. Karis Davidson (61), Australia, 2 up

Group 5

Danielle Kang (95), United States def. Maria Fassi (37), Mexico, 3 and 2

Alison Lee (28), United States def. Muni He (60), China, tied

Group 6

Ayaka Furue (6), Japan def. Stacy Lewis (38), United States, 4 and 2

Gemma Dryburgh (27), Scotland def. Celine Borge (59), Norway 3 and 2

Group 7

Leona Maguire (7), Ireland def. Jenny Shin (39), South Korea, 1 up

Narin An (26), South Korea def. Linnea Strom (58), Sweden, 1 up

Group 8

Linn Grant (8), Sweden def. Matilda Castren (40), Finland, 2 up

Maddie Szeryk (57), Canada def. Eun-Hee Ji (25), South Korea, 3 and 2

Group 9

Allisen Corpuz (9), United States def. Lucy Li (41), United States, 7 and 6

Marina Alex (24), United States tied Daniela Darquea (56), Ecuador, tie

Group 10

Jennifer Kupcho (10), United States def.Perrine Delacour (42), France, 2 and 1

Aditi Ashok (23), India def. Caroline Inglis (55), United States, 1 up

Group 11

Maja Stark (11), Sweden def. Yu Liu (43), China, 2 and 1

Emma Talley (54), United States def. Jodi Ewart Shadoff (22), England, 4 and 2

Group 12

Carlota Ciganda (12), Spain def. Pornanong Phatlum (44), Thailand, 3 and 2

Gaby Lopez (21), Mexico vs. Amanda Doherty (53), United States, tied

Group 13

Sei Young Kim (13), South Korea def. Sarah Kemp (45), Australia, 2 and 1

Cheyenne Knight (20), United States def. Peiyun Chien (52), Taiwan, 1 up

Group 14

Ally Ewing (14), United States def. Jaravee Boochant (46), Thailand, 3 and 2

Angel Yin (19), United States tied Esther Henseleit (51), Germany, tie

Group 15

Hae Ran Ryu (15), South Korea def. Frida Kinhult (47), Sweden, 1 up

A Lim Kim (18), South Korea tied Lindsey Weaver-Wright (50), United States, tie

Group 16

Anna Nordqvist (16), Sweden def. Lauren Coughlin (48), United States, 1 up

Andrea Lee (17), United States def. Elizabeth Szokol (49), United States, 2 and 1

KORN FERRY TOUR

Visit Knoxville Open

At Holston Hills Country Club, Knoxville, Tenn.

Purse: $1 million

Par 70, 7,218 yards

First of four rounds

63 (-7)

Nelson Ledesma32-31

Alejandro Tosti32-31

64 (-6)

Rico Hoey31-33

David Kocher32-32

65 (-5)

Mason Andsersen33-32

66 (-4)

Pontus Nyholm34-32

Augusto Nunez33-33

Jacob Bridgeman34-32

Kris Ventura32-34

Matt McCarty32-34

Dan McCarthy31-35

Cristobal Del Solar34-32

Thomas Rosenmueller34-32

Jackson Suber35-31

Spencer Cross30-36

Tommy Gainey33-33

Jacob Bergeron34-32

Wilson Furr34-32

Jacob Solomon33-33

Taylor Dickson33-33

Arkansans

69 (-1)

Matt Atkins36-33

Zack Fischer35-34