World Duck Calling Championship results

World's Championship Duck Calling

Saturday's top finishers from the World's Championship Duck Calling Contest at the Wings Over the Prairie Festival in Stuttgart:

WORLD CHAMPIONSHIP

Nick Brichacek

Phil Green

Seth Fields

Jonathan Martin

Hunter Lawrence

Rob Bevins

Domingo Sanchez

Forrest Carpenter

Daniel Duke

Cody Palen

Haiden Richard

INTERMEDIATE WORLD

Grant McDougald

Logan Heibner

Alden Pugh

Ben Christian

LAST CHANCE REGIONAL

Grant McDougald

David St. John

Brent Calhoun

Slayton Gearin

JUNIOR WORLD

Hayes Kibe

Nate Heibner

Corbin Rogers

Cash Turner

WOMEN'S WORLD

Madison Lawrence

Magen Sojourner

Curstin Rutledge

Payton Wottowa

SENIOR WORLD

Terry Harris

Johnny Mahfouz

Kent Cullum

Steve Elmore

CHICK & SOPHIE MAJOR MEMORIAL

Ross Atkinson

NOVICE REGIONAL

Alex Gillingham

Logan Heibner

Seth Rousell

Madison Heflin