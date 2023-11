Friday’s professional golf scores

DPWT/SUNSHINE TOUR

Joburg Open

At Houghton GC

Johannesburg, South Africa

Purse: $19.1 million

Par 70, 7,227 yards

Second of four rounds

127 (-13)

Nikhil Rama, South Africa65-62

128 (-12)

Thriston Lawrence, South Africa62-66

130 (-10)

Dean Burmester, South Africa68-62

Jacques Kruyswijk, South Africa66-64

131 (-9)

Zander Lombard, South Africa66-65

132 (-8)

Jaco Prinsloo, South Africa66-66

133 (-7)

Darren Fichardt, South Africa66-67

DPWT/AUSTRALASIAN TOUR

Australian PGA Championship

At Royal Queensland GC

Brisbane, Australia

Purse: $21.8 million

Par 71, 7,085 yards

Second of four rounds

130 (-12)

Min Woo Lee, Australia64-66

131 (-11)

Adam Scott, Australia66-65

132 (-10)

John Lyras, Australia65-67

134 (-8)

Lucas Herbert, Australia66-68

Curtis Luck, Australia67-67

Joel Moscatel, Spain63-71

135 (-7)

Rikuya Hoshino, Japan67-68

Cameron John, Australia70-65