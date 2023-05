The following divorces granted were recorded in the Crawford and Sebastian County clerks’ offices May 17-23.

CRAWFORD COUNTY

21-485. Mackenzie Hayden v. Brayden Hayden 22-239. Shanna Maness v. Joseph Maness 22-556. Carmen Mullins v. Raymond Mullins 22-579. Howell Riley v. Erica Riley 22-586. Jared Adair v. Raven Adair 23-22. Joshua Heslet v. Shawna Heslet 23-86. Sherridawn Seratt v. Brian Seratt 23-95. Tiffany Racy v. Lakendrick Racy 23-139. Adrienne Dotson v. Andre Dotson 23-164. Crystal Colbert v. Tommy Colbert 23-169. Randy Farmer v. Patricia Farmer 23-181. Christy Sullivan v. Fred Sullivan 23-195. Summer Green v. Larry Green 23-205. Reed Langdon v. Lane Christian 23-213. James Able v. Shirley Able 23-219. Fallon Ritter v. Jonathan Ritter

SEBASTIAN COUNTY

21-360. Kim Williams v. Lynn Lane Williams 22-571. Joyce James v. Roy James, Jr. 22-937. Araceli Picazo v. Carlos Picazo Jimenez 23-27. Tiffany Hill v. Daniel Hill 23-51. Kimberly Hamby v. Ricky Hamby 23-61. Shane Winford v. Courtney Winford 23-62. Venus Eisterhold v. Ryan Cook 23-75. Robert McClarty v. Pamely McClarty 23-82. Brandy Cagle v. Katie Cagle 23-84. Delena Montes v. Sidney Montes 23-94. Robert Barker v. Jennifer Barker 23-232. Brandy Standford v. Jeremy Standford 23-258. Kevin Romero v. Lizbi Lagos 23-263. Joanne Gamble v. Franklin Gamble 23-311. Karen Sharp v. Mickey Sharp